Τσίπρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του, αν θέλουν να έρθουν να παραιτηθούν, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις

Με τη δημιουργία και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγουμε έναν νέο πολιτικό κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, με τις ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική και με την ανάγκη να συσπειρώσουμε δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό - προοδευτικό χώρο.