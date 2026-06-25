Τσίπρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του, αν θέλουν να έρθουν να παραιτηθούν, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις
Τσίπρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του, αν θέλουν να έρθουν να παραιτηθούν, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις
«Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω» είπε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ - Δεν θα φορολογηθούν μεσαία, χαμηλά και υψηλά εισοδήματα - Δεν θα είναι εθελοντική η πατριωτική εισφορά
Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha TV και στον Αντώνη Σρόιτερ.
Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, για μεγάλο χρονικό διάστημα κυριαρχούσε στο πολιτικό σκηνικό ένα μόνο κόμμα, γεγονός που, κατά την άποψή του, δεν λειτούργησε θετικά για το πολιτικό σύστημα, ενώ συνέβαλε στην ενίσχυση αλαζονικών συμπεριφορών από την πλευρά της κυβέρνησης.
Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει», ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, αλλά να ανοίξει έναν νέο κύκλο με τις ίδιες αξίες και αρχές, προσαρμοσμένες όμως σε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη και στις ανάγκες της σημερινής εποχής.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανταπόκριση των πολιτών στο νέο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, υπογραμμίζοντας πως μέσα σε μόλις 26 ημέρες από την ίδρυσή της η ΕΛ.Α.Σ. αριθμεί ήδη δεκάδες χιλιάδες μέλη. Όπως είπε, το γεγονός αυτό αποτελεί «δήλωση κυβερνησιμότητας» και δείχνει ότι υπάρχει κοινωνική ανάγκη για μια νέα πολιτική πρόταση.
«Δεν επέστρεψα στην ενεργό πολιτική δράση για να καταγράφω ποσοστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι να αποτελέσει μια κυβερνώσα δύναμη της Αριστεράς και όχι μια παράταξη που περιορίζεται μόνο στη διαμαρτυρία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, απαντώντας στην ερώτηση εάν ο στόχος τους είναι να είστε αξιωματική αντιπολίτευση, ο Τσίπρας απάντησε:
«Δεν έχω τέτοια επιδίωξη. Έγινα ο νεότερος στην ιστορία πρωθυπουργός, ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα έχασα και έφυγα αλλά με το κεφάλι ψηλά μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες αλλά κανένας δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα πιο δύσκολα όπως ανεντιμότητα και λοιπά. Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά ούτε για να κάνω τον αρχηγό. Αλλά δεν είμαι στόχος μου να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα και στην κοινωνία από σήμερα. Να καταθέσουμε μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση και να κυβερνήσει τον τόπο».
«Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω... Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια και μια νέα αρχή. Αυτή τη νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία και από την πρώτη στιγμή πριν καν την ιδρυτική πράξη είχα δηλώσει πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους: Ότι αυτή η προσπάθεια δε θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή...
Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προ κρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Δεν αποκλείουμε κανέναν δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν» είπε συγκεκριμένα.
Ερωτηθείς για το εάν έχει μιλήσει με τον Σωκράτη Φάμελλο, απέφυγε να το αποκαλύψει λέγοντας: «Τα κινητά μου είναι ανοικτά οι κοινωνικές μου επαφές ανοικτές. Δεν κρατώ καμία κακία σέβομαι συλλογικές διαδικασίες και πρόσωπα».
Ο κ. Τσίπρας ήταν κατηγορηματικός ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και δεν παρέλειψε μάλιστα να αφήσει αιχμές και σε βάρος του κ. Πολάκη για όσα δήλωσε σήμερα σε βάρος του Σωκράτη Φάμελλου. «Εγώ είμαι εδώ προκειμένου να μιλήσω για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κ. Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ» είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσίπρας ερωτήθηκε για το εάν θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε μια γενικότερη απάντηση σε σχέση με προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες . «Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό κενό» είπε αρχικά προσθέτοντας πως οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους. «Εμείς εάν βγούμε πρώτο κόμμα θα επιδιώξουμε σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγράμματός μας. Αν αυτό δεν συμβεί θα πάμε δεύτερες εκλογές» ξεκαθάρισε.
Ερωτηθείς για τις παραφωνίες στελεχών της ΕΛΑΣ σε ότι αφορά την αύξηση της φορολογίας ο κ. Τσίπρας τάχθηκε ουσιαστικά υπέρ της αύξησης της φορολογίας στα μερίσματα και πρόσθεσε ότι το κρίσιμο είναι να δούμε πως θα μεγαλώσει η πίτα.
«Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισ η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία. Δεν θα γίνει με φορολόγηση της πισίνας σας, ούτε του γρήγορου σκάφους. Με πατριωτική εισφορά που θα αφορά το 1% τους πάρα πολύ πλούσιους και επιχειρήσεις» σημείωσε παραπέμποντας για εξειδίκευση στην επικείμενη ΔΕΘ.
Μίλησε επίσης για τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινείται η οικονομική πολιτική της ΕΛΑΣ: Η δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης, η αλλαγή του μείγματος της φορολογικής πολιτικής και η πάταξη της διαφθοράς.
Ο κ. Τσίπρας τάχθηκε επίσης υπέρ της αύξησης των μισθών για γιατρούς, δασκάλους, και νοσηλευτές οι οποίοι όπως είπε παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας. Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι εξαγγελίες του κόμματος, σημείωσε ότι «θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας», ενώ έκανε λόγο για κατάργηση όσων χαρακτήρισε «φοροαπαλλαγές απληστίας».
Αργά το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στο TikTok ένα backstage βίντεο από τη συνέντευξή του στον Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ.
«Με τη δημιουργία και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγουμε έναν νέο πολιτικό κύκλο.
Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, με τις ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική και με την ανάγκη να συσπειρώσουμε δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό - προοδευτικό χώρο» έγραψε στην ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός.
Δείτε το backstage βίντεο
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα
Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, για μεγάλο χρονικό διάστημα κυριαρχούσε στο πολιτικό σκηνικό ένα μόνο κόμμα, γεγονός που, κατά την άποψή του, δεν λειτούργησε θετικά για το πολιτικό σύστημα, ενώ συνέβαλε στην ενίσχυση αλαζονικών συμπεριφορών από την πλευρά της κυβέρνησης.
Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει», ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, αλλά να ανοίξει έναν νέο κύκλο με τις ίδιες αξίες και αρχές, προσαρμοσμένες όμως σε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη και στις ανάγκες της σημερινής εποχής.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανταπόκριση των πολιτών στο νέο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, υπογραμμίζοντας πως μέσα σε μόλις 26 ημέρες από την ίδρυσή της η ΕΛ.Α.Σ. αριθμεί ήδη δεκάδες χιλιάδες μέλη. Όπως είπε, το γεγονός αυτό αποτελεί «δήλωση κυβερνησιμότητας» και δείχνει ότι υπάρχει κοινωνική ανάγκη για μια νέα πολιτική πρόταση.
«Δεν επέστρεψα στην ενεργό πολιτική δράση για να καταγράφω ποσοστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι να αποτελέσει μια κυβερνώσα δύναμη της Αριστεράς και όχι μια παράταξη που περιορίζεται μόνο στη διαμαρτυρία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, απαντώντας στην ερώτηση εάν ο στόχος τους είναι να είστε αξιωματική αντιπολίτευση, ο Τσίπρας απάντησε:
«Δεν έχω τέτοια επιδίωξη. Έγινα ο νεότερος στην ιστορία πρωθυπουργός, ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα έχασα και έφυγα αλλά με το κεφάλι ψηλά μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες αλλά κανένας δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα πιο δύσκολα όπως ανεντιμότητα και λοιπά. Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά ούτε για να κάνω τον αρχηγό. Αλλά δεν είμαι στόχος μου να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα και στην κοινωνία από σήμερα. Να καταθέσουμε μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση και να κυβερνήσει τον τόπο».
Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουνΑπευθυνόμενος στα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος ότι δεν αποκλείεται κανείς αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. «Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του και πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές θα ληφθούν από τα συλλογικά όργανα.
«Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω... Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια και μια νέα αρχή. Αυτή τη νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία και από την πρώτη στιγμή πριν καν την ιδρυτική πράξη είχα δηλώσει πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους: Ότι αυτή η προσπάθεια δε θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή...
Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προ κρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Δεν αποκλείουμε κανέναν δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν» είπε συγκεκριμένα.
Ερωτηθείς για το εάν έχει μιλήσει με τον Σωκράτη Φάμελλο, απέφυγε να το αποκαλύψει λέγοντας: «Τα κινητά μου είναι ανοικτά οι κοινωνικές μου επαφές ανοικτές. Δεν κρατώ καμία κακία σέβομαι συλλογικές διαδικασίες και πρόσωπα».
Ο κ. Τσίπρας ήταν κατηγορηματικός ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και δεν παρέλειψε μάλιστα να αφήσει αιχμές και σε βάρος του κ. Πολάκη για όσα δήλωσε σήμερα σε βάρος του Σωκράτη Φάμελλου. «Εγώ είμαι εδώ προκειμένου να μιλήσω για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κ. Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ» είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσίπρας ερωτήθηκε για το εάν θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε μια γενικότερη απάντηση σε σχέση με προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες . «Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό κενό» είπε αρχικά προσθέτοντας πως οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους. «Εμείς εάν βγούμε πρώτο κόμμα θα επιδιώξουμε σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγράμματός μας. Αν αυτό δεν συμβεί θα πάμε δεύτερες εκλογές» ξεκαθάρισε.
Ερωτηθείς για τις παραφωνίες στελεχών της ΕΛΑΣ σε ότι αφορά την αύξηση της φορολογίας ο κ. Τσίπρας τάχθηκε ουσιαστικά υπέρ της αύξησης της φορολογίας στα μερίσματα και πρόσθεσε ότι το κρίσιμο είναι να δούμε πως θα μεγαλώσει η πίτα.
«Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισ η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία. Δεν θα γίνει με φορολόγηση της πισίνας σας, ούτε του γρήγορου σκάφους. Με πατριωτική εισφορά που θα αφορά το 1% τους πάρα πολύ πλούσιους και επιχειρήσεις» σημείωσε παραπέμποντας για εξειδίκευση στην επικείμενη ΔΕΘ.
Μίλησε επίσης για τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινείται η οικονομική πολιτική της ΕΛΑΣ: Η δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης, η αλλαγή του μείγματος της φορολογικής πολιτικής και η πάταξη της διαφθοράς.
Ο κ. Τσίπρας τάχθηκε επίσης υπέρ της αύξησης των μισθών για γιατρούς, δασκάλους, και νοσηλευτές οι οποίοι όπως είπε παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας. Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι εξαγγελίες του κόμματος, σημείωσε ότι «θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας», ενώ έκανε λόγο για κατάργηση όσων χαρακτήρισε «φοροαπαλλαγές απληστίας».
Αργά το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στο TikTok ένα backstage βίντεο από τη συνέντευξή του στον Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ.
Βackstage βίντεο: «Μη μιλάς, μη γελάς»
«Με τη δημιουργία και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγουμε έναν νέο πολιτικό κύκλο.
Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, με τις ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική και με την ανάγκη να συσπειρώσουμε δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό - προοδευτικό χώρο» έγραψε στην ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός.
Δείτε το backstage βίντεο
@atsipras
Με τη δημιουργία και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγουμε έναν νέο πολιτικό κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, με τις ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική και με την ανάγκη να συσπειρώσουμε δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό - προοδευτικό χώρο.♬ original sound - Αλέξης Τσίπρας
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα
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