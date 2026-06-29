Παππάς: Η συλλογική ηγεσία δεν είναι κάτι που πρέπει να αποκλείσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ
Παππάς: Η συλλογική ηγεσία δεν είναι κάτι που πρέπει να αποκλείσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ
Χαρακτήρισε «επιθετική» τη δήλωση Τσίπρα ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο
Για όσα θα συζητηθούν στη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις 11 Ιουλίου μίλησε τη Δευτέρα ο βουλευτής του κόμματος, Νίκος Παππάς αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί και θέμα ηγεσίας.
«Είναι ώρα να μιλήσει ο κ. Φάμελλος, πρέπει να συζητήσουμε πώς θα πάμε με διάταξη δυνάμεων που να έχει θετικό αποτέλεσμα στις εκλογές» προσθέτοντας ότι «δεν είναι κάτι που πρέπει να αποκλείσουμε» στο ερώτημα αν θα πρέπει να υπάρξει συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ.
«Υπήρξανε δεδομένα που δεν αξιολογήθηκαν από την ηγεσία, η δήλωση Τσίπρα (σ.σ. στον Alpha) που δεν ήταν έκπληξη ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα, στις 11 Ιουλίου πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας» είπε στο ΟΡΕΝ.
«Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να ανατρέψει την παρούσα εικόνα και αυτό απαιτεί λογικές τομής. Πρέπει να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, με την παρούσα διάταξη δυνάμεων δεν μπορεί να γίνει ανάταξη» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Σύμφωνα με τον κ. Παππά «πολλά στελέχη που υπερψήφισαν την πρόταση Φάμελλου στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, επανατοποθετούνται και οριοθετούν εκ νέου τη στάση τους»
Με αφορμή τις δηλώσεις Τσίπρα στη συνεύντευξή του στον ALPHA, ο Νίκος Παππάς σχολίασε ότι «μόνο να τρόπος να συναντηθεί κανείς με τον Τσίπρα πριν τις εκλογές είναι να πάει κανείς κατά μόνας να διαπραγματευθεί».
Όπως είπε «δεν ειναι νοητό να υποστηρίζει κάποιος την ΕΛΑΣ και να παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ για να μένει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο», χαρακτηρίζοντας «επιθετικές» και τη δήλωση Σιακαντάρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός και την αναφορά Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
«Είναι ώρα να μιλήσει ο κ. Φάμελλος, πρέπει να συζητήσουμε πώς θα πάμε με διάταξη δυνάμεων που να έχει θετικό αποτέλεσμα στις εκλογές» προσθέτοντας ότι «δεν είναι κάτι που πρέπει να αποκλείσουμε» στο ερώτημα αν θα πρέπει να υπάρξει συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ.
«Υπήρξανε δεδομένα που δεν αξιολογήθηκαν από την ηγεσία, η δήλωση Τσίπρα (σ.σ. στον Alpha) που δεν ήταν έκπληξη ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα, στις 11 Ιουλίου πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας» είπε στο ΟΡΕΝ.
«Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να ανατρέψει την παρούσα εικόνα και αυτό απαιτεί λογικές τομής. Πρέπει να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, με την παρούσα διάταξη δυνάμεων δεν μπορεί να γίνει ανάταξη» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Σύμφωνα με τον κ. Παππά «πολλά στελέχη που υπερψήφισαν την πρόταση Φάμελλου στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, επανατοποθετούνται και οριοθετούν εκ νέου τη στάση τους»
Με αφορμή τις δηλώσεις Τσίπρα στη συνεύντευξή του στον ALPHA, ο Νίκος Παππάς σχολίασε ότι «μόνο να τρόπος να συναντηθεί κανείς με τον Τσίπρα πριν τις εκλογές είναι να πάει κανείς κατά μόνας να διαπραγματευθεί».
Όπως είπε «δεν ειναι νοητό να υποστηρίζει κάποιος την ΕΛΑΣ και να παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ για να μένει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο», χαρακτηρίζοντας «επιθετικές» και τη δήλωση Σιακαντάρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός και την αναφορά Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα