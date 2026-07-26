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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας
Στο σημείο έφτασαν νωρίτερα 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και τρία ελικόπτερα
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνέδραμαν στις προσπάθειες κατάσβεσης τρία ελικόπτερα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνέδραμαν στις προσπάθειες κατάσβεσης τρία ελικόπτερα.
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