Η φωτογραφία της Τζάκρη με τον Γιώργο Παπανδρέου στο Προεδρικό Μέγαρο και τα σενάρια επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ

Η Θεοδώρα Τζάκρη είχε διατελέσει υφυπουργός στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου - Η διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ, η πορεία στον ΣΥΡΙΖΑ και η αποχώρηση από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη