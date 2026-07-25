Η φωτογραφία της Τζάκρη με τον Γιώργο Παπανδρέου στο Προεδρικό Μέγαρο και τα σενάρια επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θεοδώρα Τζάκρη Προεδρικό Μέγαρο Γιώργος Παπανδρέου

Η φωτογραφία της Τζάκρη με τον Γιώργο Παπανδρέου στο Προεδρικό Μέγαρο και τα σενάρια επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ

Η Θεοδώρα Τζάκρη είχε διατελέσει υφυπουργός στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου - Η διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ, η πορεία στον ΣΥΡΙΖΑ και η αποχώρηση από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη

Η φωτογραφία της Τζάκρη με τον Γιώργο Παπανδρέου στο Προεδρικό Μέγαρο και τα σενάρια επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ
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Αρκετά σχόλια προκάλεσε μία εκ των φωτογραφιών που επέλεξε να αναρτήσει η Θεοδώρα Τζάκρη από τη χθεσινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Η ανεξάρτητη βουλευτής δημοσίευσε μια φωτογραφία με την ίδια να ποζάρει με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, μέσα στο κτίριο. Η ανάρτηση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν αναζωπυρωθεί τα σενάρια επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας παράλληλα αντιδράσεις στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη.

Η Θεοδώρα Τζάκρη ξεκίνησε την πολιτική της διαδρομή από το ΠΑΣΟΚ και διετέλεσε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Το 2013 διαγράφηκε από το κόμμα και στη συνέχεια εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγη βουλευτής από το 2015. Αργότερα ακολούθησε τον Στέφανο Κασσελάκη στους Δημοκράτες, από τους οποίους αποχώρησε πρόσφατα, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κυρία Τζάκρη έχει ξεπεράσει το όριο θητειών, που προβλέπεται με βάση το καταστατικό του κόμματος.
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