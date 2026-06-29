Τέλος η Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάει ΕΛΑΣ: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Τσίπρα»
Τέλος η Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάει ΕΛΑΣ: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Τσίπρα»
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου δεν είχε εκλεγεί βουλευτής - «Η πρωτοβουλία του Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα» τονίζει στην επιστολή αποχώρησής της
Παραιτήθηκε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως ανακοίνωσε η ίδια στη δήλωσή της. Η κ. Γιαννακοπούλου, η οποία δεν είχε εκλεγεί βουλευτής, όπως έκανε γνωστό μέσω της δήλωσής της αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί όπως σημειώνει: «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ» και φαίνεται να κινείται προς την ΕΛΑΣ.
Χαρακτηριστικά αναφέρει: Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η Δήλωση μου αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στην ομιλία μου στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 6 Ιουνίου, αναφέρθηκα στην ανάγκη για καθαρές θέσεις σε μία περίοδο που η κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει από τις κυβερνητικές πολιτικές και ο προοδευτικός χώρος, η Κεντροαριστερά και η Αριστερά ταλανίζονται από τον κατακερματισμό. Ανέφερα επίσης ότι μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, καθώς και συλλογικά με τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, υπήρξε μία σοβαρή προσπάθεια σύγκλισης των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων που, όμως, δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση πριν από ένα χρόνο, και εκ των πραγμάτων κρίθηκε και ξεπεράστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες.
Στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.
Από το 2018 μέχρι σήμερα, στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στο κόμμα, πάντα προσπάθησα να λειτουργώ θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά.
Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις.
Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!"
Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου το 2018 ανέλαβε Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το 2019 εκλέχθηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Β1’ Βόρειο Τομέα Αθηνών. Διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος (2019-2020) και από το 2020 Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Το 2022 εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας και είναι μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Χαρακτηριστικά αναφέρει: Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η Δήλωση μου αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στην ομιλία μου στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 6 Ιουνίου, αναφέρθηκα στην ανάγκη για καθαρές θέσεις σε μία περίοδο που η κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει από τις κυβερνητικές πολιτικές και ο προοδευτικός χώρος, η Κεντροαριστερά και η Αριστερά ταλανίζονται από τον κατακερματισμό. Ανέφερα επίσης ότι μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, καθώς και συλλογικά με τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, υπήρξε μία σοβαρή προσπάθεια σύγκλισης των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων που, όμως, δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση πριν από ένα χρόνο, και εκ των πραγμάτων κρίθηκε και ξεπεράστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες.
Στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.
Από το 2018 μέχρι σήμερα, στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στο κόμμα, πάντα προσπάθησα να λειτουργώ θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά.
Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις.
Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!"
Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου το 2018 ανέλαβε Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το 2019 εκλέχθηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Β1’ Βόρειο Τομέα Αθηνών. Διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος (2019-2020) και από το 2020 Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Το 2022 εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας και είναι μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
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