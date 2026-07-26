Κόντρα Βούλτεψη με Μελίδη στον αέρα: Ο Μαδούρο είπε στον Τσίπρα ότι έτρωγαν ζωοτροφές για να διώξουν το ΔΝΤ, ζωοτροφές θα μας τάιζε
Κόντρα Βούλτεψη με Μελίδη στον αέρα: Ο Μαδούρο είπε στον Τσίπρα ότι έτρωγαν ζωοτροφές για να διώξουν το ΔΝΤ, ζωοτροφές θα μας τάιζε
«Ηρέμησε, κατέβασε τα γκάζια σου, γιατί δεν έχω όρεξη, είναι πρωί» είπε η βουλευτής της ΝΔ - «Έχετε απάντηση για την ακρίβεια;», αντέτεινε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
Σφοδρή αντιπαράθεση στον τηλεοπτικό αέρα είχαν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, με αφορμή την κατάρρευση πολυκατοικιών στη Βενεζουέλα και τις πολιτικές ευθύνες που αποδίδονται στο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας της περιόδου του Ούγκο Τσάβες.
Η κ. Βούλτεψη αναφέρθηκε στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην κηδεία του Ούγκο Τσάβες, λέγοντας: «Πήγε και στην κηδεία του Τσάβες. "Κομαντάντε, σε αποχαιρετούμε", έλεγε. Τώρα είναι ένας άλλος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει βρει να χύσει ένα δάκρυ γι' αυτούς τους ανθρώπους».
Παράλληλα, κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ «να βγει και να πει "μας συγχωρείτε που λέγαμε ότι θα κάνουμε την Ελλάδα Βενεζουέλα της Μεσογείου"», προκαλώντας την αντίδραση του κ. Μελίδη.
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«Μόνο Free Palestine; Εκεί δεν είναι άνθρωποι;» είπε η βουλευτής της ΝΔ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «Εντάξει, κάνετε λαϊκισμό, είναι το στυλ σας αυτό, το ξέρουμε. Έχετε απάντηση για την ακρίβεια; Αφήστε τη Βενεζουέλα και πείτε μου για την ακρίβεια».
Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, με την κ. Βούλτεψη να απαντά: «Ηρέμησε, κατέβασε τα γκάζια σου, γιατί δεν έχω όρεξη, είναι πρωί», ενώ στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «τον μεγαλύτερο φορομπήχτη όλων των εποχών».
Η κόντρα συνεχίστηκε και αργότερα, όταν ο κ. Μελίδης αναφέρθηκε στις θέσεις που αναμένεται να προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα.
«Βάλτε και λίγη Βενεζουέλα μέσα που την αγαπούσατε, να δείτε τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα. που πέσανε από τις κατοικίες του Τσάβες», είπε η κυρία Βούλτεψη και πρόσθεσε: «Έτρεχαν στη Βενεζουέλα όλη μέρα. Ο Παππάς πήγε να μας φέρει τρόφιμα από τα άδεια super market. Όπου ο Μαδούρο είπε στον Τσίπρα ότι “εμείς τρώγαμε ζωωτροφές, αλλά διώξαμε το ΔΝΤ”. Ζωοτροφές θα μας τάιζε».
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Η κ. Βούλτεψη αναφέρθηκε στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην κηδεία του Ούγκο Τσάβες, λέγοντας: «Πήγε και στην κηδεία του Τσάβες. "Κομαντάντε, σε αποχαιρετούμε", έλεγε. Τώρα είναι ένας άλλος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει βρει να χύσει ένα δάκρυ γι' αυτούς τους ανθρώπους».
Παράλληλα, κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ «να βγει και να πει "μας συγχωρείτε που λέγαμε ότι θα κάνουμε την Ελλάδα Βενεζουέλα της Μεσογείου"», προκαλώντας την αντίδραση του κ. Μελίδη.
«Μόνο Free Palestine; Εκεί δεν είναι άνθρωποι;» είπε η βουλευτής της ΝΔ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «Εντάξει, κάνετε λαϊκισμό, είναι το στυλ σας αυτό, το ξέρουμε. Έχετε απάντηση για την ακρίβεια; Αφήστε τη Βενεζουέλα και πείτε μου για την ακρίβεια».
Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, με την κ. Βούλτεψη να απαντά: «Ηρέμησε, κατέβασε τα γκάζια σου, γιατί δεν έχω όρεξη, είναι πρωί», ενώ στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «τον μεγαλύτερο φορομπήχτη όλων των εποχών».
«Ζωοτροφές θα μας τάιζε»
Η κόντρα συνεχίστηκε και αργότερα, όταν ο κ. Μελίδης αναφέρθηκε στις θέσεις που αναμένεται να προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα.
«Βάλτε και λίγη Βενεζουέλα μέσα που την αγαπούσατε, να δείτε τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα. που πέσανε από τις κατοικίες του Τσάβες», είπε η κυρία Βούλτεψη και πρόσθεσε: «Έτρεχαν στη Βενεζουέλα όλη μέρα. Ο Παππάς πήγε να μας φέρει τρόφιμα από τα άδεια super market. Όπου ο Μαδούρο είπε στον Τσίπρα ότι “εμείς τρώγαμε ζωωτροφές, αλλά διώξαμε το ΔΝΤ”. Ζωοτροφές θα μας τάιζε».
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