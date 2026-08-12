Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη και Ρούμπιο: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις
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Γιώργος Γεραπετρίτης Μάρκο Ρούμπιο Ελλάδα ΗΠΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη και Ρούμπιο: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις

Κατά τη συζήτηση των δύο ανδρών δόθηκε έμφαση στον επικείμενο 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη και Ρούμπιο: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις
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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι κατά τη συζήτηση των δύο υπουργών τονίστηκε «η μακροχρόνια και στενή φύση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας».

Επίσης, προσθέτει το υπουργείο, «συζητήθηκαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στον επικείμενο 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου και στις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία».
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