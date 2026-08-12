Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σίσκο: Σε ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους

Ακόμα ένα «δελφίνι» της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών! Συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι! Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους.🇬🇷