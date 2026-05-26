Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Τα πώς και τα γιατί του ονόματος στο κόμμα Τσίπρα
Τι κρύβεται πίσω από κάθε λέξη που χρησιμοποιεί ο πρώην πρωθυπουργός για την ονομασία του κόμματός του
Πώς προέκυψε το «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» ως η ονομασία της νέας πολιτικής προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα; Εγκαίρως, ο πρώην πρωθυπουργός είχε μιλήσει για πατριωτικό καπιταλισμό πριν ακόμα προαναγγείλει ότι θα έφτιαχνε κόμμα, οπότε δεν πρέπει να ξενίζει η πρώτη λέξη της ονομασίας του νέου κόμματος.
Βεβαίως, το ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΑΣ, έχει συνδεθεί ως πολιτικό σύνθημα με τον Αντώνη Σαμαρά – αλλά αυτό ακριβώς επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας: να μην χαρίσει τον πατριωτισμό στις συντηρητικές δυνάμεις.
Ο όρος «αριστερή» έρχεται να ισορροπήσει τον όρο «ελληνική» στα μάτια των «φυλών» του ΣΥΡΙΖΑ – τόσο το 2015, όσο και το 2019, οι ψηφοφόροι που έδωσαν το 35% και το 32% στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αυτοχαρακτηρίζονταν αριστεροί. Επομένως, η χρήση του όρου έρχεται με στόχο να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, αρκετοί από τους οποίους έχουν αποστασιοποιηθεί πολιτικά.
«Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, προσδιορίζοντας το κοινό στο οποίο θέλει να απευθυνθεί.
Ο όρος «συμπαράταξη» χρησιμοποιείται για να δείξει το πολιτικό εύρος του νέου φορέα – όπως είχε γράψει ο Γιώργος Σιακαντάρης, πρόκειται για τη συνάντηση και τη σύνθεση διαφορετικών ρευμάτων». Ο συγγραφέας της αρχικής διακήρυξης του νέου κόμματος είχε μιλήσει για τη συνάντηση τριών ρευμάτων – της ανανεωτικής Αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού και της πολιτικής οικολογίας.
Σημειώνεται ότι σε μία Συμπαράταξη μπορούν να συμμετέχουν διαφορετικοί πολιτικοί Οργανισμοί – ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας έχει εγκαίρως ξεκαθαρίσει ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα, όπως για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ.
