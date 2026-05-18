Παπασταύρου: Με την ανάρτηση Τραμπ αναγνωρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη

«Ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι είναι ο πρώτος ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε με ρεαλισμό» είπε ο Σταύρος Παπασταύρου για την ανάρτηση Τραμπ





«Ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι είναι ο πρώτος ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε με ρεαλισμό. Ναι στην πράσινη μετάβαση αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος» συμπλήρωσε ο κ. Παπασταύρου στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι «είμαστε χώρα με πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον γιατί η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς».















Όπως είπε «τρέχουμε δύο φορές παραπάνω τώρα Στόχος μας η πρώτη ερευνητική γεώτρηση να γίνει το πρώτο 3μηνο του 2027, μπορεί και νωρίτερα. Εμείς κάνουμε όλες τις ρυθμιστικές ενέργειες ώστε να μπει το γεωτρύπανο όσο πιο γρήγορα γίνεται».



Στην ερώτηση για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ο υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε ότι «η κοινοπραξία μιλάει για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων. Η κοινοπραξία προβλέπει ότι μπορεί να αποφέρει 10 δισ. από το block 2. Φανταστείτε τι σημαίνει συνολικά για τη χώρα. Είναι η πρώτη φορά που πάμε σε το βάθος 4.500 μέτρα, πάμε εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει πλούτος για τη χώρα».



Κλείσιμο



Ο κ. Παπασταύρου μίλησε και για



Σε ερώτηση για τις τιμές της ενέργειας και αν η Κυβέρνηση προτίθεται να λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Ένα πράγμα είχε αποδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις κρίσεις: την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζει την κρίση και ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω. Δεν αφήνει κανέναν συμπολίτη μας πίσω».



Με αφορμή, τέλος το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επανεκλεγεί για τρίτη θητεία, σχηματίζοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση: «Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει, πού ήμασταν και που είμαστε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η χώρα χρειάζεται μία σταθερή κυβέρνηση που μπορεί να οδηγεί τη χώρα μπροστά».



Στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναδημοσίευσε συνέντευξή του στο Breibart News αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι «αναγνωρίζεται από τον ίδιο πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη».«Ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι είναι ο πρώτος ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε με ρεαλισμό. Ναι στην πράσινη μετάβαση αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος» συμπλήρωσε ο κ. Παπασταύρου στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι «είμαστε χώρα με πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον γιατί η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς».«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λίγες ώρες αφού γύρισε από την Κίνα, μαζί με τις άλλες δημοσιεύσεις λέει μπράβο στην Ελλάδα και τον Μητσοτάκη » είπε ακόμα ο Σταύρος Παπασταύρου.Ερωτηθείς για τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες , ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως «αν πριν από έναν χρόνο, όταν πάτησε γκαζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες στους υδρογονάνθρακες είχε νόημα, φανταστείτε τώρα πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να διερευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα».Όπως είπε «τρέχουμε δύο φορές παραπάνω τώρα Στόχος μας η πρώτη ερευνητική γεώτρηση να γίνει το πρώτο 3μηνο του 2027, μπορεί και νωρίτερα. Εμείς κάνουμε όλες τις ρυθμιστικές ενέργειες ώστε να μπει το γεωτρύπανο όσο πιο γρήγορα γίνεται».Στην ερώτηση για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ο υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε ότι «η κοινοπραξία μιλάει για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων. Η κοινοπραξία προβλέπει ότι μπορεί να αποφέρει 10 δισ. από το block 2. Φανταστείτε τι σημαίνει συνολικά για τη χώρα. Είναι η πρώτη φορά που πάμε σε το βάθος 4.500 μέτρα, πάμε εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει πλούτος για τη χώρα».Παρατήρησε, ακόμα, ότι «όλες αυτές οι κινήσεις με αποφασιστικότητα πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου είναι λογικό να μην αφήνει χαρούμενη την Τουρκία». Διευκρίνισε, επίσης, ότι όλες οι κινήσεις που κάνει η Ελλάδα, έχουν γίνει «με αυτοπεποίθηση, με θεσμικότητα, πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, πάντα στο πλαίσιο του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσθέτοντας ότι, «όπως και να έχουν οι μονομερείς ενέργειες (σ.σ. της Τουρκίας), δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας».Ο κ. Παπασταύρου μίλησε και για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα : «Ο τουρισμός είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Εδώ και δέκα χρόνια δεν είχε ένα χωροταξικό πλαίσιο. Δεν ήξερε κανείς πού θέλει να κάνει μια επένδυση τα επόμενα δέκα χρόνια. Και υπάρχει μια ρύθμιση που είναι πολύ σημαντικό να την ακούσουν όλοι, που για ‘μένα αποτελεί παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Με το χωροταξικό, από εδώ και πέρα, μέχρι 25 μέτρα από την ακτογραμμή, δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε νέα κατασκευή και νέα διαμόρφωση. Δίνουμε στους Έλληνες την ακτογραμμή που τους ανήκει. Στο εξής, απαγορεύουμε οριζόντια οποιαδήποτε νέα κατασκευή για 25 μέτρα από την ακτογραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σε ερώτηση για τις τιμές της ενέργειας και αν η Κυβέρνηση προτίθεται να λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Ένα πράγμα είχε αποδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις κρίσεις: την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζει την κρίση και ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω. Δεν αφήνει κανέναν συμπολίτη μας πίσω».Με αφορμή, τέλος το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επανεκλεγεί για τρίτη θητεία, σχηματίζοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση: «Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει, πού ήμασταν και που είμαστε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η χώρα χρειάζεται μία σταθερή κυβέρνηση που μπορεί να οδηγεί τη χώρα μπροστά».

Ερωτηθείς για την απουσία των κ. Καραμανλή και Σαμαρά από το συνέδριο της ΝΔ, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Είμαι και εγώ ένας από αυτούς που πιστεύουν πολύ στην ενότητα, έχω υπηρετήσει με τον Κώστα Καραμανλή και έχουμε δώσει μάχες με τον Αντώνη Σαμαρά και προφανώς όλοι θα τους θέλαμε εκεί. Από την άλλη μεριά, όμως, πέρα από τις παρουσίες και τις απουσίες, η κοινωνία ζητάει ένα πράγμα: λύσεις στα προβλήματα».