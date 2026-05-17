Αναβρασμός στα social media για το κόμμα Καρυστιανού: Οι υπογραφές, οι υποστηρικτές και οι αντιδράσεις
Ανάμεσα στα πρόσωπα που την στηρίζουν στα κοινωνικά δίκτυα και ο ηθοποιός, Νίκος Ζιάγκος - Το σχόλιο του Άρη Δαβαράκη για τον Θανάση Αυγερινό και οι αντιδράσεις
Με φωτογραφίες και πληροφορίες γέμισαν υποσελίδες που διατηρούν οι υποστηρικτές της Μαρίας Καρυστιανού στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή την σημερινή συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι.
Με στόχο την “νέα ελπίδα” δεν είναι λίγοι από όσους έδωσαν σήμερα το παρών με φυσική παρουσία, για να συνυπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη, με την επικεφαλής του κόμματος, Μαρία Καρυστιανού να δίνει το σύνθημα της εκκίνησης, ενόψει της κατάθεσης της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο τις επόμενες ημέρες.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που εικονίζονται στα βίντεο που ανάρτησαν οπαδοί της κυρίας Καρυστιανού στα κοινωνικά δίκτυα είναι και ο ηθοποιός, Νίκος Ζιάγκος, γνωστός από τις τηλεταινίες της δεκαετίες του '80.
Η επίθεση στο Δαβαράκη
Την μεγάλη κινητικότητα που εμφανίζει το κόμμα Καρυστιανού, αλλά και την παρουσία του Θανάση Αυγερινού στο πλάι της κ. Καρυστιανού σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα ο Άρης Δαβαράκης, με αποτέλεσμα να εισπράξει κύμα αποδοκιμασίας από άλλους χρήστες, με αποτέλεσμα “κακώς ανακατεύτηκα” να σχολιάζει εκ των υστέρων ο κ. Δαβαράκης.
