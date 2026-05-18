Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, τα θέματα στην ατζέντα
Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει αυτή την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
Λίγο πριν τις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου κατέφθασαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πρόκειται για την τακτική διμηνιαία συνεδρίαση, η οποία ωστόσο συμπίπτει με κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.
Τι θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑΌπως έγραψε χθες το protothema.gr, στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν κυρίως τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, με έμφαση στην έγκριση για την προμήθεια των νέων φρεγατών κλάσης Bergamini, αλλά και δράσεις που συνδέονται με την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης και το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα». Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στο μεταναστευτικό, με στόχο τον συντονισμό των ευρωπαϊκών χωρών για την προστασία των συνόρων και τη διαχείριση των αυξημένων πιέσεων στην περιοχή.
