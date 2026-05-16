Μητσοτάκης προς Βέμπερ στο Συνέδριο της ΝΔ: Ευχαριστούμε για την υπόσχεση να στηριχθεί ο Ακύλας
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με χιούμορ στον τελικό της Eurovision απευθυνόμενος στον Μάνφρεντ Βέμπερ, ενώ έκανε ειδική μνεία και στην κυπριακή συμμετοχή παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη
Αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας στη φετινή Eurovision και στον Ακύλα έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.
Ο πρωθυπουργός, με διάθεση χιούμορ, ευχαρίστησε τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την – όπως είπε – «υπόσχεση» στήριξης της ελληνικής συμμετοχής στον διαγωνισμό, αναφερόμενος στον Ακύλα, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στον φετινό τελικό.
«Να σε ευχαριστήσω που υποσχέθηκες ότι θα κάνουν τα ευρωπαϊκά κόμματα ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την προσπάθεια του Ακύλα στη Eurovision», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παράλληλα, φρόντισε να κρατήσει ισορροπίες και απέναντι στην κυπριακή συμμετοχή, καθώς στην αίθουσα βρισκόταν και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.
«Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την Κύπρο, είμαστε σίγουροι αγαπητέ Νίκο ότι η αμοιβαία στήριξη που εκδηλώνεται πάντα στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
