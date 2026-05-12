ALCO: Η επτάδα των πιο επιτυχημένων υπουργών και η επίσκεψη Μακρόν
ALCO: Η επτάδα των πιο επιτυχημένων υπουργών και η επίσκεψη Μακρόν
Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης και Άδωνις Γεωργιάδης στην πρώτη τριάδα
Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θεωρούνται από τους ψηφοφόρους - τόσο της ΝΔ, όσο και στο σύνολο - ως οι πιο επιτυχημένοι της κυβέρνησης. Ακολουθεί ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Βασίλης Κικίλιας και η Νίκη Κεραμέως, στο β΄μέρος της δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha.
Για τους δύο τελευταίους, η σειρά αλλάζει όταν το ερώτημα τίθεται στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με την υπουργό Εργασίας να προσπερνά οριακά τον υπουργό Ναυτιλίας. Η απάντηση «κανένας» δίνεται από το 49% στο σύνολο των ψηφοφόρων, αλλά πέφτει στο 2% μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ.
Η εταιρεία μέτρησε ένα 44% που αναφέρει ότι με την επίσκεψη Μακρόν ισχυροποιήθηκαν οι οι σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας. Την ίδια στιγμή, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες ρίχνουν την ευθύνη για την ακρίβεια στην κυβέρνηση, ενώ το 84% δηλώνει ότι ωφελείται λίγο ή καθόλου από τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν.
Δείτε την έρευνα:
Για τους δύο τελευταίους, η σειρά αλλάζει όταν το ερώτημα τίθεται στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με την υπουργό Εργασίας να προσπερνά οριακά τον υπουργό Ναυτιλίας. Η απάντηση «κανένας» δίνεται από το 49% στο σύνολο των ψηφοφόρων, αλλά πέφτει στο 2% μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ.
Η εταιρεία μέτρησε ένα 44% που αναφέρει ότι με την επίσκεψη Μακρόν ισχυροποιήθηκαν οι οι σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας. Την ίδια στιγμή, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες ρίχνουν την ευθύνη για την ακρίβεια στην κυβέρνηση, ενώ το 84% δηλώνει ότι ωφελείται λίγο ή καθόλου από τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν.
Δείτε την έρευνα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα