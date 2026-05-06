Σπόντες κατά Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καστανίδη και διεύρυνση: Το όριο θητειών να ισχύσει για όλους
Μπηχτές με το βλέμμα στην Θεοδώρα Τζάκρη - Όλα τα στελέχη με τις τοποθετήσεις τους έδειξαν προς την κατεύθυνση των διαδοχικών και καλά συντονισμένων πρωτοβουλιών
«Σήμα» στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι η ρύθμιση με το όριο θητειών για τους υποψήφιους βουλευτές πρέπει να ισχύει για όλους, έστειλε πριν από λίγο μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η Έφη Χαλάτση.
Με φόντο την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη και την κατηγορία ότι η ρύθμιση ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του για να αποκλειστεί από τα ψηφοδέλτια όποιος έχει πάνω από 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα, η κυρία Έφη Χαλάτση που ανήκει στην ομάδα Γερουλάνου, τόνισε απευθυνόμενη στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότι «η απόφαση του Συνεδρίου πρέπει να ισχύει για όλους- και για αυτούς που φεύγουν και γι’ αυτούς που έρχονται». Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ η επισήμανση παραπέμπει επί της ουσίας και στο σενάριο «επιστροφής» της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, η οποία εκλέχτηκε για πρώτη φορά το 2004 με το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ- τώρα η ανεξάρτητη βουλευτής είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασσελάκη.
Ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Μιχάλης Κατρίνης πάντως τάχθηκαν υπέρ των ανοικτών προσκλήσεων χωρίς face control, ώστε να προχωρήσει ανεμπόδιστη η επιχείρηση διεύρυνσης που έχει αναλάβει ως επικεφαλής ο Κώστας Σκανδαλίδης. Για το ίδιο θέμα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τόνισε ότι τα πρόσωπα που «επιστρέφουν» να κάνουν ένα είδος αυτοκριτικής, αναγνωρίζοντας την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, ενώ η Μιλένα Αποστολάκη μιλώντας για την ανάγκη εκλογικής ετοιμότητας υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προχωρήσει γρήγορα στον σχεδιασμό του για να είναι πανέτοιμο για εκλογές τον Σεπτέμβριο, σενάρια που ακούγεται και από κυβερνητικά στελέχη». Η κυρία Αποστολάκη απευθυνόμενη στον Πέτρο Λάμπρου, τον επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, αναφέρθηκε και στη σημασία το κόμμα να προχωρήσει με ταχύτητα στη συγκρότηση της κάθε λίστας και στις σχετικές ανακοινώσεις.
Η Τόνια Αντωνίου επισήμανε ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίως κάνουν επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, που δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες. Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, παίρνοντας το λόγο στην αρχή της συνεδρίασης, μετά από τον κ. Ανδρουλάκη, θέλησε να δείξει τη σημασία της ενωτικής και συλλογικής προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα κατέθεσε προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, μία από τις οποίες αφορά στο άρθρο 16.
Όλα τα στελέχη με τις τοποθετήσεις τους έδειξαν προς την κατεύθυνση των διαδοχικών και καλά συντονισμένων πρωτοβουλιών, εννοώντας ότι το κόμμα τους πρέπει –και όχι μόνο δημοσκοπικά- να είναι κάποια βήματα πιο μπροστά για τις επόμενες μάχες, «τον μονομέτωπο αγώνα με τη ΝΔ» και τις άλλες με τις όμορες δυνάμεις, όπως με το κόμμα Τσίπρα.
