Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: Επιβεβαιώθηκε η ισχυρή στρατηγική σχέση των δύο χωρών
Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα ΗΑΕ μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν από το Ιράν - Τι συζήτησαν με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

Καταδίκασε ο Μητσοτάκης τις επιθέσεις του Ιράν

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα ΗΑΕ μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν από το Ιράν.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη της Ελλάδας.

Στην ατζέντα το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Συζητήθηκε ακόμη το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς με αιχμή την οικονομία και τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας.
