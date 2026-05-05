Επίσκεψη ειδικού βάρους σήμερα από τον Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Επίσκεψη ειδικού βάρους σήμερα από τον Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
«Η επίσκεψη του πρωθυπουργού, μια υπενθύμιση ότι η Ελλάδα επιδιώκει να σταθεί ενεργός πυλώνας ασφάλειας και συνεργασίας στη Μέση Ανατολή» λέει σχετικά υψηλόβαθμη πηγή
Μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντασης και αβεβαιότητας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού και τον διεθνή συναγερμό να ανεβαίνει, τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί, αναμένεται να προσγειωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια επίσκεψη, που πραγματοποιείται σε αυτή τη σκιά διεθνών εντάσεων και επιφυλακής, και όπως λέει υψηλόβαθμη πηγή: «είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας σε μια εποχή ρευστότητας και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση ότι η Ελλάδα επιδιώκει να σταθεί ενεργός πυλώνας ασφάλειας και συνεργασίας στη Μέση Ανατολή».
Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δεν έχει μόνο διπλωματικό, αλλά και συμβολικό βάρος με δεδομένο το φόντο στο οποίο πραγματοποιείται, καθώς το Άμπου Ντάμπι η κανονικότητα με τα πολλά έργα υποδομής, και τις μετρημένα – πολύβουες λεωφόρους, τελεί το τελευταίο 24ωρο υοό καθεστώς αυξημένης επιφυλακής.
Το επίπεδο εθνικής εγρήγορσης στα ΗΑΕ αναβαθμίστηκε τη Δευτέρα, μετά την επίθεση ιρανικών drone σε τάνκερ της κρατικής εταιρείας πετρελαίου. Από το μεσημέρι διαδοχικά μηνύματα προειδοποίησης προς κατοίκους και επισκέπτες μαρτυρούσαν το κλίμα έντασης, ενώ πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους καθυστέρησαν προσωρινά τις προσγειώσεις κάποιων διεθνών πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ.
Μέσα σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, στο προεδρικό παλάτι — μια συνάντηση που αναμένεται να επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοεμιρατινών σχέσεων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη συνεργασία στον αμυντικό και ενεργειακό τομέα.
Η Αθήνα και το Άμπου Ντάμπι έχουν θεμελιώσει από το 2020 μια Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, το μέγιστο επίπεδο νομικής δέσμευσης μεταξύ δύο κρατών που δεν έχουν κοινά σύνορα ή συμμετοχή σε κοινές συμμαχικές δομές. Η ρήτρα αυτή, καθαρά αμυντικού χαρακτήρα, προβλέπει συνδρομή «στο μέτρο του εφικτού» για τη διασφάλιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών.
Η επίσκεψη εκτιμάται σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ότι αναμένεται να αποτελέσει συνέχεια των θετικών μηνυμάτων που αποστέλλουν οι χώρες του Κόλπου προς την Ελλάδα για τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην τρέχουσα κρίση. Συνδέεται σύμφωνα με αρμόδια πηγή, με το ισχυρό σήμα που εξέπεμψε η πρόσφατη επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ στην Αθήνα, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και το κρίσιμο ζήτημα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Παράλληλα, αναμένονται και συμφωνίες «χαμηλής πολιτικής έντασης», με επίκεντρο τις επενδύσεις και την τεχνολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία από τις πρώτες –μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο– διμερείς αμυντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα εκτός του πλαισίου συμμαχιών. Αν και στο κείμενο της συμφωνίας υπογραμμίζεται, ότι δεν στρέφεται κατά τρίτων, είναι ξεκάθαρο ότι είχε υπογραφεί με το βλέμμα στραμμένο στον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.
Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δεν έχει μόνο διπλωματικό, αλλά και συμβολικό βάρος με δεδομένο το φόντο στο οποίο πραγματοποιείται, καθώς το Άμπου Ντάμπι η κανονικότητα με τα πολλά έργα υποδομής, και τις μετρημένα – πολύβουες λεωφόρους, τελεί το τελευταίο 24ωρο υοό καθεστώς αυξημένης επιφυλακής.
Το επίπεδο εθνικής εγρήγορσης στα ΗΑΕ αναβαθμίστηκε τη Δευτέρα, μετά την επίθεση ιρανικών drone σε τάνκερ της κρατικής εταιρείας πετρελαίου. Από το μεσημέρι διαδοχικά μηνύματα προειδοποίησης προς κατοίκους και επισκέπτες μαρτυρούσαν το κλίμα έντασης, ενώ πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους καθυστέρησαν προσωρινά τις προσγειώσεις κάποιων διεθνών πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ.
Μέσα σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, στο προεδρικό παλάτι — μια συνάντηση που αναμένεται να επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοεμιρατινών σχέσεων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη συνεργασία στον αμυντικό και ενεργειακό τομέα.
Η Αθήνα και το Άμπου Ντάμπι έχουν θεμελιώσει από το 2020 μια Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, το μέγιστο επίπεδο νομικής δέσμευσης μεταξύ δύο κρατών που δεν έχουν κοινά σύνορα ή συμμετοχή σε κοινές συμμαχικές δομές. Η ρήτρα αυτή, καθαρά αμυντικού χαρακτήρα, προβλέπει συνδρομή «στο μέτρο του εφικτού» για τη διασφάλιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών.
Η επίσκεψη εκτιμάται σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ότι αναμένεται να αποτελέσει συνέχεια των θετικών μηνυμάτων που αποστέλλουν οι χώρες του Κόλπου προς την Ελλάδα για τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην τρέχουσα κρίση. Συνδέεται σύμφωνα με αρμόδια πηγή, με το ισχυρό σήμα που εξέπεμψε η πρόσφατη επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ στην Αθήνα, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και το κρίσιμο ζήτημα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Παράλληλα, αναμένονται και συμφωνίες «χαμηλής πολιτικής έντασης», με επίκεντρο τις επενδύσεις και την τεχνολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία από τις πρώτες –μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο– διμερείς αμυντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα εκτός του πλαισίου συμμαχιών. Αν και στο κείμενο της συμφωνίας υπογραμμίζεται, ότι δεν στρέφεται κατά τρίτων, είναι ξεκάθαρο ότι είχε υπογραφεί με το βλέμμα στραμμένο στον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα