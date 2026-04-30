Πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για την οργάνωση της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ
Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση συζητήθηκαν οργανωτικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων εργασίας και την προετοιμασία των Υπουργικών Συνόδων
Παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για την οργάνωση της ελληνικής προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β' εξάμηνο του 2027.
Ο κ. Φλωρίδης, ευχαρίστησε τα μέλη της επιτροπής για τη συμμετοχή τους και ανέφερε: «με αυτή την Επιτροπή η Ελλάδα εκπροσωπείται από σημαντικές προσωπικότητες του νομικού κόσμου, με διεθνή αναγνώριση. Η Επιτροπή έχει τη σημαντική αποστολή να επεξεργαστεί και να προτείνει τις θεματικές που θα προωθηθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας στον τομέα της Δικαιοσύνης, να συντονίζει τις εργασίες των νομοθετικών ομάδων του Συμβουλίου της Ε.Ε., καθώς και να οργανώνει τις αναγκαίες συναντήσεις με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών, στο πλαίσιο προώθησης των στόχων της Ελληνικής Προεδρίας».
Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση συζητήθηκαν οργανωτικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων εργασίας και την προετοιμασία των Υπουργικών Συνόδων. Επίσης αναπτύχθηκαν οι θεματικές που θα προωθηθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας των τριών κρατών μελών, Ιρλανδίας, Λιθουανίας, Ελλάδας, που θα αναλάβουν διαδοχικά την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Στη πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία της Ιωάννας Κλάπα, πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου, συμμετείχαν οι: Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χαράλαμπος Παμπούκης, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, Μαρία Σιμιτσή, πρώην Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αγάπη Χαλκιαδάκη – Γαλενιανού, επίτιμη Σύμβουλος Επικρατείας, Γεώργιος Γεωργιάδης, αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γεώργιος Κασίμης, Εφέτης, αποσπασμένος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βασίλειος Πετρόπουλος, επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Μαρίνα Σκανδάλη, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένη στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του υπουργού Δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα