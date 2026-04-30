Ο Μητσοτάκης ορθώνει «τείχος προστασίας» για επιτελικό κράτος και υπουργούς, αλλά οι βουλευτές της ΝΔ συνεχίζουν τις τροχιοδεικτικές βολές
Για μια ακόμη ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο το επιτελικό κράτος, χωρίς παράλληλα να «αδειάζει» τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ασκούν κριτική στο μοντέλο διακυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός θα πορεύεται πλέον με γνώμονα αυτή τη λεπτή ισορροπία, καθώς στην κυβέρνηση θεωρούν ότι υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα από αυτό το εργαλείο διοίκησης και συντονισμού, αλλά παράλληλα δεν πρέπει να «δυναμιτιστεί» περαιτέρω το κλίμα με τους βουλευτές της ΝΔ.
Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, έσπευσε χθες να βάλει ξεκάθαρα όρια μεταξύ του ρόλου βουλευτή και υπουργού, στέλνοντας στην πραγματικότητα ένα μήνυμα ότι οι βουλευτές είναι κρίσιμοι βραχίονες της άσκησης εξουσίας, αλλά δεν είναι...συγκυβερνώντες.
«Το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης. Έβαλε όμως παράλληλα και τη διάσταση ότι «σε αυτή την περίπτωση, η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων αποκτά μία ξεχωριστή σημασία».
Προφανώς, ο ρόλος του βουλευτή ειναι σημαντικός, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου τους ζητά λειτουργούν ως σύνδεσμοι της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες. Από την άλλη όμως ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να επιτρέψει ένα καθεστώς «ομηρίας» του Μεγάρου Μαξίμου από τις διαθέσεις των «γαλάζιων» βουλευτών. Και επίσης δεν θέλει να βρεθεί η κυβέρνηση εν τω συνόλω βαλλόμενη.
Η κυβέρνηση παράλληλα υπεραμύνεται του μοντέλου του «επιτελικού κράτους» και επί της ουσίας. «Τι κοινό έχουν η επιτυχής απορρόφηση των 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης με την ψηφιακή μεταρρύθμιση του gov.gr , τη στρατηγική για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και το panic button; Όλα φέρουν τη σφραγίδα του «επιτελικού κράτους», του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης με ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης, συγκεκριμένη στοχοθέτηση και τακτικό έλεγχο», υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη, τονίζοντας ότι αυτό το μοντέλο που εισήγαγε η κυβέρνηση το 2019 έχει οδηγήσεις σε λύσεις σε μείζονα προβλήματα, αρκετά εκ των οποίων αποτελούσαν παθογένειες δεκαετιών.
Με αυτό το κριτήριο και αρκετοί άλλοι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί αποτελούν δυνητικούς στόχους επόμενων κινήσεων. Και κανείς δεν αποκλείει ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξουν και άλλοι...Γιόγιακες, για τοπικά ή κεντρικά θέματα που αισθάνονται ότι τους πιέζουν.
Αρκετοί βουλευτές της ΝΔ δηλώνουν προβληματισμένοι, όχι αντάρτες. Αυτό ανέφεραν με συνεντεύξεις τους χθες οι Ανδρέας Κατσανιώτης και Φώντας Μπαραλιάκος που συνυπέγραψαν το κείμενο των «5», με το οποίο επί της ουσίας συμφωνούν και άλλοι που δεν προσέθεσαν το όνομά τους. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως δεν φαίνεται ότι οι αντιδράσεις διαφόρων θα κοπάσουν, ούτε ότι η κριτική θα σιγάσει το επόμενο διάστημα και ιδίως ενόψει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στις 7 Μαΐου. Επίκειται επίσης και το συνέδριο στις 15 Μαΐου, όπου αρκετοί εκτιμούν ότι βουλευτές και στελέχη θα τοποθετηθούν με αιχμές επί της κομματικής στρατηγικής στον δρόμο προς τις εκλογές.
Οι ενστάσεις των βουλευτώνΟι χαμηλοί τόνοι του Μεγάρου Μαξίμου πάντως δεν έχουν «κάμψει» τη διάθεση...ελεύθερου σκοπευτή που έχουν πλέον αρκετοί βουλευτές της ΝΔ. Ενδεικτικό το παράδειγμα της έντονης κόντρας του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα με τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο χθες το πρωί στη Βουλή για έναν περιφερειακό δρόμο του νομού του. Προφανές, το θέμα είναι μόνο αμιγώς τοπικού ενδιαφέροντος, ο κ. Ταχιάος όμως έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με τον Άκη Σκέρτσο που βρέθηκε στο στόχαστρο των «5» είναι εξωκοινοβουλευτικός.
