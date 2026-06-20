Ίχνη αίματος βρέθηκαν στο σπίτι και το αυτοκίνητο του ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας - Αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα για ανθρωποκτονία
Ίχνη αίματος βρέθηκαν στο σπίτι και το αυτοκίνητο του ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας - Αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα για ανθρωποκτονία
Σύμφωνα με πληροφορίες ταυτοποιήθηκαν με το αίμα της Σταυρούλας κηλίδες που βρέθηκαν στο σπίτι του 43χρονου – Ο ίδιος αρνείται εμπλοκή ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται - Οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα για την υπόθεση των ναρκωτικών
Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία σε βάρος του 44χρονου ενοικιαστή, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς οι Αρχές έχουν εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι Αρχές έχουν εντοπίσει ίχνη αίματος σε αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο ύποπτος, αλλά και σε αντικείμενα στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κηλίδες αίματος στο σπίτι, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί με το αίμα της Σταυρούλας.
Ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει και αρνείται όλες τις κατηγορίες, ωστόσο οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν πλέον και τα επίσημα αποτελέσματα από τους ελέγχους των ευρημάτων στα Εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε λίγη ώρα αναμένετα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα κατηγορούμενος για καλλιέργεια 13 δενδρυλίων χασίς.
Ο 44χρονος συνελήφθη αρχικά για υπόθεση που αφορά την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο. Ο ίδιος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και εντοπίστηκε αργά το βράδυ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον της αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί. Από την πλευρά της οικογένειας της Σταυρούλας Κατσουλάκη, ο αδελφός της 45χρονης εκφράζει έντονες υποψίες για την εμπλοκή του 44χρονου στην υπόθεση.
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία των ερευνών, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας βρισκόταν σε γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης των Χανίων και όχι σε κρατητήριο, με αστυνομικούς να βρίσκονται συνεχώς δίπλα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεινε αμίλητος και ιδιαίτερα σκεπτικός, αποφεύγοντας να κοιτάξει όσους βρίσκονταν στον χώρο, ενώ απαντούσε μονολεκτικά ακόμη και όταν του απηύθυναν ερωτήσεις οι αστυνομικοί.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ζήτησε ούτε ένα ποτήρι νερό, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν έκλεισε μάτι, παραμένοντας σιωπηλός με το κεφάλι σκυμμένο.
Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.
Ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει και αρνείται όλες τις κατηγορίες, ωστόσο οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν πλέον και τα επίσημα αποτελέσματα από τους ελέγχους των ευρημάτων στα Εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε λίγη ώρα αναμένετα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα κατηγορούμενος για καλλιέργεια 13 δενδρυλίων χασίς.
Ο 44χρονος συνελήφθη αρχικά για υπόθεση που αφορά την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο. Ο ίδιος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και εντοπίστηκε αργά το βράδυ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον της αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί. Από την πλευρά της οικογένειας της Σταυρούλας Κατσουλάκη, ο αδελφός της 45χρονης εκφράζει έντονες υποψίες για την εμπλοκή του 44χρονου στην υπόθεση.
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία των ερευνών, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.
Σιωπηλός και σκεπτικός ο 44χρονος κατά τη διάρκεια της νύχταςΤο χθεσινό βράδυ που ακολούθησε τη σύλληψη του 44χρονου ήταν ήρεμο, με τις έρευνες των Αρχών να συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας βρισκόταν σε γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης των Χανίων και όχι σε κρατητήριο, με αστυνομικούς να βρίσκονται συνεχώς δίπλα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεινε αμίλητος και ιδιαίτερα σκεπτικός, αποφεύγοντας να κοιτάξει όσους βρίσκονταν στον χώρο, ενώ απαντούσε μονολεκτικά ακόμη και όταν του απηύθυναν ερωτήσεις οι αστυνομικοί.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ζήτησε ούτε ένα ποτήρι νερό, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν έκλεισε μάτι, παραμένοντας σιωπηλός με το κεφάλι σκυμμένο.
Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.
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