Ίχνη αίματος βρέθηκαν στο σπίτι και το αυτοκίνητο του ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας - Αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα για ανθρωποκτονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ταυτοποιήθηκαν με το αίμα της Σταυρούλας κηλίδες που βρέθηκαν στο σπίτι του 43χρονου – Ο ίδιος αρνείται εμπλοκή ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται - Οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα για την υπόθεση των ναρκωτικών