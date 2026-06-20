Βρετανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 89 τραυματίες από σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέντφορντ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 «πολύ σοβαρά», κατά τη σύγκρουση χθες, Παρασκευή, δύο επιβατικών τρένων στα βόρεια του Λονδίνου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που απέστειλαν σημαντικά μέσα στο σημείο.Η σύγκρουση σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα νότια του Μπέντφορντ, εμπορικής πόλης που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 χιλιομέτρων βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την East Midlands Railway (EMR).«Στιγμιαία εκτινάχθηκα στην απέναντι θέση και μετά είδα καπνό», διηγήθηκε ο Πιτ Ναπ, ένας επιβάτης, στο Press Association.«Άνθρωποι βογκούσαν, ούρλιαζαν, ήταν σε κατάσταση σοκ και καταβεβλημένοι», πρόσθεσε.«Είδα πολλούς που αδυνατούσαν να μιλήσουν, είχαν κατάγματα στα πόδια», σημείωσε.Σχεδόν πέντε ώρες μετά τη σύγκρουση, η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του μηχανοδηγού ενός από τα τρένα που ενεπλάκησαν. «Έντεκα άλλοι έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά, 22 σοβαρά και 56 φέρουν ελαφρά τραύματα», διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή.

δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά ανησυχητική». Σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι «η σκέψη του στρέφεται στην οικογένεια του ανθρώπου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του και σε αυτούς που έχουν τραυματιστεί σοβαρά» και πρόσθεσε ότι είναι «ευγνώμων στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν».Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν γύρω στις 17: 15 τοπική ώρα (19:15 ώρα Ελλάδος) στη σιδηροδρομική γραμμή νότια του Μπέντφορντ, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν επαληθευτεί δείχνουν δύο τρένα που φαίνεται να είναι της East Midlands Railway (EMR) μετά τη σύγκρουσή τους, με το ένα να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος του άλλου.Σύμφωνα με τις εικόνες αυτές και οι δύο αμαξοστοιχίες έχουν παραμείνει στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ωστόσο ένας επιβάτης δήλωσε ότι το ένα από τα τρένα είχε εκτροχιαστεί.Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι απέστειλε «πολλά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών» στο σημείο «σοβαρού συμβάντος» νότια του Μπέντφορντ.Ο επιβάτης Πιτ Ναπ δημοσίευσε στο διαδίκτυο εικόνες στην πλατφόρμα Bluesky, διευκρινίζοντας ότι βρισκόταν στο «πρώτο βαγόνι» του ενός εκ των τρένων και ότι βρισκόταν «σε κατάσταση σοκ» μετά τη σύγκρουση.«Είμαι καλά, έχω αίμα στα πόδια και χτύπησα στην πλάτη. Οι άλλοι δεν είναι καλά», πρόσθεσε.Η Τερίσα Άιταμπορ, επιβάτης και αυτή, δήλωσε στο BBC ότι ακούστηκε ένας «τεράστιος κρότος», και μετά χτύπησε το κεφάλι της στο μπροστινό της κάθισμα. «Άνοιξα τα μάτια και τότε είδα ανθρώπους να έχουν πέσει κάτω, με αίματα παντού», διηγήθηκε.Εκπρόσωπος της EMR επιβεβαίωσε τη σύγκρουση των δύο τρένων, το ένα προερχόμενο από το Κόρμπι και το άλλο από το Νότινγχαμ, δύο πόλεις στην κεντρική Αγγλία, και διευκρίνισε ότι μετά το δυστύχημα κανένα τρένο δεν κατέστη δυνατό να φτάσει ή να αναχωρήσει από τον σταθμό του Λονδίνου St Pancras.Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ εξέφρασε από την πλευρά της «μεγάλη ανησυχία».Η Υπηρεσία Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, η οποία διερευνά για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα σε τρένα και τραμ, ανακοίνωσε ότι ομάδα ερευνητών της βρίσκεται στο σημείο «για να αρχίσει να συλλέγει στοιχεία».Ο ειδικός επί του σιδηροδρομικού τομέα Τόνι Μάιλς δήλωσε στο Sky News ότι δείχνει να πρόκειται για μια «σύγκρουση με σχετικά χαμηλή ταχύτητα» και ότι οι ζημιές που υπέστησαν οι αμαξοστοιχίες δείχνουν «αρκετά μικρές».Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ