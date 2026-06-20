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Βρετανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 89 τραυματίες από σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέντφορντ
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος συρμός έπεσε πάνω του - Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε κατά την σύγκρουση των τρένων στο Μπέντφορντ ήταν ο μηχανοδηγός του ενός τρένου
Η σύγκρουση σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα νότια του Μπέντφορντ, εμπορικής πόλης που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 χιλιομέτρων βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την East Midlands Railway (EMR).
🚨 WATCH: Aerial footage of the scene of the train crash south of Bedford via Sky News pic.twitter.com/gskUtxokzC— Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026
«Στιγμιαία εκτινάχθηκα στην απέναντι θέση και μετά είδα καπνό», διηγήθηκε ο Πιτ Ναπ, ένας επιβάτης, στο Press Association.
«Άνθρωποι βογκούσαν, ούρλιαζαν, ήταν σε κατάσταση σοκ και καταβεβλημένοι», πρόσθεσε.
British Transport Police said that at least one person had died and several others were injured following a collision involving two trains near Bedford, about 100 km north of London https://t.co/nLrRHbepos pic.twitter.com/jaVITfzKgu— Reuters (@Reuters) June 20, 2026
«Είδα πολλούς που αδυνατούσαν να μιλήσουν, είχαν κατάγματα στα πόδια», σημείωσε.
'Staff working with extreme expertise and compassion'— Sky News (@SkyNews) June 19, 2026
Richard Fuller MP for North Bedfordshire has praised emergency services and described what he saw when he arrived at Bedford station, as two trains have collided close by.
https://t.co/6SvE7B8YUL
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/h72XKJtjDk
Σχεδόν πέντε ώρες μετά τη σύγκρουση, η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του μηχανοδηγού ενός από τα τρένα που ενεπλάκησαν. «Έντεκα άλλοι έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά, 22 σοβαρά και 56 φέρουν ελαφρά τραύματα», διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά ανησυχητική». Σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι «η σκέψη του στρέφεται στην οικογένεια του ανθρώπου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του και σε αυτούς που έχουν τραυματιστεί σοβαρά» και πρόσθεσε ότι είναι «ευγνώμων στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν».
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν γύρω στις 17: 15 τοπική ώρα (19:15 ώρα Ελλάδος) στη σιδηροδρομική γραμμή νότια του Μπέντφορντ, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.
🚨 PICTURED: Scenes following the aftermath of the train collision near Bedford pic.twitter.com/jJ9qSsTa1e— Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026
Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν επαληθευτεί δείχνουν δύο τρένα που φαίνεται να είναι της East Midlands Railway (EMR) μετά τη σύγκρουσή τους, με το ένα να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος του άλλου.
Σύμφωνα με τις εικόνες αυτές και οι δύο αμαξοστοιχίες έχουν παραμείνει στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ωστόσο ένας επιβάτης δήλωσε ότι το ένα από τα τρένα είχε εκτροχιαστεί.
Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι απέστειλε «πολλά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών» στο σημείο «σοβαρού συμβάντος» νότια του Μπέντφορντ.
Ο επιβάτης Πιτ Ναπ δημοσίευσε στο διαδίκτυο εικόνες στην πλατφόρμα Bluesky, διευκρινίζοντας ότι βρισκόταν στο «πρώτο βαγόνι» του ενός εκ των τρένων και ότι βρισκόταν «σε κατάσταση σοκ» μετά τη σύγκρουση.
«Είμαι καλά, έχω αίμα στα πόδια και χτύπησα στην πλάτη. Οι άλλοι δεν είναι καλά», πρόσθεσε.
Η Τερίσα Άιταμπορ, επιβάτης και αυτή, δήλωσε στο BBC ότι ακούστηκε ένας «τεράστιος κρότος», και μετά χτύπησε το κεφάλι της στο μπροστινό της κάθισμα. «Άνοιξα τα μάτια και τότε είδα ανθρώπους να έχουν πέσει κάτω, με αίματα παντού», διηγήθηκε.
Εκπρόσωπος της EMR επιβεβαίωσε τη σύγκρουση των δύο τρένων, το ένα προερχόμενο από το Κόρμπι και το άλλο από το Νότινγχαμ, δύο πόλεις στην κεντρική Αγγλία, και διευκρίνισε ότι μετά το δυστύχημα κανένα τρένο δεν κατέστη δυνατό να φτάσει ή να αναχωρήσει από τον σταθμό του Λονδίνου St Pancras.
Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ εξέφρασε από την πλευρά της «μεγάλη ανησυχία».
Η Υπηρεσία Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, η οποία διερευνά για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα σε τρένα και τραμ, ανακοίνωσε ότι ομάδα ερευνητών της βρίσκεται στο σημείο «για να αρχίσει να συλλέγει στοιχεία».
Ο ειδικός επί του σιδηροδρομικού τομέα Τόνι Μάιλς δήλωσε στο Sky News ότι δείχνει να πρόκειται για μια «σύγκρουση με σχετικά χαμηλή ταχύτητα» και ότι οι ζημιές που υπέστησαν οι αμαξοστοιχίες δείχνουν «αρκετά μικρές».
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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