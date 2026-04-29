Κόντρα Ταχιάου με Γιόγιακα της ΝΔ στη Βουλή: «Ποια απάντηση περιμένατε;», «ειλικρινά με εκπλήσσετε»
Διαστάσεις ανοιχτής κόντρας απέκτησε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας της ΝΔ Βασίλη Γιόγιακα προς τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, για τη χρηματοδότηση του οδικού άξονα της Ηγουμενίτσας.
Η σύγκρουση έρχεται μία μέρα μετά την ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών της ΝΔ κατά του επιτελικού κράτους και την απάντηση του πρωθυπουργού από το Ναύπλιο, όπου υπερασπίστηκε τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και κάλεσε σε ενότητα.
Ο κ. Γιόγιακας χαρακτήρισε το έργο ως «ίσως το τελευταίο μεγάλο οδικό έργο» με αναπτυξιακή σημασία για τη Θεσπρωτία και την Ήπειρο. Οι μελέτες, είπε ο βουλευτής, έχουν ολοκληρωθεί από την Εγνατία Οδό ΑΕ, η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την παράκαμψη έχει ολοκληρωθεί, ενώ για το τμήμα Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Σε αυτό το πλαίσιο ρώτησε τον υπουργό ποιες ενέργειες έχουν γίνει για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου και ποιες πηγές χρηματοδότησης εξετάζονται.
Στην απάντησή του, ο κ. Ταχιάος, ο οποίος είναι και εξωκοινοβουλευτικό μέλος της κυβέρνησης, σημείωσε ότι στην Ήπειρο γίνονται μεγάλα έργα, όπως «το Πάργα – Πρέβεζα», και ότι η προτεραιοποίηση γίνεται σε συνεννόηση με την Περιφέρεια. Επίσης, αμφισβήτησε την ωριμότητα της μελέτης, λέγοντας ότι «αυτό το οποίο θεωρούμε ώριμο ως μελέτη, δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να δημοπρατηθεί».
Πιο κατηγορηματικός ήταν για τη χρηματοδότηση. «Να σας δώσω χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης του έργου είναι απολύτως αδύνατο. Θέλω να είμαι ειλικρινής, για να μην έρθουν αύριο οι εκλογείς σας και μας πουν “υποσχεθήκατε κάτι στο οποίο δεν είστε σε θέση να ανταποκριθείτε”».
Η τοποθέτησή του δεν έμεινε αναπάντητη από τον κ. Ταχιάο, που αμφισβήτησε και τη σκοπιμότητα της ερώτησης. «Προσπαθώ να καταλάβω, ποια ήταν η απάντηση την οποία περιμένατε; Δεν ξέρατε την απάντηση; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι ελεύθερες;». Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα «πέσει στον λαϊκισμό» να υπόσχεται έργα παντού. «Η Κοζάνη δεν έχει περιφερειακό. Είναι αίτημά τους. Μπορούμε όλα τα έργα στην Ελλάδα να τα χρηματοδοτήσουμε στον ίδιο χρόνο;». Και κατέληξε: «Δεν μας ακούν μόνο οι ψηφοφόροι της Θεσπρωτίας, μας ακούν όλοι», απάντησε ο κ. Ταχιάος.
«Κύριε υπουργέ, σεβαστείτε τους ψηφοφόρους!» τον διέκοψε ο κ. Γιόγιακας, μιλώντας για «ατόπημα». Ο προεδρεύων Γεώργιος Γεωργαντάς παρενέβη για να χαμηλώσει τους τόνους. «Ο υπουργός μιλάει για όλη τη χώρα» είπε, προσθέτοντας ότι ο βουλευτής «πολύ σωστά εκπροσωπεί τα αιτήματα των Θεσπρωτών».
«Εμείς στη Θεσπρωτία δεν είμαστε Ελλάδα»Σε υψηλούς τόνους ήρθε η δευτερολογία του κ. Γιόγιακα. «Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά με εκπλήσσετε με την τοποθέτησή σας. Εμείς στην Ήπειρο, στη Θεσπρωτία, δεν είμαστε Ελλάδα;» είπε, κατηγορώντας τον υφυπουργό για ισοπέδωση. «Η Ηγουμενίτσα είναι από τις μόνες πόλεις που δεν έχει περιφερειακό. Έχει έναν δρόμο. Έχετε έρθει στην Ηγουμενίτσα, κύριε Ταχιάο;», ρώτησε.
