Μητσοτάκης: Τέλος στην «κουκούλα» του Διαδικτύου, ελευθερία έκφρασης με ευθύνη και προστασία από τις SLAPP
Η ανωνυμία συχνά μετατρέπεται σε όχημα χυδαιότητας και τοξικότητας χωρίς ουσιαστικές συνέπειες, τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Σαφές μήνυμα για την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και τη λογοδοσία στο διαδίκτυο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δίνοντας συνέχεια στην πρόσφατη παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλος Μαρινάκης για την ταυτοποίηση των χρηστών στα social media.
Ο πρωθυπουργός έθεσε ευθέως το ζήτημα της «κουκούλας» στο διαδίκτυο, περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου η ανωνυμία συχνά μετατρέπεται σε όχημα χυδαιότητας και τοξικότητας, χωρίς ουσιαστικές συνέπειες. Όπως σημείωσε, όταν κάποιος επιχειρεί να κινηθεί νομικά απέναντι σε συκοφαντικές επιθέσεις από ιστοσελίδες ή λογαριασμούς, συναντά ένα «τείχος», καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί ποιος πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτούς.
«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση για την ταυτοποίηση δεν περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης, αλλά λειτουργεί ως το αναγκαίο αντίβαρο για την προστασία της αξιοπρέπειας και της αλήθειας στον δημόσιο διάλογο.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών αγωγών SLAPP, που έχουν ως στόχο να φιμώσουν δημοσιογράφους, ακτιβιστές και πολίτες. Οι νέες ρυθμίσεις, όπως επισήμανε, ενισχύουν την προστασία απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, θωρακίζοντας ουσιαστικά την ελεύθερη έκφραση.
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός κινείται σε δύο παράλληλους άξονες: από τη μία, την ενίσχυση των θεσμικών εγγυήσεων για την απρόσκοπτη έκφραση απόψεων, και από την άλλη, τη διαμόρφωση ενός πλαισίου όπου η ανωνυμία δεν θα αποτελεί ασπίδα για τη συκοφαντία και την επιθετικότητα.
«Στην Ελλάδα η ελευθερία της έκφρασης είναι απολύτως κατοχυρωμένη», υπογράμμισε, προσθέτοντας όμως ότι η ψηφιακή εποχή απαιτεί επικαιροποιημένες απαντήσεις, ώστε το δικαίωμα αυτό να συνυπάρχει με την ευθύνη και τον σεβασμό.
