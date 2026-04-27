Ματς στην Κεντροαριστερά: Το κυνήγι της μεταγραφής για 27 ανεξάρτητους και τους συνήθεις γυρολόγους
Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν και ποια κόμματα οδηγούνται σε διάσπαση - Οι επιστροφές, οι επανεμφανίσεις και οι αμετανόητοι
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
H περιστρεφόμενη πόρτα των μεταγραφών φαίνεται πως έχει τεθεί σε λειτουργία και έχει τοποθετηθεί μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του υπό ίδρυση κόμματος Τσίπρα. Οι δύο αυτοί πόλοι έχουν ξεκινήσει σαφάρι αναζητώντας φρέσκα πρόσωπα ή στελέχη με πολιτική εμπειρία για να ενισχύσουν την εκλογική τους επιρροή και το προβάδισμα στην κούρσα της δεύτερης θέσης. Παράλληλα, ακολουθώντας την ποδοσφαιρική τακτική, προσπαθούν να κλέψουν παίκτες της αντίπαλης ομάδας και να δημιουργήσουν την αίσθηση μιας δήθεν συνολικής πολιτικής ηγεμόνευσης στο προοδευτικό μέτωπο. Από την άλλη πλευρά, οι παίκτες που ετοιμάζονται να μπουν στο παζάρι των μεταγραφών εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, ζυγίζοντας τα πολιτικά δεδομένα και τις εκλογικές πιθανότητες.
Είναι προφανές ότι στο πάνω ράφι της νέας μεταγραφικής περιόδου τοποθετούνται δεκάδες εν ενεργεία βουλευτές, ενώ η υπόλοιπη βιτρίνα συμπληρώνεται με γνωστά στελέχη της λεγόμενης πολιτικής πιάτσας. Μεταξύ αυτών φιγουράρουν και γνωστοί πολιτικοί γυρολόγοι που φιλοδοξούν να σπάσουν ένα ακόμα προσωπικό τους ρεκόρ. Το παράδειγμα του Νίκου Μπίστη είναι χαρακτηριστικό, καθώς μετά το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜ.ΑΡ., τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά ετοιμάζει βαλίτσες για το κόμμα Τσίπρα. Την παράδοση Μπίστη ακολουθεί και η βουλευτής Πέλλας Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία έπειτα από 13 χρόνια «φαγούρας» σε ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Κασσελάκη, βολιδοσκοπεί την επιστροφή της στα πάτρια εδάφη του ΠΑΣΟΚ.
Αρκετοί, μάλιστα, προεξοφλούν ότι η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα θα σημάνει μαζική φυγή βουλευτών και αυτόματη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν χρειαστεί να παραδώσουν τις έδρες τους. Πηγές με γνώση του χώρου υποστηρίζουν ότι μεταξύ των προσώπων που επιθυμούν τη μεταπήδηση τους στον φορέα του πρώην πρωθυπουργού είναι οι Ολγα Γεροβασίλη, Γιώργος Καραμέρος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Πόπη Τσαπανίδου, Ρένα Δούρου, Γιώργος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη, Συμεών Κεδίκογλου και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
Οι δύο τελευταίοι έσπευσαν μάλιστα να εκφράσουν δημοσίως την πρόθεσή τους, διαμορφώνοντας μια πρωτοφανή συνθήκη για τα κοινοβουλευτικά χρονικά, καθώς στο παρελθόν βουλευτές που εξέφραζαν την πρόθεση να μετακινηθούν σε άλλο κόμμα είτε παραιτούνταν είτε διαγράφονταν. Κλειστά χαρτιά διατηρεί ο Βασίλης Κόκκαλης, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης διαφωνεί με τη λογική του face control που φαίνεται να χρησιμοποιεί η οργανωτική ομάδα Τσίπρα. Από την άλλη, η βουλευτής Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, κινείται μάλλον προς το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης θα είναι οι τελευταίοι που είτε θα κλείσουν την πόρτα, είτε θα επιχειρήσουν ηρωική κάθοδο με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πέραν αυτών, από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων ξεχωρίζει η περίπτωση του Ευάγγελου Αποστολάκη. Οι περισσότεροι μιλούν για πιθανή μεταγραφή του στη Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις του «ναυάρχου» με τον κ. Τσίπρα έχουν διαρραγεί μετά την επιλογή του πρώτου να μείνει ανεξάρτητος και να μην επιστρέψει την έδρα στο κόμμα που τον τοποθέτησε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Επίσης, πολλοί λένε ότι πακέτο μαζί με τον κ. Αποστολάκη πηγαίνει και ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιώργος Σαρακιώτης, αν και η Τοπική Ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να θεωρεί casus belli ενδεχόμενη μεταγραφή του.
Οι κοινοβουλευτικοίΕντός της Βουλής έχουν διαμορφωθεί τρεις διαφορετικές δεξαμενές που μπορούν να τροφοδοτήσουν το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, αλλά και το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Πρόκειται για τη μεγάλη ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών, την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Την πιο προνομιακή πρόσβαση στο διαθέσιμο μεταγραφικό υλικό έχει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, καθώς το σύνολο των προσώπων προέρχεται από τη μήτρα της Κουμουνδούρου.
Σε τροχιά διάσπασηςΗ Νέα Αριστερά, μετά το πρόσφατο συνέδριο και την αλλαγή ηγεσίας, μπήκε σε τροχιά διάσπασης. Ο νέος πρόεδρος του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, φαίνεται πως επιδιώκει εκλογική συνεργασία με το ΜέΡΑ25. Αν το προχωρημένο φλερτ καταλήξει σε γάμο, θα τον ακολουθήσουν μόνο η Πέτη Πέρκα και ίσως ο Θοδωρής Δρίτσας, όχι όμως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος αποτελεί κόκκινο πανί για τον κ. Βαρουφάκη από την εποχή της συνθηκολόγησης στα μνημόνια. Για τους Εφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τσούφη, Οζγκιούρ Φερχάτ και Ζεϊμπέκ Χουσεΐν η συνεργασία με τον κ. Τσίπρα φαίνεται μονόδρομος, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης διατηρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, καλό δίαυλο επικοινωνίας με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Η Τζάκρη, ο Πελεγρίνης και ο ΦαραντούρηςΤην ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να συνεχίσει τη διεύρυνση, αν και η πρώτη απόπειρα δεν κρίθηκε και τόσο επιτυχής, μιας και η συμπερίληψη του πρώην πρύτανη και υφυπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ., Θεοδόση Πελεγρίνη,προκάλεσε σφοδρό εσωκομματικό κύμα δια μαρτυρίας. Οι αντιδράσεις, πάντως, δεν φαίνεται να κάμπτουν την ηγεσία του κόμματος, το οποίο ως φαίνεται αναζητά φόρμουλα για την επιστροφή της κυρίας Τζάκρη, αν και ιστορικά στελέχη του κόμματος σχολιάζουν δηκτικά πως «δεν θα έρθει η Θεοδώρα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ θα πάει στη Θεοδώρα».
Σε ανοιχτή γραμμή με τον κ. Ανδρουλάκη βρίσκεται και ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο πρόσφατα παραιτηθείς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, φέρεται να συνομιλεί με τον κ. Τσίπρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρξει -τουλάχιστον άμεσα- επίσημη συνεργασία.
Τα φρέσκα πρόσωπαΑπό την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας φαίνεται πως επιχειρεί να στήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο νέων και άφθαρτων στελεχών που θα πλαισιώσουν παλαιότερες πολιτικές καραβάνες. Πρόκειται για πρόσωπα που πρωτοεμφανίστηκαν στη δημόσια σφαίρα συμμετέχοντας στα πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη».
Σε αυτά συγκαταλέγονται η ηθοποιός και καθηγήτρια Υποκριτικής Μαρία Κατσουλίδη από τα Ιωάννινα, η δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας Ιωάννα Καραβάνα και η εικαστικός Εύα Ρέντζου από τη Βοιωτία. Από τον Εβρο, κοντά στο εγχείρημα βρίσκεται ο πρώην υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ Μενέλαος Μαλτέζος, αλλά και η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, η οποία ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, για να μεταπηδήσει στο ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου, να συνεχίσει στον ΣΥΡΙΖΑ, να ακολουθήσει τον Στέφανο Κασσελάκη, για να επιστρέψει και πάλι στον κ. Τσίπρα. Πέραν αυτών, κοντά στο εγχείρημα φαίνεται ότι βρίσκεται ο πρώην βουλευτής με το Ποτάμι, Νίκος Νυφούδης, ο συγγραφέας Γιώργος Σιακαντάρης και οι δύο πρόσφατες μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης και Αννα Παπαδοπούλου, πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης.
Οργανωτικό ρόλο στον κυοφορούμενο φορέα έχει αναλάβει ο πρώην υπουργός Γιώργος Βασιλειάδης, ενώ ενεργό ρόλο στον στενό πυρήνα έχουν οι Γιώργος Χουλιαράκης, Δημήτρης Λιάκος και Νίκος Μαραντζίδης. Ευρύτερα τοποθετούνται η Ευγενία Φωτονιάτα και η δικηγόρος με έντονη δράση στο πεδίο των δικαιωμάτων, Θεώνη Κουφονικολάκου.
