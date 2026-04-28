Το «ευχαριστώ» Χατζηδάκη στους βουλευτές της ΝΔ για «τη συνεχή στήριξη, αλλά και για τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους»
Μήνυμα ενότητας ως απάντηση στις αιτιάσεις «γαλάζιων» βουλευτών από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης στο 5ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο
Με φόντο την ανοιχτή συζήτηση και τη γκρίνια που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα για τη θέση και τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών στελεχών -καθώς και τα βέλη που έχουν δεχθεί συγκεκριμένα ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος- ο Κωστής Χατζηδάκης επέλεξε από το 5o προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο να στείλει ένα σαφές μήνυμα ενότητας.
Αναφερόμενος στους Άκη Σκέρτσο, Θοδωρή Λιβάνιο και Δημήτρη Παπαστεργίου, οι οποίοι μίλησαν νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε τον ρόλο τους: «Είδατε τρεις συναδέλφους που δεν είναι βουλευτές. Είδατε και το ήθος τους. Κάθε μέρα είναι στο γραφείο τους για να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά» είπε, σημειώνοντας πως «γι’ αυτό τους έχει διαλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί φυσικά με πολλούς ακόμη συναδέλφους, γι' αυτή τη συλλογική εθνική προσπάθεια».
Παράλληλα, θέλησε να αναδείξει τη συμβολή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας: «Πρέπει να βγάλω το καπέλο και στους βουλευτές μας, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, που έχει στηρίξει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Τους ευχαριστώ για τη συνεχή στήριξη, αλλά και για τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους» τόνισε.
Ο Κωστής Χατζηδάκης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του υπενθυμίζοντας την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας: «Από τότε που την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Νέα Δημοκρατία ήταν και παραμένει ένα πλατύ, λαϊκό, δημοκρατικό κόμμα. Προχωρούμε μπροστά μέσα από συνθέσεις. Αλλά πάντως μπροστά».
Το μήνυμα αυτό θεωρείται από κομματικές πηγές ως μια προσπάθεια να κλείσουν τα εσωτερικά μέτωπα, λίγες εβδομάδες πριν το συνέδριο και σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει συντεταγμένη εικόνα και σταθερή πορεία.
«H Νέα Δημοκρατία ήταν και παραμένει ένα πλατύ, λαϊκό, δημοκρατικό κόμμα»
