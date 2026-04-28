Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιθεώρησε τα έργα στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης και στο νοσοκομείο Τρίπολης
Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Είναι μέρα χαράς για το νομό Αρκαδίας, την Τρίπολη και την Πελοπόννησο»
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης και στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτή Αρκαδίας Κωνσταντίνο Βλάση, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Ηλία Θεοδωρόπουλο.
Αρχικά, ο Υπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης, όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες ανακαίνισης συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Γεωργιάδης: Είναι η πρώτη σοβαρή ανακαίνιση αυτού του Κέντρου Υγείας εδώ και 40 χρόνιαΟ κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους υπό ανακαίνιση χώρους του κέντρου υγείας και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έκανε την εξής δήλωση:
«Επισκέφτηκα μαζί με τον κύριο Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. τις εν εξελίξει εργασίες στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης. Έχει ήδη ετοιμαστεί το μισό και μέχρι 30 Ιουνίου θα ετοιμαστεί το άλλο μισό. Είναι η πρώτη σοβαρή ανακαίνιση αυτού του Κέντρου Υγείας εδώ και 40 χρόνια. Το παραδίδουμε καινούριο, ενεργειακά αυτόνομο, πράσινο, με φωτοβολταϊκά, με καινούρια κλιματιστικά και καινούριο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Πρακτικά φτιάχνουμε ένα καινούριο Κέντρο Υγείας στη Μεγαλόπολη. Έχουμε κάνει αρκετές προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων που μας λείπουνε, σε κάποιες έχουμε επιτύχει και σε κάποιες όχι. Δυστυχώς δεν πετύχαμε να βρούμε παιδίατρο αλλά θα προκηρύξουμε ξανά τη θέση. Στους οδηγούς ασθενοφόρων βρήκαμε έναν με μπλοκάκι. Είχαμε προκηρύξει δύο, δεν έχουμε βρει ακόμα δεύτερο. Θα προκηρύξουμε ξανά τις θέσεις άμεσα γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλο έναν οδηγό ασθενοφόρου εδώ».
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» όπου τον υποδέχτηκε η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ευδοξία Παπαγεωργίου.
Στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης δρομολογείται η ανέγερση νέου Ογκολογικού Τμήματος, με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας σε κλίνες νοσηλείας. Για το έργο έχει εκπονηθεί προμελέτη που αφορά την ανάπτυξη νέου κτηρίου δύο επιπέδων στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου. Στο ισόγειο προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονης Ογκολογικής Μονάδας δυναμικότητας 18 θέσεων, συνολικού εμβαδού 586 τ.μ., πλέον 50 τ.μ. που αφορούν τον κόμβο κατακόρυφης κυκλοφορίας. Ο σχεδιασμός της μονάδας ακολουθεί τα πλέον σύγχρονα πρότυπα, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας στους ογκολογικούς ασθενείς. Παράλληλα, στον Α’ όροφο χωροθετείται η ανάπτυξη κλινικής 24 κλινών, ενώ η προμελέτη διασφαλίζει τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με την προσθήκη δύο επιπλέον ορόφων, αντίστοιχης δυναμικότητας. Με την πλήρη ανάπτυξη του κτηρίου, η συνολική δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 72 κλίνες νοσηλείας, πλέον των 18 θέσεων της Ογκολογικής Μονάδας. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή, να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών σε εξειδικευμένη ογκολογική περίθαλψη και να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας νοσηλείας.
Στόχος η αποφόρτισηΣτο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Είναι μέρα χαράς για το νομό Αρκαδίας, την Τρίπολη και την Πελοπόννησο. Πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφτηκε το γραφείο μου η κυρία Διοικήτρια, η άξια Διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τριπόλεως μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη. Μου έθεσαν ένα αίτημα στο οποίο συνέδραμε και ο βουλευτής Αρκαδίας και Υπουργός κύριος Βλάσσης, να εξασφαλίσουμε πόρους για να κάνουμε ένα σημαντικό έργο πνοής για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Να χτίσουμε επιτέλους την καινούργια του πτέρυγα στην οποία θα φτιάξουμε θέσεις για βραχεία νοσηλεία ογκολογικών ασθενών, για τις χημειοθεραπείες τους δηλαδή, και επέκταση των κλινών έτσι ώστε να αποφορτιστεί το νοσοκομείο το οποίο πλέον έχει εξελιχθεί σε μεγάλο κόμβο υγείας στην Πελοπόννησο και δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Το αίτημα έγινε δεκτό και ήρθαμε να το ανακοινώσουμε εδώ στο Νοσοκομείο Τριπόλεως. Η προμελέτη έχει ήδη ξεκινήσει από την Περιφέρεια. Θα γίνει μελέτη κατασκευή για να πάμε γρήγορα. Τα χρήματα θα τα βάλει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών μέσα από το πρόγραμμα για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Έτσι πολύ σύντομα εδώ θα έχουμε την καινούργια πτέρυγα του νοσοκομείου. Ένα αίτημα ετών γίνεται πραγματικότητα».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο τον αγαπημένο μου φίλο τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και φυσικά όλους όσους βρίσκονται εδώ, τη Διοικήτρια, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Διοικητή. Βρισκόμαστε εδώ για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο για την Αρκαδία, όσο και για την Πελοπόννησο. Σε μια πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών και τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, έπειτα από αίτημα της Διοίκησης του Νοσοκομείου, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε στην ανέγερση μιας νέας πτέρυγας, η οποία θα μπορέσει να αποκεντρώσει αν θέλετε κάποιου είδους κλινικές και να αποφορτίσει πάρα πολύ τον φόρτο που υπάρχει στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και δείχνει πόσο μπορεί να μεγαλώσει η αξία μέσα από μια πολύ ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα σε φορείς οι οποίοι μπορούν πραγματικά να μεγαλώσουν το αποτύπωμα στις τοπικές οικονομίες. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Υπουργό για αυτήν την απόφαση και για αυτή τη συνεργασία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα