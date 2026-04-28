Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιθεώρησε τα έργα στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης και στο νοσοκομείο Τρίπολης

Στόχος η αποφόρτιση

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Είναι μέρα χαράς για το νομό Αρκαδίας, την Τρίπολη και την Πελοπόννησο. Πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφτηκε το γραφείο μου η κυρία Διοικήτρια, η άξια Διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τριπόλεως μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη. Μου έθεσαν ένα αίτημα στο οποίο συνέδραμε και ο βουλευτής Αρκαδίας και Υπουργός κύριος Βλάσσης, να εξασφαλίσουμε πόρους για να κάνουμε ένα σημαντικό έργο πνοής για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Να χτίσουμε επιτέλους την καινούργια του πτέρυγα στην οποία θα φτιάξουμε θέσεις γιαγια τις χημειοθεραπείες τους δηλαδή, και επέκταση των κλινών έτσι ώστε να αποφορτιστεί το νοσοκομείο το οποίο πλέον έχει εξελιχθεί σε μεγάλο κόμβο υγείας στην Πελοπόννησο και δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Το αίτημα έγινε δεκτό και ήρθαμε να το ανακοινώσουμε εδώ στο Νοσοκομείο Τριπόλεως. Η προμελέτη έχει ήδη ξεκινήσει από την Περιφέρεια. Θα γίνει μελέτη κατασκευή για να πάμε γρήγορα. Τα χρήματα θα τα βάλει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών μέσα από το πρόγραμμα για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Έτσι πολύ σύντομα εδώ θα έχουμε την καινούργια πτέρυγα του νοσοκομείου.Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο τον αγαπημένο μου φίλο τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και φυσικά όλους όσους βρίσκονται εδώ, τη Διοικήτρια, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Διοικητή. Βρισκόμαστε εδώ για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο για την Αρκαδία, όσο και για την Πελοπόννησο. Σε μια πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών και τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, έπειτα από αίτημα της Διοίκησης του Νοσοκομείου, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε στην ανέγερση μιας νέας πτέρυγας, η οποία θα μπορέσει να αποκεντρώσει αν θέλετε κάποιου είδους κλινικές και να αποφορτίσει πάρα πολύ τον φόρτο που υπάρχει στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και δείχνει πόσο μπορεί να μεγαλώσει η αξία μέσα από μια πολύ ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα σε φορείς οι οποίοι μπορούν πραγματικά να μεγαλώσουν το αποτύπωμα στις τοπικές οικονομίες. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Υπουργό για αυτήν την απόφαση και για αυτή τη συνεργασία».