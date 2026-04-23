Συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ναουσέντα στη Λευκωσία, ενίσχυση συνεργασίας και διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Λιθουανίας
Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της Λιθουανίας επισκέπτεται την Κύπρο από το 2001 - Ο Ναουσέντα στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωπολιτική διάσταση, λέγοντας πως οι δύο χώρες έχουν «περίπλοκους γείτονες»
Πιο στενό πολιτικό συντονισμό, καλύτερες διμερείς σχέσεις και κοινό βηματισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν Κύπρος και Λιθουανία, όπως προέκυψε από τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στη Λευκωσία.
Η επίσκεψη του Λιθουανού Προέδρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη στην Κύπρο από το 2001. Ο κ. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε και τη δική του επίσκεψη στη Λιθουανία πριν από δέκα μήνες, θέλοντας να δείξει ότι οι επαφές των δύο χωρών δεν γίνονται για το πρωτόκολλο, αλλά για ουσιαστικότερη πολιτική συνεργασία.
Από την πλευρά του, ο Ναουσέντα ανέφερε ότι στις συνομιλίες τους βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή κατάσταση, το Ουκρανικό και την ανάγκη ειρηνικής διαχείρισης των κρίσεων μέσω συνεργασίας.
Στις διευρυμένες συνομιλίες που ακολούθησαν, ο Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η σημαντικότερη εξέλιξη μετά την ανεξαρτησία της χώρας, προσθέτοντας ότι η γεωγραφική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τον ρόλο και τις επιλογές της.
Ο Λιθουανός Πρόεδρος επέμεινε και στην ανάγκη να υπάρχει στενός συντονισμός της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι αποκλίνουσες πορείες θα αποδυναμώσουν τη συλλογική προσπάθεια. Αναφέρθηκε, επίσης, στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η ένταση στην περιοχή επηρεάζει άμεσα την αγορά ενέργειας.
Στην ενίσχυση της συνεργασίας και των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Λιθουανίας επικεντρώθηκαν οι επαφές του Προέδρου της 🇨🇾 Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides, με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας 🇱🇹, @GitanasNauseda, τον οποίο υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακολούθησε κατ'… — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) April 23, 2026
Πρώτη επίσκεψη μετά από χρόνιαΟ Χριστοδουλίδης σημείωσε πως, παρά τη γεωγραφική απόσταση, οι δύο χώρες έχουν κοινά στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν στενότερη συνεργασία.
Βλέμμα στην ευρωπαϊκή σκηνήΙδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ευρωπαϊκή διάσταση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Λιθουανός Πρόεδρος είπε ότι η χώρα του, η οποία θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027, θέλει να αξιοποιήσει την εμπειρία της Κύπρου και να αντλήσει χρήσιμα παραδείγματα από την κυπριακή προεδρία.
Met with the President of Cyprus @Christodulides.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 23, 2026
Aligned on Cyprus’ EU Council Presidency and Lithuania’s upcoming Presidency in 2027.
Strong focus on enlargement, security, competitiveness – and unwavering support for Ukraine. pic.twitter.com/8VkJwBwLji
«Έχουμε περίπλοκους γείτονες»Ο Ναουσέντα στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωπολιτική διάσταση, λέγοντας πως Κύπρος και Λιθουανία έχουν «περίπλοκους γείτονες». Η αναφορά αυτή αποτυπώνει τη διαφορετική μεν, αλλά συγγενή εμπειρία των δύο χωρών. Η Λιθουανία βλέπει απέναντί της τη ρωσική απειλή, ενώ η Κύπρος συνεχίζει να ζει με την τουρκική κατοχή και τη μόνιμη αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Το βασικό πολιτικό μήνυμα της συνάντησης είναι ότι η Λευκωσία επιδιώκει όλο και πιο συστηματικά να ενισχύσει τη θέση της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναζητώντας συνεργασίες με χώρες που αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τα ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας και γεωπολιτικής σταθερότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα