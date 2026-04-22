Βίντεο: Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι, συναντήθηκε με τον Φλωρίδη στο υπουργείο Δικαιοσύνης
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, έφτασε το πρωί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να συναντήσει τον αρμόδιο υπουργό, Γιώργο Φλωρίδη.
Σε δηλώσεις της έξω από το υπουργείο, η κυρία Κοβέσι τόνισε ότι «θα τα συζητήσουμε όλα», επισημαίνοντας πως «υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας» και προαναγγέλλοντας ότι «θα εξηγήσουμε πολλά περισσότερα αύριο».
«Θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς. Τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων υποθέσεων που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιορίστηκε να απαντήσει «ας το συζητήσουμε αύριο», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Αμέσως μετά εισήλθε στο υπουργείο Δικαιοσύνης όπου την υποδέχθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Σημειώνεται πως η επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συμπίπτει με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την άρση ή μη της ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δείτε βίντεο από την άφιξη της Λάουρα Κοβέσι:
