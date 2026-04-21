Το ΠΑΣΟΚ «τρέχει» να προλάβει Τσίπρα και Καρυστιανού - Την Κυριακή συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, ποιος πάει για γραμματέας
Το ΠΑΣΟΚ «τρέχει» να προλάβει Τσίπρα και Καρυστιανού - Την Κυριακή συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, ποιος πάει για γραμματέας
Ποια θα είναι η νέα ηγετική ομάδα, ποια πρόσωπα μπαίνουν στη λίστα
Το «πλάνο» της επιτάχυνσης των ρυθμών για τη συγκρότηση της ομάδας με κρίσιμο ρόλο στον προεκλογικό αγώνα επιλέγει το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προγραμματίζει γι’ αυτήν την Κυριακή (26 Απριλίου) την πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής που θα εκλέξει τον Γραμματέα και το 23μελές Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.
Η κίνηση δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αξιοποιήσει το momentum της σταθεροποίησης στη δεύτερη θέση (με μικρή άνοδο) στις δημοσκοπήσεις, προκειμένου να «προλάβει» την εμφάνιση των νέων «παικτών» στην πολιτική σκακιέρα, όπως του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού που ετοιμάζουν με εντατικούς ρυθμούς τα «αποκαλυπτήρια» των νέων κομμάτων. Ταυτόχρονα η Χαριλάου Τρικούπη φιλοδοξεί ότι με τη νέα ηγετική ομάδα (του Γραμματέα και του Πολιτικού Συμβουλίου) θα ενισχύσει το προφίλ της στις καθημερινές της μάχες εναντίον της κυβέρνησης, διατηρώντας έτσι ενεργό τον στόχο για την αναβίωση του δίπολου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές. Έμπειρα στελέχη ανησυχούν ότι, αν το ΠΑΣΟΚ δεν σπεύσει να πείσει ότι είναι το κόμμα που θα έχει την πρωτοκαθεδρία της αντιπολιτευτικής επίθεσης στη ΝΔ, τότε θα εισέλθει στην τελική ευθεία προς τις κάλπες με σαφώς λιγότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Έτσι αυτήν την Κυριακή το ΠΑΣΟΚ θα αποκτήσει διάταξη μάχης στο κεντρικό επίπεδο, ώστε από την επομένη να αρχίσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις της με πιο συντονισμένο τρόπο και στα τεστ της «κυβερνησιμότητας». Πρόσωπο-κλειδί στην προεκλογική περίοδο θεωρείται ο Γραμματέας του κόμματος, ο οποίος θα κληθεί εκ των πραγμάτων να παίξει πολλούς ρόλους μαζί- γι’ αυτό και δεν είναι εύκολη η επιλογή του προσώπου που θα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στην κεντρική Επιτροπή.
Έχουν ακουστεί μέχρι τώρα αρκετά ονόματα και έχουν ήδη βγει από το κάδρο αυτά που αποκλείονται λόγω του ασυμβίβαστου στο καταστατικό μεταξύ της θέσης του Γραμματέα και του βουλευτή με «σταυρό» (πχ του Λευτέρη Καρχιμάκη και του Θανάση Γλαβίνα, οι οποίοι θα διεκδικήσουν βουλευτική έδρα στην Δυτική Αθήνα και τη Β’ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, όπως στην Κοζάνη η νυν αναπληρώτρια Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη). Έχουν προταθεί στην ηγεσία ονόματα από το οργανωτικό, τις κινητοποιήσεις και την προσυνεδριακή διαδικασία, όπως είναι οι κ.κ. Ηρακλής Δρούλιας, Νίκος Δασκαλάκης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Νίκος Μήλης κ.α., αλλά η «ζύμωση» που επικρατεί αυτήν την στιγμή δείχνει περισσότερο προς την πλευρά ενός προσώπου που να έχει δυναμική παρουσία στις καθημερινές μάχες και να μπορεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις «φυλές» του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι κατά πολλούς ο νυν εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς. Οι καλά γνωρίζοντες επιμένουν ότι δεν έχει ακόμη κλειδώσει το όνομα του υποψήφιου Γραμματέα, που η Χαριλάου Τρικούπη θα ήθελε να «σαρώσει» στη ψηφοφορία, δηλαδή να έχει την στήριξη όλων των τάσεων του ΠΑΣΟΚ.
Για το 23μελές Πολιτικό Συμβούλιο (που θα συνεδριάζει υπό τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα σε τακτά χρονικά διαστήματα για την στρατηγική του κόμματος) προορίζονται αρκετά από τα κορυφαία στελέχη. Μέχρι στιγμής, ακούγεται ότι στην πεντάδα των βουλευτών (βάσει του καταστατικού) στο Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι οι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, Παύλος Χρηστίδης και η Μιλένα Αποστολάκη. Από τους μη βουλευτές θα είναι εκτός απροόπτου υποψήφιοι επίσης ο Χάρης Δούκας και η Αννα Διαμαντοπούλου, ο πρώτος σε ψήφους στην Κ.Ε. Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς (εφόσον δεν προταθεί για τη θέση του Γραμματέα) , ο Θανάσης Γλαβίνας, ο τέως γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, άλλα στελέχη από τους «προεδρικούς» όπως ο Νίκος Μήλης, ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, η Τόνια Αντωνίου και άλλα στελέχη από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, η Εφη Χαλάτση και ο Αργύρης Αργυριάδης από την πλευρά Γερουλάνου, ενδεχομένως ο Θόδωρος Μαργαρίτης (επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς) κ.ά.
Ο πρώην Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης θα είναι και με την ιδιότητα του επικεφαλής της διεύρυνσης στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο, ενώ θα συμμετάσχει και ο Πέτρος Λάμπρου, ως επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείει την προκήρυξη εκλογών το φθινόπωρο καθιστά τα αρμόδια στελέχη υπεύθυνα για την έγκαιρη προετοιμασία του πλάνου στον κάθε τομέα. Σύντομα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια σε αρκετές περιοχές, αλλά η τελική έγκριση της κάθε λίστας, ούτως ή άλλως περνά από την Κεντρική Επιτροπή (εκτός από το Επικρατείας που είναι αρμοδιότητα του προέδρου). Σε εκλόγιμη θέση του Επικρατείας θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Κώστας Τσουκαλάς.
Η κίνηση δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αξιοποιήσει το momentum της σταθεροποίησης στη δεύτερη θέση (με μικρή άνοδο) στις δημοσκοπήσεις, προκειμένου να «προλάβει» την εμφάνιση των νέων «παικτών» στην πολιτική σκακιέρα, όπως του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού που ετοιμάζουν με εντατικούς ρυθμούς τα «αποκαλυπτήρια» των νέων κομμάτων. Ταυτόχρονα η Χαριλάου Τρικούπη φιλοδοξεί ότι με τη νέα ηγετική ομάδα (του Γραμματέα και του Πολιτικού Συμβουλίου) θα ενισχύσει το προφίλ της στις καθημερινές της μάχες εναντίον της κυβέρνησης, διατηρώντας έτσι ενεργό τον στόχο για την αναβίωση του δίπολου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές. Έμπειρα στελέχη ανησυχούν ότι, αν το ΠΑΣΟΚ δεν σπεύσει να πείσει ότι είναι το κόμμα που θα έχει την πρωτοκαθεδρία της αντιπολιτευτικής επίθεσης στη ΝΔ, τότε θα εισέλθει στην τελική ευθεία προς τις κάλπες με σαφώς λιγότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Έτσι αυτήν την Κυριακή το ΠΑΣΟΚ θα αποκτήσει διάταξη μάχης στο κεντρικό επίπεδο, ώστε από την επομένη να αρχίσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις της με πιο συντονισμένο τρόπο και στα τεστ της «κυβερνησιμότητας». Πρόσωπο-κλειδί στην προεκλογική περίοδο θεωρείται ο Γραμματέας του κόμματος, ο οποίος θα κληθεί εκ των πραγμάτων να παίξει πολλούς ρόλους μαζί- γι’ αυτό και δεν είναι εύκολη η επιλογή του προσώπου που θα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στην κεντρική Επιτροπή.
Έχουν ακουστεί μέχρι τώρα αρκετά ονόματα και έχουν ήδη βγει από το κάδρο αυτά που αποκλείονται λόγω του ασυμβίβαστου στο καταστατικό μεταξύ της θέσης του Γραμματέα και του βουλευτή με «σταυρό» (πχ του Λευτέρη Καρχιμάκη και του Θανάση Γλαβίνα, οι οποίοι θα διεκδικήσουν βουλευτική έδρα στην Δυτική Αθήνα και τη Β’ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, όπως στην Κοζάνη η νυν αναπληρώτρια Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη). Έχουν προταθεί στην ηγεσία ονόματα από το οργανωτικό, τις κινητοποιήσεις και την προσυνεδριακή διαδικασία, όπως είναι οι κ.κ. Ηρακλής Δρούλιας, Νίκος Δασκαλάκης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Νίκος Μήλης κ.α., αλλά η «ζύμωση» που επικρατεί αυτήν την στιγμή δείχνει περισσότερο προς την πλευρά ενός προσώπου που να έχει δυναμική παρουσία στις καθημερινές μάχες και να μπορεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις «φυλές» του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι κατά πολλούς ο νυν εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς. Οι καλά γνωρίζοντες επιμένουν ότι δεν έχει ακόμη κλειδώσει το όνομα του υποψήφιου Γραμματέα, που η Χαριλάου Τρικούπη θα ήθελε να «σαρώσει» στη ψηφοφορία, δηλαδή να έχει την στήριξη όλων των τάσεων του ΠΑΣΟΚ.
Για το 23μελές Πολιτικό Συμβούλιο (που θα συνεδριάζει υπό τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα σε τακτά χρονικά διαστήματα για την στρατηγική του κόμματος) προορίζονται αρκετά από τα κορυφαία στελέχη. Μέχρι στιγμής, ακούγεται ότι στην πεντάδα των βουλευτών (βάσει του καταστατικού) στο Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι οι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, Παύλος Χρηστίδης και η Μιλένα Αποστολάκη. Από τους μη βουλευτές θα είναι εκτός απροόπτου υποψήφιοι επίσης ο Χάρης Δούκας και η Αννα Διαμαντοπούλου, ο πρώτος σε ψήφους στην Κ.Ε. Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς (εφόσον δεν προταθεί για τη θέση του Γραμματέα) , ο Θανάσης Γλαβίνας, ο τέως γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, άλλα στελέχη από τους «προεδρικούς» όπως ο Νίκος Μήλης, ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, η Τόνια Αντωνίου και άλλα στελέχη από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, η Εφη Χαλάτση και ο Αργύρης Αργυριάδης από την πλευρά Γερουλάνου, ενδεχομένως ο Θόδωρος Μαργαρίτης (επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς) κ.ά.
Ο πρώην Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης θα είναι και με την ιδιότητα του επικεφαλής της διεύρυνσης στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο, ενώ θα συμμετάσχει και ο Πέτρος Λάμπρου, ως επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείει την προκήρυξη εκλογών το φθινόπωρο καθιστά τα αρμόδια στελέχη υπεύθυνα για την έγκαιρη προετοιμασία του πλάνου στον κάθε τομέα. Σύντομα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια σε αρκετές περιοχές, αλλά η τελική έγκριση της κάθε λίστας, ούτως ή άλλως περνά από την Κεντρική Επιτροπή (εκτός από το Επικρατείας που είναι αρμοδιότητα του προέδρου). Σε εκλόγιμη θέση του Επικρατείας θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Κώστας Τσουκαλάς.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
