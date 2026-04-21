«Διαγωνισμός» μεταγραφών μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα: Τα ονόματα που ακούγονται μετά την αποχώρηση της Άννας Παπαδοπούλου
«Διαγωνισμός» μεταγραφών μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα: Τα ονόματα που ακούγονται μετά την αποχώρηση της Άννας Παπαδοπούλου
Αγωνία σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από τις ζυμώσεις για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ
Σε ένα παιχνίδι πολιτικών εντυπώσεων έχουν επιδοθεί ΠΑΣΟΚ και… κόμμα Τσίπρα, καθώς το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού φαίνεται να επιχειρεί μια άτυπη ρεβάνς, μετά το διπλό κύμα μεταγραφών στελεχών του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ προς τη Χαριλάου Τρικούπη.
Τόσο στελέχη που μετείχαν στον ιδρυτικό πυρήνα της Προοδευτικής Συμμαχίας, όσο και περιπτώσεις βουλευτών όπως η Ράνια Θρασκιά ή ο Πέτρος Παππάς, είναι εμφανές ότι δεν έχουν ενοχλήσει μόνο την Κουμουνδούρου, αλλά έχουν θορυβήσει και το επιτελείο Τσίπρα, το οποίο φαίνεται να επενδύει στην ένταξη στελεχών με «πασοκικές» καταβολές στο ενεργητικό του.
Μετά την περίπτωση του Αντώνη Σαουλίδη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης που έδωσε το παρών στην εκδήλωση της παρουσίασης της «Ιθάκης» στην συμπρωτεύουσα, τη σκυτάλη έλαβε χθες η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία αποχώρησε ηχηρά με άρθρο της στην «Εφημερίδα των Συντακτών» από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, στο οποίο η ίδια συμμετείχε κανονικά, «δεν λειτούργησε ως μια πραγματική πολιτική διαδικασία, δεν υπήρξαν συγκροτημένες ψηφοφορίες επί κειμένων, ούτε πραγματική εμβάθυνση στις στρατηγικές επιλογές της παράταξης». «Αντίθετα, κυριάρχησαν προκατασκευασμένοι συσχετισμοί και μια μάχη μηχανισμών με βασικό στόχο την αναπαραγωγή και ισχυροποίηση της ηγετικής ομάδας. Τα συνέδρια, όμως, δεν είναι οι ομιλίες του αρχηγού και των πρωτοκλασάτων στελεχών, ούτε προεκλογικές συγκεντρώσεις», σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία ομνύει υπέρ της «ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης» και προορίζεται, κατά πληροφορίες, για την επικοινωνιακή ομάδα του κόμματος Τσίπρα.
Αντίστοιχο ρόλο στην επικοινωνία του κόμματος φέρεται να έχει και ο Νίκος Νυφούδης που πέρασε από το «Ποτάμι» στον ΣΥΡΙΖΑ και εσχάτως φέρεται να φλερτάρει με την Αμαλίας, την στιγμή που εντείνεται η νευρικότητα μεταξύ στελεχών της Κουμουνδούρου, αλλά και της Νέας Αριστεράς για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος.
Αν και επισήμως η Αμαλίας τηρεί σιγή ασυρμάτου, τις εμφανίσεις της στα τηλεοπτικά πάνελ έχει πυκνώσει και η Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία φέρεται να έχει επωμιστεί με το χαρτοφυλάκιο των δημοσίων σχέσεων στο κόμμα Τσίπρα, την στιγμή το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού βολιδοσκοπεί στελέχη για τις εκλογικές λίστες σε όλη τη χώρα.
Ωστόσο, στην περίπτωση των βουλευτών, ακόμη και όσων πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό, το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να αγγίξει στο επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων ένα αυξημένο ποσοστό έχει σημάνει συναγερμό, καθώς αν η Χαριλάου Τρικούπη «παγιωθεί κοντά στο 15%, τότε τα περιθώρια στενεύουν» για το κόμμα Τσίπρα, όπως σχολιάζουν βουλευτές του χώρου, με δεδομένο ότι σε μια τέτοια περίπτωση, απομακρύνεται η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης.
Την ίδια στιγμή, η αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες, το νωπό σχετικά κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη που δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ώστε να έχει εγγράψει σχετική φθορά, αλλά και η μετωπική σύγκρουση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή είναι στοιχεία τα οποία πριμοδοτούν τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία φέρεται να μην έχει πει τον τελευταίο λόγο της σε επίπεδο… μεταγραφών.
Τόσο η βουλευτής Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, όσο και ο ναύαρχος, Ευάγγελος Αποστολάκης φέρονται να δέχονται το φλερτ της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ το ενδιαφέρον τους να μεταγραφούν στο ΠΑΣΟΚ αφήνουν να διαχέεται και στελέχη που είχαν ακολουθήσει τον Στέφανο Κασσελάκη.
Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και βουλευτές που πρόσκεινται ανοιχτά το τελευταίο διάστημα στον πρώην πρωθυπουργό δεν αποκλείεται να εμμείνουν στο εξής στην «συντεταγμένη» απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το κόμμα Τσίπρα, προκειμένου έτσι να εξασφαλίσουν μια θέση στο νέο ψηφοδέλτιο και να μη βρεθούν εκτός νυμφώνος.
Τόσο στελέχη που μετείχαν στον ιδρυτικό πυρήνα της Προοδευτικής Συμμαχίας, όσο και περιπτώσεις βουλευτών όπως η Ράνια Θρασκιά ή ο Πέτρος Παππάς, είναι εμφανές ότι δεν έχουν ενοχλήσει μόνο την Κουμουνδούρου, αλλά έχουν θορυβήσει και το επιτελείο Τσίπρα, το οποίο φαίνεται να επενδύει στην ένταξη στελεχών με «πασοκικές» καταβολές στο ενεργητικό του.
Μετά την περίπτωση του Αντώνη Σαουλίδη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης που έδωσε το παρών στην εκδήλωση της παρουσίασης της «Ιθάκης» στην συμπρωτεύουσα, τη σκυτάλη έλαβε χθες η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία αποχώρησε ηχηρά με άρθρο της στην «Εφημερίδα των Συντακτών» από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, στο οποίο η ίδια συμμετείχε κανονικά, «δεν λειτούργησε ως μια πραγματική πολιτική διαδικασία, δεν υπήρξαν συγκροτημένες ψηφοφορίες επί κειμένων, ούτε πραγματική εμβάθυνση στις στρατηγικές επιλογές της παράταξης». «Αντίθετα, κυριάρχησαν προκατασκευασμένοι συσχετισμοί και μια μάχη μηχανισμών με βασικό στόχο την αναπαραγωγή και ισχυροποίηση της ηγετικής ομάδας. Τα συνέδρια, όμως, δεν είναι οι ομιλίες του αρχηγού και των πρωτοκλασάτων στελεχών, ούτε προεκλογικές συγκεντρώσεις», σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία ομνύει υπέρ της «ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης» και προορίζεται, κατά πληροφορίες, για την επικοινωνιακή ομάδα του κόμματος Τσίπρα.
Αντίστοιχο ρόλο στην επικοινωνία του κόμματος φέρεται να έχει και ο Νίκος Νυφούδης που πέρασε από το «Ποτάμι» στον ΣΥΡΙΖΑ και εσχάτως φέρεται να φλερτάρει με την Αμαλίας, την στιγμή που εντείνεται η νευρικότητα μεταξύ στελεχών της Κουμουνδούρου, αλλά και της Νέας Αριστεράς για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος.
Αν και επισήμως η Αμαλίας τηρεί σιγή ασυρμάτου, τις εμφανίσεις της στα τηλεοπτικά πάνελ έχει πυκνώσει και η Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία φέρεται να έχει επωμιστεί με το χαρτοφυλάκιο των δημοσίων σχέσεων στο κόμμα Τσίπρα, την στιγμή το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού βολιδοσκοπεί στελέχη για τις εκλογικές λίστες σε όλη τη χώρα.
Ωστόσο, στην περίπτωση των βουλευτών, ακόμη και όσων πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό, το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να αγγίξει στο επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων ένα αυξημένο ποσοστό έχει σημάνει συναγερμό, καθώς αν η Χαριλάου Τρικούπη «παγιωθεί κοντά στο 15%, τότε τα περιθώρια στενεύουν» για το κόμμα Τσίπρα, όπως σχολιάζουν βουλευτές του χώρου, με δεδομένο ότι σε μια τέτοια περίπτωση, απομακρύνεται η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης.
Την ίδια στιγμή, η αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες, το νωπό σχετικά κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη που δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ώστε να έχει εγγράψει σχετική φθορά, αλλά και η μετωπική σύγκρουση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή είναι στοιχεία τα οποία πριμοδοτούν τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία φέρεται να μην έχει πει τον τελευταίο λόγο της σε επίπεδο… μεταγραφών.
Τόσο η βουλευτής Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, όσο και ο ναύαρχος, Ευάγγελος Αποστολάκης φέρονται να δέχονται το φλερτ της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ το ενδιαφέρον τους να μεταγραφούν στο ΠΑΣΟΚ αφήνουν να διαχέεται και στελέχη που είχαν ακολουθήσει τον Στέφανο Κασσελάκη.
ΣΥΡΙΖΑ ή... τίποταΠαράλληλα, οι «μεταγραφές» στο επιτελείο Τσίπρα στελεχών, όπως ο Αντώνης Σαουλίδης ή ο Νίκος Νυφούδης όχι μόνο αιφνιδιάζουν, αλλά και προβληματίζουν εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της Νέας Αριστεράς για την «μάχη του σταυρού» στις εκλογικές τους περιφέρειες, όταν οι εκλόγιμες θέσεις θα είναι περιορισμένες και ο εσωκομματικός ανταγωνισμός ακόμη μεγαλύτερος, δημιουργώντας και φυγόκεντρες δυνάμεις.
Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και βουλευτές που πρόσκεινται ανοιχτά το τελευταίο διάστημα στον πρώην πρωθυπουργό δεν αποκλείεται να εμμείνουν στο εξής στην «συντεταγμένη» απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το κόμμα Τσίπρα, προκειμένου έτσι να εξασφαλίσουν μια θέση στο νέο ψηφοδέλτιο και να μη βρεθούν εκτός νυμφώνος.
Όλοι για τον… ΜπουτάρηΠάντως, ο διεμβολισμός της Κεντροαριστεράς από τον πρώην πρωθυπουργό δεν εξαντλείται στις δικές του βιβλιοπαρουσιάσεις, καθώς απόψε το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης - Η πολιτική αλλιώς» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη», από κοινού με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, αλλά και τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά. Πρόκειται για ένα βιβλίο αφιερωμένο στο υπόδειγμα πολιτικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο άφησε ως παρακαταθήκη ο Γιάννης Μπουτάρης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας ένα καταλυτικό παράθυρο εξωστρέφειας για την πόλη.
