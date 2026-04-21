Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Είναι «Σάντσο Πάντσα» κατά των διεφθαρμένων, χρησιμοποιεί τη σκανδαλολογία γιατί είναι η μόνη ελπίδα του να γυρίσει τις δημοσκοπήσεις
Επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στάση του απέναντι στα ζητήματα διαφθοράς εξαπέλυσε την Τρίτη ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Με αφορμή τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα και την παρουσία του στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών δίπλα στον Πέδρο Σάντσεθ, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για τον «Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων» που «χρησιμοποιεί τη σκανδαλολογία ως μόνη ελπίδα για να γυρίσει τις δημοσκοπήσεις».
«Έρχεται την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή ο κ. Ανδρουλάκης και λέει ότι αν γίνω κυβέρνηση θα ψάξω όλα τα σκάνδαλα διαφθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπόθεση 1η: Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένα πολιτικός που δεν ανέχεται μύγα στο σπαθί του όσον αφορά τη διαφθορά που όλη η πολιτική του είναι πώς θα μας κλείσει στη φυλακή. Το Σαββατοκύριακο, όμως, τον είδα σε συνέδριο των ευρωπαίων σοσιαλιστών να κάθεται για μια selfie με τον Σάντσεθ. Αυτός ο διαπρύσιος πολέμιος της διαφθοράς, αυτός ο Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων δεν έχει μάθει ότι ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αθέμιτη επιρροή στη δικαιοσύνη στη σύζυγο του Σάντσεθ; Δεν έχει μάθει ότι έχουν συλλάβει υπουργό του Σάντσεθ με λεφτά και τον δικάζουν;» είπε στο ΟΡΕΝ ο κ. Γεωργιάδης.
«Δηλαδή κυβέρνηση της ΝΔ είναι κυβέρνηση υποδίκων - χωρίς καμία καταδικαστική απόφαση - επειδή ένας εισαγγελέας ζήτησε εξηγήσεις αλλά ο κ. Σάντσεθ που έχει 15 διώξεις στην οικογένειά του είναι μια χαρά γιατί είναι σοσιαλιστής; Τόσο πολεμάει τη διαφθορά; Πρέπει να σέβεται το τεκμήριο αθωότητας σε όλους» συνέχισε τον συλλογισμό το ο υπουργός Υγείας.
«Όταν λες την κυβέρνηση και την ΚΟ της ΝΔ ομάδα υποδίκων επειδή κάποιος εισαγγελέας ψάχνει βουλευτές, δεν μπορεί να λες ότι ο Σάντσεθ είναι μια χαρά. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ψεύτης φαρισαίος υποκριτής που χρησιμοποιεί τη σκανδαλολογία όχι για να πολεμήσει τη διαφθορά αλλά για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Αυτή είναι η μόνη ελπίδα του να γυρίσει τις δημοσκοπήσεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα