Η γυναίκα του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ παραπέμπεται σε δίκη για διαφθορά και υπεξαίρεση
Τέσσερις κατηγορίες αντιμετωπίζει η Μπεγκόνια Γκόμεθ μετά από έρευνα που είχε γίνει αναφορικά με τη θητεία της σε πανεπιστήμιο της Μαδρίτης όπου φέρεται να χρησιμοποίησε τη σχέση της με τον Πέδρο Σάντσεθ προς όφελός της
Σε δίκη παραπέμπει δικαστήριο της Μαδρίτης τη σύζυγο του πρωθυπουργού της Ισπανίας, με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης, της αθέμιτης άσκησης επιρροής, της διαφθοράς σε επιχειρήσεις και της υπεξαίρεσης εμπορικών σημάτων.
Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από διετή έρευνα που αφορούσε στη θητεία της Μπεγκόνια Γκόμεθ σε έδρα καθηγητή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε τη σχέση της με τον Πέδρο Σάντσεθ για να επηρεάσει Αρχές και αξιωματούχους.
Όπως αναφέρει η El Pais, η Γκόμεθ ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή σήμερα, ενώ βρίσκεται σε ταξίδι με τον Σάντσεθ στην Κίνα.
El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca— EL PAÍS (@el_pais) April 13, 2026
Μαζί με την Γκόμεθ, σε δίκη παραπέμπονται ακόμη δύο άτομα, η πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου, Κριστίνα Άλβαρεθ, και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές.
Η απόφαση του δικαστή έρχεται μετά την ακρόαση που πραγματοποίησε την περασμένη Μεγάλη Τετάρτη για να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους ότι, σε περίπτωση που η υπόθεση φτάσει σε δίκη, θα κριθεί από ενόρκους - δηλαδή από λαϊκούς πολίτες. Τόσο η υπεράσπιση της Γκόμεζ όσο και η εισαγγελία επέμειναν ότι η υπόθεση δεν συνιστά έγκλημα και πρέπει να απορριφθεί.
Υπενθυμίζεται ότι ο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια των ερευνών, υπερασπίστηκε την «τιμιότητα» της συζύγου του, όταν εκείνη δεχόταν πυρά από τη δεξιά αντιπολίτευση και από τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, που προκάλεσε μια διπλωματική κρίση χαρακτηρίζοντάς την «διεφθαρμένη».
Σάντσεθ: «Η σύζυγός μου είναι τίμια»
«Η σύζυγός μου είναι τίμια στο επάγγελμά της, σοβαρή και υπεύθυνη και η κυβέρνησή μου είναι μια «καθαρή» κυβέρνηση», δήλωσε ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός ενώπιον του κοινοβουλίου, διαβεβαιώνοντας πως οι αγωγές σε βάρος της δεν βασίζονται σε κανένα απτό στοιχείο. «Είμαι βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα αρχειοθετήσει» αυτές τις δύο αγωγές, διότι «πρόκειται για μία συσσώρευση απατών και συκοφαντιών» συμπλήρωσε ο ίδιος.
Η έρευνα είχε ξεκινήσει στα μέσα του Απριλίου του 2024 μία έρευνα για «διαφθορά» και «αθέμιτη άσκηση επιρροής» σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ, έπειτα από μια αγωγή της οργάνωσης Manos limpias (Καθαρά Χέρια). Μια άλλη οργάνωση, που επίσης πρόσκειται στην ακροδεξιά, η Hazte Oir κατέθεσε στη συνέχεια μια δεύτερη αγωγή ενώπιον του ίδιου δικαστή.
