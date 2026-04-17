Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Ο αγώνας του αφορά όλο το πολιτικό σύστημα, όχι στη δολοφονία χαρακτήρων

Κλείσιμο Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου «Η μάχη που δίνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για τη ζωή και την οικογένειά του είναι υπαρξιακού χαρακτήρα πρωτίστως για τον ίδιο. Δεν αφορά όμως μόνο τον ίδιο. Μας αφορά όλους.



Ο αγώνας του Γιώργου είναι υπαρξιακού χαρακτήρα για το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι θα κρίνει το αν θα επιτρέψουμε ο πολιτικός διάλογος να εκπέσει από την πάλη ιδεών και αρχών στο βούρκο της δολοφονίας χαρακτήρων. Ακριβώς σαν αυτή που υπέστη επανειλλημένα ο Γιώργος.



Αν θα επιτρέψουμε δηλαδή, αντί του θετικού προγραμματικού λόγου, να επικρατήσει ως κανόνας που εκλέγει κυβερνήσεις η ανθρωποφαγία που χαρακτηρίζει ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού προσωπικού και της (παρα)δημοσιογραφίας.



Οι κοινωνίες πηγαίνουν μπροστά όταν οι πολιτικές τους ηγεσίες έχουν όραμα, ρεαλιστικό σχέδιο και τα κατάλληλα στελέχη για την υλοποίησή του. Όχι όταν γίνονται ουρά των άκρων που επιδιώκουν μόνο την ακύρωση και την ισοπέδωση χωρίς κανένα εφαρμόσιμο εναλλακτικό σχέδιο.



Στην κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη και στον ευρύτερο πολιτικό διάλογο αναφέρεται με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος , κάνοντας λόγο για μια «μάχη ζωής» που αφορά όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας.Όπως σημειώνει, ο αγώνας του Γιώργου Μυλωνάκη είναι «υπαρξιακού χαρακτήρα» και για το ίδιο το πολιτικό σύστημα, καθώς –όπως υποστηρίζει– θα κρίνει αν ο πολιτικός διάλογος θα παραμείνει στην «πάλη ιδεών και αρχών» ή θα διολισθήσει στη «δολοφονία χαρακτήρων», αναφέροντας ότι κάτι τέτοιο έχει υποστεί επανειλημμένα ο ίδιος.Παράλληλα, επισημαίνει ότι τίθεται το ερώτημα αν θα επικρατήσει ο «θετικός προγραμματικός λόγος» ή η «ανθρωποφαγία», την οποία αποδίδει σε μέρος του πολιτικού προσωπικού και της «(παρα)δημοσιογραφίας». Υπογραμμίζει ότι οι κοινωνίες προοδεύουν όταν οι πολιτικές ηγεσίες διαθέτουν όραμα, ρεαλιστικό σχέδιο και κατάλληλα στελέχη, και όχι όταν «γίνονται ουρά των άκρων» που επιδιώκουν την ισοπέδωση χωρίς εφαρμόσιμη πρόταση.Αναφερόμενος στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη , τονίζει ότι δεν εξελέγη το 2019 και το 2023 μέσω επιθέσεων προς πολιτικούς αντιπάλους, αλλά «στη βάση ενός θετικού οράματος και ενός κοστολογημένου προγράμματος», προσθέτοντας ότι αυτό δεν είχε στον πυρήνα του «την τοξικότητα που βλέπει τον αντίπαλο ως εχθρό».Ο κ. Σκέρτσος υπογραμμίζει ακόμη ότι «μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να επιδιώκουμε την πολιτική ή τη φυσική εξόντωση των αντιπάλων», επισημαίνοντας την ανάγκη για «περισσότερη αξιοπρέπεια, ποιότητα και ευθύνη» στον πολιτικό λόγο.Τέλος, αναφέρει ότι «όσοι δεν χτίζουμε καριέρες πάνω στην ισοπέδωση των άλλων προσευχόμαστε για τον Γιώργο», εκφράζοντας την ελπίδα να κερδίσει τη μάχη, ενώ σημειώνει ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι «την απανθρωπιά ούτε την παλιανθρωπιά».«Η μάχη που δίνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για τη ζωή και την οικογένειά του είναι υπαρξιακού χαρακτήρα πρωτίστως για τον ίδιο. Δεν αφορά όμως μόνο τον ίδιο. Μας αφορά όλους.Ο αγώνας του Γιώργου είναι υπαρξιακού χαρακτήρα για το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι θα κρίνει το αν θα επιτρέψουμε ο πολιτικός διάλογος να εκπέσει από την πάλη ιδεών και αρχών στο βούρκο της δολοφονίας χαρακτήρων. Ακριβώς σαν αυτή που υπέστη επανειλλημένα ο Γιώργος.Αν θα επιτρέψουμε δηλαδή, αντί του θετικού προγραμματικού λόγου, να επικρατήσει ως κανόνας που εκλέγει κυβερνήσεις η ανθρωποφαγία που χαρακτηρίζει ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού προσωπικού και της (παρα)δημοσιογραφίας.Οι κοινωνίες πηγαίνουν μπροστά όταν οι πολιτικές τους ηγεσίες έχουν όραμα, ρεαλιστικό σχέδιο και τα κατάλληλα στελέχη για την υλοποίησή του. Όχι όταν γίνονται ουρά των άκρων που επιδιώκουν μόνο την ακύρωση και την ισοπέδωση χωρίς κανένα εφαρμόσιμο εναλλακτικό σχέδιο.

Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εξελέγη το 2019 και το 2023 διότι αποκαλούσε δολοφόνους, εγκληματίες, κλέφτες, προδότες, εμπρηστές ή λαθρέμπορους τους πολιτικούς της αντιπάλους. Δεν αντιμετώπιζε τους αντιπάλους της εν συνόλω ως οιονεί εγκληματική οργάνωση, όπως κάνει σήμερα σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση στην κριτική της προς την κυβέρνηση.



Η Νέα Δημοκρατία εξελέγη στη βάση ενός θετικού οράματος και ενός κοστολογημένου προγράμματος για τη χώρα μας. Ενός προγράμματος με το οποίο μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει αλλά σίγουρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είχε στην πολιτική του προμετωπίδα αλλά και στον πυρήνα των θέσεών του την τοξικότητα που βλέπει τον αντίπαλο ως εχθρό.



Μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να επιδιώκουμε την πολιτική ή τη φυσική εξόντωση των αντιπάλων μας. Και γι’ αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη αξιοπρέπεια, ποιότητα και ευθύνη στον πολιτικό μας λόγο και αντίλογο.



Όσοι δεν χτίζουμε καριέρες πάνω στην ισοπέδωση των άλλων από χθες προσευχόμαστε για τον Γιώργο. Και εργαζόμαστε ακόμη πιο πεισμωμένοι για να κερδίσει αυτή τη μάχη τόσο ο ίδιος όσο και η Ελλάδα που επιλέγει τη μετριοπάθεια αντί της εχθροπάθειας, τις κοστολογημένες θέσεις αντί του δήθεν τζάμπα λαϊκισμού, τον πατριωτισμό της ευθύνης αντί για το εμπόριο πατρίδας, πίστης και ελπίδας.



Η πολιτική οφείλει να υπηρετεί πρώτα και πάνω από όλα τον άνθρωπο επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή εκδοχή του. Δεν μπορεί να υπηρετεί ούτε την απανθρωπιά ούτε την παλιανθρωπιά.

17.04.2026, 14:14