ΕΛ.Α.Σ. για ΝΔ - ΠΑΣΟΚ: Δεν υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την επιβίωσή σου στις τράπεζες, «ποιος σας χρηματοδοτεί;» απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Τα χρέη τα δύο κομμάτων έφτασαν συνολικά τα €1,16 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, επιμένει η Θεώνη Κουφονικολάκου

Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με φόντο τα χρέη των δύο κομμάτων στις τράπεζες εξαπέλυσε η εκπρόσωπος της Θεώνη Κουφονικολάκου η οποία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι τα χρέη τα δύο κομμάτων έφτασαν συνολικά τα 1,16 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες.



«Δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες» σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η κα Κουφονικολάκου η οποία δεν παρέλειψε να στρέψει τα πυρά της και στις τράπεζες λέγοντας ότι λειτουργούν διαφορετικά απέναντι στους αδύναμους δανειολήπτες με τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς.







«Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες.

Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έφτασαν τα 1,16 δισ.€ και τα περισσότερα από αυτά είναι στις τράπεζες.



Κι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες».





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ΠΑΣΟΚ: Το ερώτημα παραμένει, ποιος σας χρηματοδοτεί; «Η κα. Θεώνη Κουφονικολάκου χρειάστηκε επτά ώρες για να τοποθετηθεί στο απλό ερώτημα που τους απευθύναμε «ποιος σας χρηματοδοτεί;» και κατέληξε να απαντά ως αυθεντική εκπρόσωπος της πολιτικής φιλοσοφίας του κ. Τσίπρα πουλώντας… αέρα φρέσκο» σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωση - απάντηση που εξέδωσε.



«Η λύση για το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με τα φθαρμένα υλικά, που σερβίρουν ξανά σε νέο περιτύλιγμα τα συμφέροντα» σχολίασε επίσης το ΠΑΣΟΚ και τόνισε:



«Η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ μάλλον προσγειώθηκε πρόσφατα στη χώρα και δεν γνωρίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από τις 22 Απριλίου τροπολογία για επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του οποίου επέκτεινε για να κάνει το χατίρι των τραπεζών η κυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου.



Νέα επίθεση σε βάρος τηςκαι τουμε φόντο τα χρέη των δύο κομμάτων στις τράπεζες εξαπέλυσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ η οποία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι τα χρέη τα δύο κομμάτων έφτασαν συνολικά τα 1,16 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες.«Δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες» σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η καΑναλυτικά στην ανάρτησή της σημειώνει:«Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες.Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έφτασαν τα 1,16 δισ.€ και τα περισσότερα από αυτά είναι στις τράπεζες.Προφανώς οι τράπεζες λειτουργούν αλλιώς για τους αδύναμους δανειολήπτες και αλλιώς για κόμματα που χρωστούν, εκεί δεν έχει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.Κι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες».«Η κα. Θεώνη Κουφονικολάκου χρειάστηκε επτά ώρες για να τοποθετηθεί στο απλό ερώτημα που τους απευθύναμε «ποιος σας χρηματοδοτεί;» και κατέληξε να απαντά ως αυθεντική εκπρόσωπος της πολιτικής φιλοσοφίας του κ. Τσίπρα πουλώντας… αέρα φρέσκο» σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωση - απάντηση που εξέδωσε.«Η λύση για το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με τα φθαρμένα υλικά, που σερβίρουν ξανά σε νέο περιτύλιγμα τα συμφέροντα» σχολίασε επίσης το ΠΑΣΟΚ και τόνισε:«Η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ μάλλον προσγειώθηκε πρόσφατα στη χώρα και δεν γνωρίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από τις 22 Απριλίου τροπολογία για επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του οποίου επέκτεινε για να κάνει το χατίρι των τραπεζών η κυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου.

Προσποιείται πως δεν γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ με τροπολογία ζήτησε την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και την κατάργηση σειράς παράνομων, αδιαφανών και καταχρηστικών χρεώσεων.



Όταν το ΠΑΣΟΚ έδινε μάχες στη Βουλή , ο κ. Τσίπρας παρέμενε βουβός και έκλεινε χορηγίες της ολιγαρχίας για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του.



Το ερώτημα παραμένει: Ποιος σας χρηματοδοτεί;



Και επί τη ευκαιρία, να μας απαντήσετε και σε μερικά επιπλέον:

Σε ποιους έκανε το χατίρι ο κ. Τσίπρας τον Φεβρουάριο του 2019 όταν με το νόμο 4592/2019 καταργούσε την προστασία της πρώτης κατοικίας του ν.3869/2010 ανοίγοντας το δρόμο για μαζικούς πλειστηριασμούς;



Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε, όταν θέσπιζε τον νόμο 4472/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;



Ποιους εξυπηρετούσε όταν με τον νόμο 4353/2015 για πρώτη φορά διαμόρφωσε το πλαίσιο για τη δημιουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), έδωσε στα funds τη δυνατότητα να αγοράζουν χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων και στις τράπεζες την ευκαιρία να απομακρύνουν μαζικά τα δάνεια από τους ισολογισμούς τους;



Τα ερωτήματα τίθενται ρητορικά.

Ο κ. Τσίπρας ήταν ο καλύτερος εκφραστής των συμφερόντων του τραπεζικού συστήματος και ο ολετήρας των δανειοληπτών. Έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά για να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να αποτελειώσει τους αδύναμους συμπολίτες μας».



ΠΑΣΟΚ: Η ΕΛ.Α.Σ. χρηματοδοτείται «με αδιευκρίνιστους πόρους»



Η ανάρτηση της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ για τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έγινε λίγες ώρες μετά τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαριλάου Τρικούπη σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει συγκροτήσει «ιδιωτικής χρήσης κόμμα», το οποίο, όπως υποστήριξε, χρηματοδοτείται «με αδιευκρίνιστους πόρους».



Το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε επίσης ότι τα χρέη του είναι ρυθμισμένα και αποπληρώνονται κανονικά από την κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει το κόμμα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι «από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά».



Η Χαριλάου Τρικούπη ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, επαναφέροντας ζητήματα από την περίοδο της προεδρίας Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. ότι επί των ημερών του χρεοκόπησαν τα κομματικά μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζήτησε απαντήσεις και για τα «διπλά βιβλία» που είχε καταγγείλει ο Στέφανος Κασσελάκης.



Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει ποιος χρηματοδοτεί το νέο του κόμμα, μεταφέροντας τη συζήτηση από τα παλαιά δάνεια των κομμάτων στη σημερινή οικονομική λειτουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

30.07.2026, 19:54