Αιχμές Κουτσούμπα κατά Μητσοτάκη: Τεράστιο θράσος να εμφανίζεστε ως παρατηρητής
Ο ΓΓ του ΚΚΕ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, άσκησε σαρκαστική κριτική στον Μακάριο Λαζαρίδη και ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών
Αιχμές κατά του πρωθυπουργού άφησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. «Σήμερα προσγειωθήκατε σε αυτή τη χώρα; Δεν είστε επικεφαλής κυβέρνησης από το 2019 που είναι βουτηγμένη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;» ρώτησε, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη και πρόσθεσε: «Αποτελεί τεράστιο θράσος να εμφανίζεστε να εμφανίζεστε ως παρατηρητής των εξελίξεων, ως σχολιαστής και να μιλάτε για διαχρονικές παθογένειες».
Σαρκαστικός ήταν ο κ. Κουτσούμπας έναντι του Μακάριου Λαζαρίδη. «Το πτυχίο που έχει είναι της συγκάλυψης στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του αντικομμουνισμού», είπε.
Αναφερόμενος στις υποκλοπές, ζήτησε να «ερευνηθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις και να βγουν στο φως οι ευθύνες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού». «Δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας» επισήμανε, κατηγορώντας την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για «κάλπικα διλήμματα».
Στη δευτερολογία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες να απορρίψουν τα περί κινδύνου ακυβερνησίας και αστάθειας. «Υπάρχουν κόμματα με κοινές πολιτικές και στρατηγικές, που μπορούν να συγκυβερνήσουν. Καμία αξία δεν έχουν οι διαβεβαιώσεις του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ. Τα έχετε πει στο παρελθόν, το έχετε κάνει τουλάχιστον δύο φορές», ανέφερε.
