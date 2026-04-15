Το παρασκήνιο πίσω από τη στήριξη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση ενόψει της συζήτησης στη Βουλή την Πέμπτη
Ο πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει προπαρασκευαστικές συσκέψεις με τους συνεργάτες του ενόψει της συζήτησης για το κράτος δικαίου την Πέμπτη
Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης που βρέθηκε στο επίκεντρο βολών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πτυχίο του έτυχε χθες της ουσιαστικής και πολιτικής στήριξης της κυβέρνησης. Και αυτό θα συνεχιστεί, παρά τους «ψίθυρους» που ακούγονται και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της κλιμακούμενης πίεσης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ευρύτερα πάντως η υπόθεση θεωρείται «πρελούδιο» ενόψει της συζήτησης που θα γίνει αύριο στη Βουλή για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου και αναμένεται σε «ηλεκτρισμένους» τόνους.
Ο κ. Λαζαρίδης παρουσίασε χθες στο Open τον τίτλο σπουδών που έχει από το Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών The College of Southeastern Europe, πτυχίο που χρονολογείται από το 1992. Βάσει αυτού προσελήφθη το 2007 ως μετακλητός συνεργάτης στη γενική γραμματεία Νέας Γενιάς που υπαγόταν στο υπουργείο Παιδείας, με τον κ. Λαζαρίδη να υποστηρίζει ότι βάσει του νόμου για τους μετακλητούς συνεργάτες δεν απαιτείτο να έχει πτυχίο.
Η αντιπολίτευση αντιτείνει βεβαίως ότι με βάση τον νόμο 2190 του 1994, όποιος προσλαμβάνεται ως επιστημονικό προσωπικό θα πρέπει να έχει τίτλο σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή από ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
«Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190/1994 υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλους ειδικός επιστήμονας», υπογράμμισε ο κ. Λαζαρίδης, αναφερόμενος και στη διαφορετική συγκυρία του 2007 εν σχέσει με σήμερα.
Ο κ. Λαζαρίδης έτυχε στήριξης χθες το βράδυ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη (Bluesky), αν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να «πάρει πάνω του» τη διαδικασία της πρόσληψης από υπηρεσιακής άποψης. «Για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής, αυτό γνωρίζω αυτό σας λέω. Αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζει τι έγινε το 2007. Δεν προσκόμισε ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης. Έστρεψε, δε, τα βέλη του στα κόμματα μιλώντας για «αντιπολίτευση της απελπισίας» και τονίζοντας ότι επιλέγουν να εκπέμπουν μονοθεματικά, γιατί δεν μπορούν να παράξουν πολιτική και προσπαθούν απλά να ξηλώσουν το πουλόβερ της κυβέρνησης.
Δεν έλειψαν βεβαίως οι «γαλάζιες» αιχμές, όπως φερ ειπείν του βουλευτή Στέλιου Πέτσα, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις και για τα τυπικά προσόντα του κ. Λαζαρίδη και «κάρφωσε» τον επικοινωνιακό χειρισμό της υπόθεσης. Και άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές πάντως αισθάνθηκαν μάλλον άβολα παρακολουθώντας εν γένει τη συνέντευξη του κ. Λαζαρίδη, ιδίως ως προς την ένταση της αντιπαράθεσής του με τους δημοσιογράφους.
Θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προαναγγείλει βήματα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα εκπέμψει με τη σειρά του σε υψηλούς τόνους, σε μια προσπάθεια απεγκλωβισμού από μια ατζέντα που συντηρεί η αντιπολίτευση και δεδομένα φθείρει την κυβέρνηση.
Γιατί στηρίχθηκεΗ κυβέρνηση δεν «άδειασε» τον κ. Λαζαρίδη για αρκετούς λόγους. Πέρα από τον τύπο της υπόθεσης, αφενός, πρόκειται για διαχρονικά στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο την περίοδο της θητείας του στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και όταν ανέλαβε την προεδρία της ΝΔ. Αφετέρου, διότι σε μια συγκυρία μετά την απομάκρυνση δύο υπουργών και δύο υφυπουργών λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση δεν έχει την «πολυτέλεια» να χάσει ένα ακόμα μέλος του υπουργικού συμβουλίου - πολλώ δε μάλλον έναν υπουργό που επιστρατεύτηκε προς αναπλήρωση ενός άλλου παραιτηθέντος.
Ο πήχης της ΠέμπτηςΣε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της εν λόγω υπόθεσης δείχνει τον «πήχη» που καλείται να υπερπηδήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση της Πέμπτης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει προπαρασκευαστικές συσκέψεις με τους συνεργάτες του, ενώ η βασική εισήγηση είναι να εμφανιστεί «υπερβατικός» και να μην απαντήσει απλά στις βολές για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές.
