Πιερρακάκης κατά της αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια: Αποκρύψατε ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε δόση
Πιερρακάκης κατά της αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια: Αποκρύψατε ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε δόση
Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση «είναι οφσάιντ και κουνάει συνεχώς τα γκολπόστ», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών - Το κόστος να επιβαρύνει τράπεζες και servicers ζητά ο Κουτσούμπας
Για υποκρισία κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για το πλέγμα ρυθμίσεων που διαγράφουν σχεδόν το σύνολο των άδικων τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου 3869/2010.
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας στην κριτική που άσκησε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εξήγησε ότι η κυβερνητική ρύθμιση διευρύνει την περίμετρο της πρόσφατης δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου βάζοντας αναδρομικότητα στις ευνοϊκές διατάξεις.
«Πού αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου την αναδρομικότητα; Δεν επιβάλλει αναδρομικότητα η απόφαση. Δεν την αναφέρατε ούτε κι εσείς στην ομιλία σας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών» είπε αρχικά για να υποστηρίξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση «είναι οφσάιντ και κουνάει συνεχώς τα γκολπόστ».
«Αποκρύψατε ότι το 70% όσων έχασαν την ρύθμιση δεν είχαν πληρώσει ούτε μια δόση» εξήγησε σε άλλο σημείο απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός δεν εντάσσει το σύνολο των δανειοληπτών. Πάντως, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως από την στιγμή που το σύνολο σχεδόν των κομμάτων ζητούσε την καθολική εφαρμογή της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου θα περιμένει την θετική τους ψήφο στην κυβερνητική τροπολογία.
«Δεν μπορεί να πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης, αλλά πρέπει και να απολογηθεί» τόνισε, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αφήνει εκτός της ρύθμισης τους δανειολήπτες που την έχασαν ή την έχουν αποπληρώσει.
Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλος, η νομοθεσία αφορά περίπου 350.000 υποθέσεις, ενώ η κυβερνητική ρύθμιση, όπως εκτίμησε, καλύπτει μόνο τους ενταγμένους σε ενεργές ρυθμίσεις, με περίπου 250.000 δανειολήπτες να βγαίνουν εκτός.
Ο κ. Κουτσούμπας άσκησε κριτική σε όλα τα κόμματα, καθώς όπως είπε, το ΚΚΕ είχε καταθέσει αντίστοιχη τροπολογία ήδη «από τον Ιούλιο του 2024», την οποία απέρριψε η κυβέρνηση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα «κατέφυγαν στο δικαίωμα της σιωπής».
Παράλληλα, ζήτησε να επιβαρύνει το κόστος αποκλειστικά τράπεζες και servicers, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «φορτώνετε με βάρη τις πλάτες του λαού» για να βγει «καθαρή» η κερδοφορία των τραπεζών.
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας στην κριτική που άσκησε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εξήγησε ότι η κυβερνητική ρύθμιση διευρύνει την περίμετρο της πρόσφατης δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου βάζοντας αναδρομικότητα στις ευνοϊκές διατάξεις.
«Πού αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου την αναδρομικότητα; Δεν επιβάλλει αναδρομικότητα η απόφαση. Δεν την αναφέρατε ούτε κι εσείς στην ομιλία σας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών» είπε αρχικά για να υποστηρίξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση «είναι οφσάιντ και κουνάει συνεχώς τα γκολπόστ».
«Αποκρύψατε ότι το 70% όσων έχασαν την ρύθμιση δεν είχαν πληρώσει ούτε μια δόση» εξήγησε σε άλλο σημείο απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός δεν εντάσσει το σύνολο των δανειοληπτών. Πάντως, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως από την στιγμή που το σύνολο σχεδόν των κομμάτων ζητούσε την καθολική εφαρμογή της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου θα περιμένει την θετική τους ψήφο στην κυβερνητική τροπολογία.
«Σύρεστε από την απόφαση του Αρείου Πάγου»Η απάντηση του κ. Πιερρακάκη έρχεται μετά την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σύρεται από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
«Δεν μπορεί να πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης, αλλά πρέπει και να απολογηθεί» τόνισε, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αφήνει εκτός της ρύθμισης τους δανειολήπτες που την έχασαν ή την έχουν αποπληρώσει.
Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλος, η νομοθεσία αφορά περίπου 350.000 υποθέσεις, ενώ η κυβερνητική ρύθμιση, όπως εκτίμησε, καλύπτει μόνο τους ενταγμένους σε ενεργές ρυθμίσεις, με περίπου 250.000 δανειολήπτες να βγαίνουν εκτός.
Το κόστος να επιβαρύνει τράπεζες και servicers ζητά ο ΚουτσούμπαςΝωρίτερα, ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε εκ νέου άνοιγμα των υποθέσεων για όσους έχασαν τη ρύθμιση επειδή δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τους τόκους που όπως είπε «λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και servicers», επιστροφή των ποσών σε όσους τα έχουν ήδη αποπληρώσει και απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για όσους τα εξυπηρετούν.
Ο κ. Κουτσούμπας άσκησε κριτική σε όλα τα κόμματα, καθώς όπως είπε, το ΚΚΕ είχε καταθέσει αντίστοιχη τροπολογία ήδη «από τον Ιούλιο του 2024», την οποία απέρριψε η κυβέρνηση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα «κατέφυγαν στο δικαίωμα της σιωπής».
Παράλληλα, ζήτησε να επιβαρύνει το κόστος αποκλειστικά τράπεζες και servicers, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «φορτώνετε με βάρη τις πλάτες του λαού» για να βγει «καθαρή» η κερδοφορία των τραπεζών.
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