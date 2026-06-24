Κόντρα Γιαννακοπούλου - Παπαδοπούλου σε τηλεοπτικό πάνελ: «Αυτό μπορείς να το απαντήσεις κι εσύ, ήσουν στο ΠΑΣΟΚ»
Κόντρα Γιαννακοπούλου - Παπαδοπούλου σε τηλεοπτικό πάνελ: «Αυτό μπορείς να το απαντήσεις κι εσύ, ήσουν στο ΠΑΣΟΚ»
Η Άννα Παπαδοπούλου τόνισε ότι ως στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ μπορεί να επικαλείται την εντιμότητα
Κάτι περισσότερο από εμφανής είναι ο ανταγωνισμός στα τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, στον απόηχο και των τελευταίων δημοσκοπήσεων.
Αναφερόμενη σε περιπτώσεις διαφθοράς, η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Άννα Παπαδοπούλου τόνισε ότι ως στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ μπορεί να επικαλείται την εντιμότητα και ερωτηθείσα και για το εάν ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, παρέπεμψε στη βουλευτή δυτικής Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, που ήταν παρούσα.
Αποτέλεσμα να εισπράξει ως απάντηση από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ την υπόμνηση ότι και η ίδια η κ. Παπαδοπουλου υπήρξε μέλος του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, άρα μπορεί να αποφανθεί περί της εντιμότητας του κινήματος.
Αναλυτικά, ο διάλογος:
Παπαδοπούλου: Κυρία Γιαννακόπουλου εμείς αυτό μπορούμε να το λέμε, την εντιμότητα μπορούμε να τη λέμε
Δημοσιογράφος: Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το λέει;
Παπαδοπούλου: Αυτό θα το απαντήσει η κυρία Γιαννακοπούλου
Γιαννακοπούλου: Αυτό κι εσύ Άννα θα μπορούσες να το απαντήσεις, γιατί και εσύ στο ΠΑΣΟΚ ανήκες
Αναφερόμενη σε περιπτώσεις διαφθοράς, η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Άννα Παπαδοπούλου τόνισε ότι ως στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ μπορεί να επικαλείται την εντιμότητα και ερωτηθείσα και για το εάν ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, παρέπεμψε στη βουλευτή δυτικής Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, που ήταν παρούσα.
Αποτέλεσμα να εισπράξει ως απάντηση από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ την υπόμνηση ότι και η ίδια η κ. Παπαδοπουλου υπήρξε μέλος του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, άρα μπορεί να αποφανθεί περί της εντιμότητας του κινήματος.
Αναλυτικά, ο διάλογος:
Παπαδοπούλου: Κυρία Γιαννακόπουλου εμείς αυτό μπορούμε να το λέμε, την εντιμότητα μπορούμε να τη λέμε
Δημοσιογράφος: Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το λέει;
Παπαδοπούλου: Αυτό θα το απαντήσει η κυρία Γιαννακοπούλου
Γιαννακοπούλου: Αυτό κι εσύ Άννα θα μπορούσες να το απαντήσεις, γιατί και εσύ στο ΠΑΣΟΚ ανήκες
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