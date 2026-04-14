Σδούκου για την υπόθεση Λαζαρίδη: Το να είσαι υπουργός ή βουλευτής δεν προϋποθέτει να έχεις πτυχίο
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η άσκηση πολιτικών αξιωμάτων δεν προϋποθέτει πανεπιστημιακό τίτλο, ενώ χαρακτήρισε αχρείαστη περιπέτεια τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών
«Το να είσαι βουλευτής, το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει να έχεις πτυχίο», δήλωσε μεταξύ άλλων νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ΕΡΤ για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.
Συγκεκριμένα, η κα Σδούκου υποστήριξε ότι η άσκηση πολιτικών αξιωμάτων δεν προϋποθέτει πανεπιστημιακό τίτλο, ενώ χαρακτήρισε «αχρείαστη περιπέτεια» τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών.
Αναφερόμενη στο ζήτημα που έχει προκύψει με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη, και τις καταγγελίες περί του τίτλου σπουδών του, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «στην Ελληνική Δημοκρατία, νομίζω και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν απαιτεί κάποιο πτυχίο. Οπότε το να είσαι βουλευτής, το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει το να έχεις πτυχίο».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σενάρια πρόωρων εκλογών, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές συζητήσεις «αχρείαστη περιπέτεια».
«Ο κόσμος θέλει να νιώθει ότι έχει μια σταθερότητα και έχει μια στιβαρή κυβέρνηση, η οποία μπορεί να σταθεί δίπλα στην κοινωνία σε περιόδους κρίσεων όπως είναι αυτή» δήλωσε και πρόσθεσε: «Εμείς θέλουμε να τιμήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Θέλουμε να εξαντλήσουμε την τετραετία αυτή. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν έργα ακόμη προς ολοκλήρωση. Διορθώνουμε τα λάθη μας και θέλουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ποιο είναι το επόμενο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030».
«Αχρείαστη περιπέτεια οι συζήτησεις για πρόωρες εκλογές»
