Ο Λαζαρίδης έδειξε on air το πτυχίο του: «Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών»
Ο Λαζαρίδης έδειξε on air το πτυχίο του: «Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών»
«Δεν σκέφθηκα να παραιτηθώ γιατί είμαι πολύ καθαρός, δεν θα κάνω το χατίρι σε κανέναν του ποινικού δικαίου όπως ο Κασσελάκης και ο Πολάκης» είπε ο κ. Λαζαρίδης.
Το πτυχίο που πήρε το 1992 από το The College of Southeastern Europe έδειξε on Air ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας ότι «το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών παρά το ότι δεν ήταν αναγνωρισμένη. Διότι οι μετακλητοί διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού του βουλευτή δεν περνούν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται τυπικός έλεγχος προσόντων όπως για κάποιον μόνιμο υπάλληλο».
«Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190/1994 υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλους ειδικός επιστήμονας» πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης μιλώντας στο ΟΡΕΝ με αφορμή την κόντρα που είχε με τον Παύλο Πολάκη στη Βουλή για το θέμα και τις εξηγήσεις που ζήτησαν στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Κασσελάκης.
Στο πλαίσιο αυτό επικαλέστηκε «το αντίστοιχο παράδειγμα με την καθηγήτρια Θάλεια Δραγώνα που ήταν βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μετά ΓΓ το 2009-2010 και είχε ακριβώς το ίδιο ζήτημα, Αποφοίτησε από το Deree άρα ο τίτλος σπουδών δεν είχε την αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ»
«Εάν η διοίκηση εκείνης της εποχής έκρινε ότι ο Λαζαρίδης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις πιστεύετε ότι θα είχα προσληφθεί; Εγώ έδωσα ότι μου ζητήθηκε από τη διεύθυνση οικονομικού διοικητικού. Εκείνα τα χρόνια - άλλαξε μετά και σωστά - κρινόταν περισσότερο η εμπειρία στο αντικείμενο» συνέχισε ο Μακάριος Λαζαρίδης.
Όπως περιέγραψε «40 χρόνια πίσω το 1987 έκανα μια συνειδητή επιλογή να σπουδάσω σε ένα κολλέγιο το The College of Southeastern Europe. Πήγα με τις κόρες μου να το φωτογραφίσω, ένα από τα κτήρια ήταν στην λεωφόρο Αμαλίας, είχε κτήριο στην Κηφισιά που σήμερα είναι γκαλερί, είχε κτήριο που σήμερα είναι νηπιαγωγείο, ένα κτήριο που σήμερα είναι ναυτιλιακή εταιρεία και ένα μεγάλο κτήριο που σήμερα είναι αποθήκη στην εθνική οδό στη Βαρυμπόμπη. Αποφοίτησα 7 Ιουνίου 1992, τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Αυτά τα κολλέγια εκείνη την εποχή, οι σημερινοί αυτόκλητοι επικριτές δεν θα έβγαζαν ούτε το α΄ εξάμηνο. Από εκεί αποφοίτησαν χιλιάδες φοιτητές, πολλοί έκαναν μεταπτυχιακό με αυτό το πτυχίο. Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν από 40 χρόνια. Σύμφωνα με την εποχή εκείνη ήταν εργαστήρια ελευθέρων σπουδών».
Απαντώντας, δε, ότι «το 2013 ίσχυε το ίδιο πλαίσιο όταν προσελήφθην ως ειδικός σύμβουλος στο γραφείο της ΓΓ Ισότητας», ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι «σε όλη μου τη ζωή έχω ζήσει την οικογένεια μου πολύ έντιμα και διάφορα σκουπίδια δεν θα με βάλουν αν γίνω σαν τα μούτρα τους».
«Η αντιπολίτευση με έχει στοχοποιήσει επειδή έχω δώσει πολλές μάχες εναντίον τους. Θα πάω στην αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατά του Πολάκη να μας πει από πού τα βρήκε ως δήμαρχος. Δεν σκέφθηκα να παραιτηθώ γιατί είμαι πολύ καθαρός, δεν θα κάνω το χατίρι σε κανέναν του ποινικού δικαίου όπως ο Κασσελάκης και ο Πολάκης» κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης.
«Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190/1994 υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλους ειδικός επιστήμονας» πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης μιλώντας στο ΟΡΕΝ με αφορμή την κόντρα που είχε με τον Παύλο Πολάκη στη Βουλή για το θέμα και τις εξηγήσεις που ζήτησαν στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Κασσελάκης.
Στο πλαίσιο αυτό επικαλέστηκε «το αντίστοιχο παράδειγμα με την καθηγήτρια Θάλεια Δραγώνα που ήταν βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μετά ΓΓ το 2009-2010 και είχε ακριβώς το ίδιο ζήτημα, Αποφοίτησε από το Deree άρα ο τίτλος σπουδών δεν είχε την αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ»
«Εάν η διοίκηση εκείνης της εποχής έκρινε ότι ο Λαζαρίδης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις πιστεύετε ότι θα είχα προσληφθεί; Εγώ έδωσα ότι μου ζητήθηκε από τη διεύθυνση οικονομικού διοικητικού. Εκείνα τα χρόνια - άλλαξε μετά και σωστά - κρινόταν περισσότερο η εμπειρία στο αντικείμενο» συνέχισε ο Μακάριος Λαζαρίδης.
Όπως περιέγραψε «40 χρόνια πίσω το 1987 έκανα μια συνειδητή επιλογή να σπουδάσω σε ένα κολλέγιο το The College of Southeastern Europe. Πήγα με τις κόρες μου να το φωτογραφίσω, ένα από τα κτήρια ήταν στην λεωφόρο Αμαλίας, είχε κτήριο στην Κηφισιά που σήμερα είναι γκαλερί, είχε κτήριο που σήμερα είναι νηπιαγωγείο, ένα κτήριο που σήμερα είναι ναυτιλιακή εταιρεία και ένα μεγάλο κτήριο που σήμερα είναι αποθήκη στην εθνική οδό στη Βαρυμπόμπη. Αποφοίτησα 7 Ιουνίου 1992, τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Αυτά τα κολλέγια εκείνη την εποχή, οι σημερινοί αυτόκλητοι επικριτές δεν θα έβγαζαν ούτε το α΄ εξάμηνο. Από εκεί αποφοίτησαν χιλιάδες φοιτητές, πολλοί έκαναν μεταπτυχιακό με αυτό το πτυχίο. Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν από 40 χρόνια. Σύμφωνα με την εποχή εκείνη ήταν εργαστήρια ελευθέρων σπουδών».
Απαντώντας, δε, ότι «το 2013 ίσχυε το ίδιο πλαίσιο όταν προσελήφθην ως ειδικός σύμβουλος στο γραφείο της ΓΓ Ισότητας», ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι «σε όλη μου τη ζωή έχω ζήσει την οικογένεια μου πολύ έντιμα και διάφορα σκουπίδια δεν θα με βάλουν αν γίνω σαν τα μούτρα τους».
«Η αντιπολίτευση με έχει στοχοποιήσει επειδή έχω δώσει πολλές μάχες εναντίον τους. Θα πάω στην αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατά του Πολάκη να μας πει από πού τα βρήκε ως δήμαρχος. Δεν σκέφθηκα να παραιτηθώ γιατί είμαι πολύ καθαρός, δεν θα κάνω το χατίρι σε κανέναν του ποινικού δικαίου όπως ο Κασσελάκης και ο Πολάκης» κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης.
