Φλωρίδης: Την Τετάρτη στη δίκη για τα Τέμπη θα μπουν όσοι ορίζει ο νόμος, η αίθουσα είναι απολύτως κατάλληλη
«Θα μπουν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς για να γίνει η νομιμοποίηση, τον έλεγχο θα κάνει η αστυνομία» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κατηγορηματικός ότι η αίθουσα στην οποία ξεκίνησε η δίκη για τα Τέμπη είναι «απολύτως κατάλληλη» και «μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες» εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Αναφερόμενος σε όσα σημειώθηκαν στην έναρξη της δίκης, ο κ. Φλωρίδης είπε στον ΣΚΑΪ «η δίκη δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε. Στην αίθουσα και στα καθίσματα έπρεπε να μπουν οι δικηγόροι, οι συγγενείς, οι δημοσιογράφοι, από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν οι τρεις. Όταν δεν έγινε αυτό, μπήκε κόσμος χωρίς έλεγχο και κατέλαβε θέσεις δικηγόρων».
Στο πλαίσιο αυτό διεμήνυσε ότι «την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει. Θα μπουν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς για να γίνει η νομιμοποίηση, τον έλεγχο θα κάνει η αστυνομία». Παράλληλα είπε ότι «όσα πρότεινε η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων γίνονται αυτές τις ημέρες».
«Την Τετάρτη θα συνεχιστεί κανονικά η δίκη καθώς το δικαστήριο θα δώσει εντολή στην αστυνομία που θα είναι στα σημεία εισόδου. Τη διεύθυνση της δίκης την έχει το δικαστήριο. Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Οι συνθήκες που επικράτησαν ήταν τέτοιες που δεν επέτρεπαν τη διεξαγωγή. Θα γίνει σε πείσμα όλων όσων δεν θέλουν σε συνθήκες νηφάλιες» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με τον ίδιο «η αίθουσα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα όταν σε ίδια ή μικρότερη αίθουσα έγιναν μεγαλύτερες δίκες όπως για τη φωτιά το Μάτι στο Εφετείο»
Όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, ο Γιώργος Φλωρίδης αρχικά έκανε λόγο ότι «υπάρχει μια απόπειρα πολιτικής κερδοσκοπίας. Η ελληνική δικαιοσύνη βάλλεται με ευκολία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως όταν βγήκε η απόφαση του ΑΠ που αφορούσε τους τόκους για τους δανειολήπτες, είπαν ζήτω. Όταν βγήκε η απόφαση για το Μάτι, ζήτω. Όταν βγήκε απόφαση για υποκλοπές, ζήτω. Τι ισχύει τελικά;».
«Το δικαστήριο που έγινε ήταν με βάση το πόρισμα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Τώρα είμαστε στα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο ζήτησε έρευνα για μια σειρά αδικημάτων. Αν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, ας την αφήσουμε να κάνει την έρευνά της. Υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα: θα εμπιστευτούμε την ελληνική δικαιοσύνη; Μέχρι τώρα η δικαιοσύνη μίλησε για όσους φέρονταν να παρακολουθούνται, ας την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της» κατέληξε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
