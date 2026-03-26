Δείτε τις αλλαγές που προωθεί ο Ανδρουλάκης στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, πού έβαλαν βέτο οι κορυφαίοι
Δείτε τις αλλαγές που προωθεί ο Ανδρουλάκης στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, πού έβαλαν βέτο οι κορυφαίοι
Οι εν λόγω προτάσεις παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της γραμματείας της επιτροπής καταστατικού, ωστόσο γίνονται ακόμη διαβουλεύσεις και ζυμώσεις, ως εκ τούτου μπορεί να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν κάποιες εξ αυτών ή να έρθουν νέες
Τις καταστατικές αλλαγές που προωθεί στο ΠΑΣΟΚ η ηγετική ομάδα και ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr.
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προτάσεις παρουσιάστηκαν και χθες στη συνεδρίαση της γραμματείας της επιτροπής καταστατικού, ωστόσο γίνονται ακόμη διαβουλεύσεις και ζυμώσεις, ως εκ τούτου μπορεί να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν κάποιες εξ αυτών ή να έρθουν νέες. Για παράδειγμα όπως έχει ήδη γράψει το protothema.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης μπροστά στις ενστάσεις κορυφαίων (Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Χριστοδουλάκης) δεν επέμεινε στην προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος να απαιτείται το 15% των μελών του Συνεδρίου. Ωστόσο φέρεται να διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να πάει πίσω συνολικά τις οργανωτικές αλλαγές, όπως ζήτησαν ορισμένοι.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ γίνεται ένας ενιαίος πολιτικός φορέας και τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτό (όπως το ΚΙΔΗΣΟ ή η ΕΔΕΜ) μετατρέπονται σε οργανωμένες τάσεις. Ο στόχος είναι προφανής: Να πείσει ότι στοχεύει στην πρώτη θέση και ως εκ τούτου να μπορεί να πάρει το μπόνους των 50 εδρών.
Τώρα αντικαθίσταται ως εξής: «Προϋφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις των κομμάτων που συναποτελούσαν το φορέα με την προηγούμενη μορφή του(ΠΑ.ΣΟ.Κ.,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ,Ε.Δ.Ε.Μ) αναλαμβάνονται από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής».
Είναι σαφές ότι ο νέος ενιαίος φορέας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναλαμβάνει και τα χρέη του ΑΦΜ του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς υπάρχει κάποια συμφωνία ή ανοχή από της τράπεζες ώστε να μην κατασχέσουν - ως έχουν το δικαίωμα - το 80% της κρατικής αποζημίωσης για τα χρέη εκατομμυρίων. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι όσοι διατυπώνουν προβληματισμούς για την κίνηση αυτή. «Ποιος μας λέει ότι σε 6 μήνες π.χ. δεν θα κάνουν απαιτητά τα χρέη οι τράπεζες ή ότι ένας πολιτικός αρχηγός δεν θα καταγγέλλει τις τράπεζες που δεν ασκούν τα νόμιμα;» λένε.
Το νυν καταστατικό ανέφερε ότι «Ο/Η Πρόεδρος λειτουργεί στο πλαίσιο των ιδεολογικών και πολιτικών κατευθύνσεων και των αποφάσεων του Συνεδρίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής και των οργάνων του κόμματος».
Ωστόσο στην αλλαγή που προτείνεται αναφέρεται ότι «Ο/Η Πρόεδρος καθορίζει τον πολιτικό προσανατολισμό και τη στρατηγική του Κινήματος στο πλαίσιο των ιδεολογικών και πολιτικών κατευθύνσεων και των αποφάσεων του Συνεδρίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Έχει την πολιτική ευθύνη της εκλογικής στρατηγικής και διασφαλίζει ότι το κόμμα αποτελεί προοδευτική και μεταρρυθμιστική δύναμη». Είναι φανερή η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του εκάστοτε προέδρου, ενώ δεν αναφέρεται ρητώς η ανάγκη να συσκαλεί συνεδριάσεις των οργάνων του κινήματος.
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προτάσεις παρουσιάστηκαν και χθες στη συνεδρίαση της γραμματείας της επιτροπής καταστατικού, ωστόσο γίνονται ακόμη διαβουλεύσεις και ζυμώσεις, ως εκ τούτου μπορεί να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν κάποιες εξ αυτών ή να έρθουν νέες. Για παράδειγμα όπως έχει ήδη γράψει το protothema.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης μπροστά στις ενστάσεις κορυφαίων (Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Χριστοδουλάκης) δεν επέμεινε στην προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος να απαιτείται το 15% των μελών του Συνεδρίου. Ωστόσο φέρεται να διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να πάει πίσω συνολικά τις οργανωτικές αλλαγές, όπως ζήτησαν ορισμένοι.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ γίνεται ένας ενιαίος πολιτικός φορέας και τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτό (όπως το ΚΙΔΗΣΟ ή η ΕΔΕΜ) μετατρέπονται σε οργανωμένες τάσεις. Ο στόχος είναι προφανής: Να πείσει ότι στοχεύει στην πρώτη θέση και ως εκ τούτου να μπορεί να πάρει το μπόνους των 50 εδρών.
Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναλαμβάνει τις οικονομικές υποχρεώσεις των άλλων κομμάτωνΣτο πλαίσιο της συγχώνευσης των κομμάτων σε έναν φορέα, ενδιαφέρον έχει και η αλλαγή ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει πλέον το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Στο προηγούμενο καταστατικό έγραφε: «Προϋφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις των κομμάτων που συναποτελούν τον φορέα αντιμετωπίζονται και εκπληρώνονται από τα ίδια αυτά κόμματα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».
Τώρα αντικαθίσταται ως εξής: «Προϋφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις των κομμάτων που συναποτελούσαν το φορέα με την προηγούμενη μορφή του(ΠΑ.ΣΟ.Κ.,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ,Ε.Δ.Ε.Μ) αναλαμβάνονται από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής».
Είναι σαφές ότι ο νέος ενιαίος φορέας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναλαμβάνει και τα χρέη του ΑΦΜ του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς υπάρχει κάποια συμφωνία ή ανοχή από της τράπεζες ώστε να μην κατασχέσουν - ως έχουν το δικαίωμα - το 80% της κρατικής αποζημίωσης για τα χρέη εκατομμυρίων. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι όσοι διατυπώνουν προβληματισμούς για την κίνηση αυτή. «Ποιος μας λέει ότι σε 6 μήνες π.χ. δεν θα κάνουν απαιτητά τα χρέη οι τράπεζες ή ότι ένας πολιτικός αρχηγός δεν θα καταγγέλλει τις τράπεζες που δεν ασκούν τα νόμιμα;» λένε.
Οι υπεραρμοδιότητες του προέδρουΔεν είναι λίγοι όσοι αντιδρούν στην υπερενίσχυση των αρμοδιοτήτων του προέδρου.
Το νυν καταστατικό ανέφερε ότι «Ο/Η Πρόεδρος λειτουργεί στο πλαίσιο των ιδεολογικών και πολιτικών κατευθύνσεων και των αποφάσεων του Συνεδρίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής και των οργάνων του κόμματος».
Ωστόσο στην αλλαγή που προτείνεται αναφέρεται ότι «Ο/Η Πρόεδρος καθορίζει τον πολιτικό προσανατολισμό και τη στρατηγική του Κινήματος στο πλαίσιο των ιδεολογικών και πολιτικών κατευθύνσεων και των αποφάσεων του Συνεδρίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Έχει την πολιτική ευθύνη της εκλογικής στρατηγικής και διασφαλίζει ότι το κόμμα αποτελεί προοδευτική και μεταρρυθμιστική δύναμη». Είναι φανερή η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του εκάστοτε προέδρου, ενώ δεν αναφέρεται ρητώς η ανάγκη να συσκαλεί συνεδριάσεις των οργάνων του κινήματος.
Ένα από τα ζητήματα που σήκωσαν συζήτηση ήταν η διεξαγωγή συνεδρίου πριν την εκλογή αρχηγού και όχι μετά, καθώς η Κεντρική Επιτροπή θα δέσμευε και τον νέο πρόεδρο.
Στο Συνέδριο οι υποψηφιότητες προέδρωνΈτσι, αφαιρείται η διατύπωση «Η εκλογή προέδρου γίνεται από τη βάση κάθε τέσσερα χρόνια. Το Τακτικό Συνέδριο εκλέγει την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή» και προστίθεται η εξής: « Το Τακτικό Συνέδριο εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων. Στο Τακτικό Συνέδριο υποβάλλονται και ανακηρύσσονται οι υποψηφιότητες των υποψηφίων προέδρων».
Όπως προείπαμε, μετά τις αντιδράσεις κορυφαίων, απεσύρθη η πρόταση να απαιτείται το 15% των συνέδρων για να αναδειχθεί κάποιος υποψήφιος πρόεδρος.
Αλλάζει το ανώτατο όριο θητειώνΑλλάζει το ανώτατο όριο θητειών: Από 3 συνεχόμενες (12 έτη) για βουλευτές και δύο για ευρωβουλευτές, η νέα ρύθμιση προβλέπει: «Θεσμοθετείται για τους Βουλευτές ανώτατο όριο πέντε συνολικά πλήρων θητειών ή 20 ετών. Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα 20 χρόνια δύνανται να έχει μία επιπλέον θητεία. Αντίστοιχα θεσμοθετείται για τους Ευρωβουλευτές ανώτατο όριο συνολικά τριών πλήρων θητειών ή 15 χρόνια. Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται όσοι έχουν διατελέσει Πρόεδροι του Κινήματος».
Προβληματισμό έχει προκαλέσει και η πρόταση να εκλέγονται τα περιφερειακά συμβούλια όχι με καθολική ψηφοφορία όπως μέχρι τώρα, αλλά από τους - ήδη εκλεγμένους- συνέδρους, γεγονός που στέρησε την δυνατότητα από όσα περιφερειακά στελέχη δεν το γνώριζαν, να θέσουν κι εκείνοι υποψηφιότητα για σύνεδροι.
Επίσης καταργείται πλήρως το άρθρο 34 και ο θεσμός του συνηγόρου του μέλους /φίλου
1. Ο Συνήγορος του μέλους/φίλου είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των μελών/φίλων και των οργάνων του φορέα. Επιλαμβάνεται όλων των παρατηρήσεων και των μη πειθαρχικών καταγγελιών τους, τις διερευνά ζητώντας απαντήσεις από τα όργανα, αναζητά λύσεις και απαντάει εντός δεκαπέντε ημερών από την λήψη του αιτήματος.
2. Ο Συνήγορος εκλέγεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, συντάσσει ετήσιες εκθέσεις με τα θέματα που επισημάνθηκαν από τα μέλη, τις λύσεις που έδωσαν τα αρμόδια όργανα και τον βαθμό ικανοποίησης των μελών και προτείνει βέλτιστες πρακτικές για την εσωτερική λειτουργία του φορέα.
Το έκτακτο ΣυνέδριοΣύμφωνα με τις αλλαγές το έκτακτο ή διαρκές συνέδριο μπορεί να συγκληθεί με απόφαση των 2/3 των μελών της ΚΠΕ (όπως ίσχυε) αλλά και με αίτημα του 1/2 των μελών του Εθνικού Συμβουλίου και όχι από την πλειοψηφία των Νομαρχιακών Επιτροπών ή του 20% των μελών του κόμματος, όπως ίσχυε
Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, στο Συνέδριο μετέχουν 4.000 μέλη. Το μέτρο εκλογής τους καθορίζεται «διαιρώντας το σύνολο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις τελευταίες εκλογές που διενεργούνται πριν από το συνέδριο (εθνικές ή ευρωεκλογές). Για την εκπροσώπηση των μικρών νησιών ελάχιστη προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή στη διαδικασία εκλογής συνέδρων τουλάχιστον 15 μελών. Στους υπόλοιπους δήμους προϋπόθεση πιστοποίησης των συνέδρων που αναλογούν είναι η συμμετοχή τουλάχιστον του 20%% των ψηφοφόρων που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές. Εάν η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων είναι ποσοστού μικρότερου του 20% γίνεται ανάλογη περικοπή συνέδρων».
Ποιοι μετέχουν στο Συνέδριο, το μέτρο εκλογής
Με εισήγηση προέδρου και απόφαση ΚΕ το τακτικό συνέδριο
Αφαιρείται η παράγραφος: «Η προκήρυξη του Τακτικού Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα προσυνεδριακά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης αποφασίζονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου και Προέδρου» και αντικαθίσταται ως εξής: «Την προκήρυξη του τακτικού συνεδρίου αποφασίζει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή μετά από εισήγηση του Προέδρου. Με απόφαση του Προέδρου συγκροτείται η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της».
Οι αλλαγές στις οργανώσεις
Οι αλλαγές στις οργανώσεις
Τα Περιφερειακά Συμβούλια και εκλέγονται από τους συνέδρους της αντίστοιχης περιφέρειας και από ξεχωριστή κάλπη που στήνεται κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών της ΚΠΕ στο συνέδριο και συμπληρώνονται από τους Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών. Κατά την ανακήρυξή των μελών είναι υποχρεωτική η εκλογή τουλάχιστον ενός μέλους ανά Νομαρχιακή Επιτροπή καθώς και η γενική αρχή για την ποσόστωση των φύλων και της νεολαίας.
Οι περιφερειακές επιτροπές αντικαθίστανται από περιφερειακά συμβούλια
Οι τάσεις προσδιορίζονται πλέον ως «οργανωμένες» εντός του ΠΑΣΟΚ.
Οι φίλοι του ΠΑΣΟΚΑπονευρώνονται οι αρμοδιότητες των φίλων του ΠΑΣΟΚ καθώς αφαιρείται η καταστατική παράγραφος που προέβλεπε ότι μετέχουν σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ με ψηφοφορία. Έχουν απλώς δικαίωμα στην εκλογή προέδρου και στα δημοψηφίσματα.
