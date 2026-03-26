Δείτε τις αλλαγές που προωθεί ο Ανδρουλάκης στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, πού έβαλαν βέτο οι κορυφαίοι

Στο Συνέδριο οι υποψηφιότητες προέδρων

Αλλάζει το ανώτατο όριο θητειών

Το έκτακτο Συνέδριο



Ποιοι μετέχουν στο Συνέδριο, το μέτρο εκλογής



















Με εισήγηση προέδρου και απόφαση ΚΕ το τακτικό συνέδριο































Οι περιφερειακές επιτροπές αντικαθίστανται από περιφερειακά συμβούλια

Οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ

Ένα από τα ζητήματα που σήκωσαν συζήτηση ήταν η διεξαγωγή συνεδρίου πριν την εκλογή αρχηγού και όχι μετά, καθώς η Κεντρική Επιτροπή θα δέσμευε και τον νέο πρόεδρο.Έτσι, αφαιρείται η διατύπωση «Η εκλογή προέδρου γίνεται από τη βάση κάθε τέσσερα χρόνια. Το Τακτικό Συνέδριο εκλέγει την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή» και προστίθεται η εξής: « Το Τακτικό Συνέδριο εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων. Στο Τακτικό Συνέδριο υποβάλλονται και ανακηρύσσονται οι υποψηφιότητες των υποψηφίων προέδρων».Όπως προείπαμε, μετά τις αντιδράσεις κορυφαίων, απεσύρθη η πρόταση να απαιτείται το 15% των συνέδρων για να αναδειχθεί κάποιος υποψήφιος πρόεδρος.Αλλάζει το ανώτατο όριο θητειών: Από 3 συνεχόμενες (12 έτη) για βουλευτές και δύο για ευρωβουλευτές, η νέα ρύθμιση προβλέπει: «Θεσμοθετείται για τους Βουλευτές ανώτατο όριο πέντε συνολικά πλήρων θητειών ή 20 ετών. Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα 20 χρόνια δύνανται να έχει μία επιπλέον θητεία. Αντίστοιχα θεσμοθετείται για τους Ευρωβουλευτές ανώτατο όριο συνολικά τριών πλήρων θητειών ή 15 χρόνια. Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται όσοι έχουν διατελέσει Πρόεδροι του Κινήματος».Προβληματισμό έχει προκαλέσει και η πρόταση να εκλέγονται τα περιφερειακά συμβούλια όχι με καθολική ψηφοφορία όπως μέχρι τώρα, αλλά από τους - ήδη εκλεγμένους- συνέδρους, γεγονός που στέρησε την δυνατότητα από όσα περιφερειακά στελέχη δεν το γνώριζαν, να θέσουν κι εκείνοι υποψηφιότητα για σύνεδροι.1. Ο Συνήγορος του μέλους/φίλου είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των μελών/φίλων και των οργάνων του φορέα. Επιλαμβάνεται όλων των παρατηρήσεων και των μη πειθαρχικών καταγγελιών τους, τις διερευνά ζητώντας απαντήσεις από τα όργανα, αναζητά λύσεις και απαντάει εντός δεκαπέντε ημερών από την λήψη του αιτήματος.2. Ο Συνήγορος εκλέγεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, συντάσσει ετήσιες εκθέσεις με τα θέματα που επισημάνθηκαν από τα μέλη, τις λύσεις που έδωσαν τα αρμόδια όργανα και τον βαθμό ικανοποίησης των μελών και προτείνει βέλτιστες πρακτικές για την εσωτερική λειτουργία του φορέα.Σύμφωνα με τις αλλαγές το έκτακτο ή διαρκές συνέδριο μπορεί να συγκληθεί με απόφαση των 2/3 των μελών της ΚΠΕ (όπως ίσχυε) αλλά και με αίτημα του 1/2 των μελών του Εθνικού Συμβουλίου και όχι από την πλειοψηφία των Νομαρχιακών Επιτροπών ή του 20% των μελών του κόμματος, όπως ίσχυεΣύμφωνα με τη νέα πρόταση, στο Συνέδριο μετέχουν 4.000 μέλη. Το μέτρο εκλογής τους καθορίζεται «διαιρώντας το σύνολο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις τελευταίες εκλογές που διενεργούνται πριν από το συνέδριο (εθνικές ή ευρωεκλογές). Για την εκπροσώπηση των μικρών νησιών ελάχιστη προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή στη διαδικασία εκλογής συνέδρων τουλάχιστον 15 μελών. Στους υπόλοιπους δήμους προϋπόθεση πιστοποίησης των συνέδρων που αναλογούν είναι η συμμετοχή τουλάχιστον του 20%% των ψηφοφόρων που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές. Εάν η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων είναι ποσοστού μικρότερου του 20% γίνεται ανάλογη περικοπή συνέδρων».Αφαιρείται η παράγραφος: «Η προκήρυξη του Τακτικού Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα προσυνεδριακά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης αποφασίζονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου και Προέδρου» και αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Προέδρου συγκροτείται η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της».Οι αλλαγές στις οργανώσειςΤα Περιφερειακά Συμβούλια και εκλέγονται από τους συνέδρους της αντίστοιχης περιφέρειας και από ξεχωριστή κάλπη που στήνεται κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών της ΚΠΕ στο συνέδριο και συμπληρώνονται από τους Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών. Κατά την ανακήρυξή των μελών είναι υποχρεωτική η εκλογή τουλάχιστον ενός μέλους ανά Νομαρχιακή Επιτροπή καθώς και η γενική αρχή για την ποσόστωση των φύλων και της νεολαίας.Οι τάσεις προσδιορίζονται πλέον ως «οργανωμένες» εντός του ΠΑΣΟΚ.===========================Απονευρώνονται οι αρμοδιότητες των φίλων του ΠΑΣΟΚ καθώς αφαιρείται η καταστατική παράγραφος που προέβλεπε ότι μετέχουν σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ με ψηφοφορία. Έχουν απλώς δικαίωμα στην εκλογή προέδρου και στα δημοψηφίσματα.