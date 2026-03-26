Δούκας: Αν δεν είμαστε πρώτοι στις εκλογές θα είναι ήττα για όλους μας
Δούκας: Αν δεν είμαστε πρώτοι στις εκλογές θα είναι ήττα για όλους μας
Τόνισε ότι πρέπει να είναι κατηγορηματική «η δέσμευσή μας ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ» κι ότι –όπως πρόσθεσε στη συνέχεια- «μπορούμε να λέμε τις απόψεις μας όταν υπάρχει μια αστοχία»
Σαφή θέση προς το Συνέδριο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ παίρνει ο Χάρης Δούκας δηλώνοντας ότι στόχος του κόμματος προς τις εκλογές είναι η πρωτιά και το «όχι», που ο ίδιος είχε θέσει εξαρχής, στην μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Ο κ. Δούκας μιλώντας στο Mega χαρακτήρισε θετικό το βήμα που έκανε ο Κώστας Σκανδαλίδης στο να αποσαφηνίσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ προς τους πολίτες μέσω του συγκεκριμένου άρθρου που αφορά στη στάση του κόμματος απέναντι «στον ιδεολογικό μας αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία». Πρέπει –τόνισε- να είναι κατηγορηματική η δέσμευσή μας ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ κι ότι –όπως πρόσθεσε στη συνέχεια- «μπορούμε να λέμε τις απόψεις μας όταν υπάρχει μια αστοχία».
Σύμφωνα με τον κ. Δούκα «όλοι μαζί στο ΠΑΣΟΚ μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες απόλυτης ανατροπής τη σημερινής εικόνας που καταγράφεται στα γκάλοπ». Και υπογράμμισε: «Είναι αδιαπραγμάτευτος και εφικτός στόχος η πρωτιά στις εκλογές. Αν δεν είμαστε πρώτοι στις εκλογές θα είναι ήττα για όλους μας. Είναι λάθος να θέτουμε θέμα αρχηγού, βάζοντας τώρα πρόταση για τη διεξαγωγή Συνεδρίου πριν την εκλογή ηγεσίας. Αν απαντήσουμε τώρα τι θα γίνει αν δεν πιάσουμε τον στόχο, δημιουργούμε εσωστρέφεια».
Ο κ. Δούκας μιλώντας στο Mega χαρακτήρισε θετικό το βήμα που έκανε ο Κώστας Σκανδαλίδης στο να αποσαφηνίσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ προς τους πολίτες μέσω του συγκεκριμένου άρθρου που αφορά στη στάση του κόμματος απέναντι «στον ιδεολογικό μας αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία». Πρέπει –τόνισε- να είναι κατηγορηματική η δέσμευσή μας ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ κι ότι –όπως πρόσθεσε στη συνέχεια- «μπορούμε να λέμε τις απόψεις μας όταν υπάρχει μια αστοχία».
Σύμφωνα με τον κ. Δούκα «όλοι μαζί στο ΠΑΣΟΚ μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες απόλυτης ανατροπής τη σημερινής εικόνας που καταγράφεται στα γκάλοπ». Και υπογράμμισε: «Είναι αδιαπραγμάτευτος και εφικτός στόχος η πρωτιά στις εκλογές. Αν δεν είμαστε πρώτοι στις εκλογές θα είναι ήττα για όλους μας. Είναι λάθος να θέτουμε θέμα αρχηγού, βάζοντας τώρα πρόταση για τη διεξαγωγή Συνεδρίου πριν την εκλογή ηγεσίας. Αν απαντήσουμε τώρα τι θα γίνει αν δεν πιάσουμε τον στόχο, δημιουργούμε εσωστρέφεια».
