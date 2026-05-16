Γεραπετρίτης στο συνέδριο της ΝΔ: Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή
Μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος αλλά και σαφείς πολιτικές αιχμές προς όσους αμφισβητούν την κυβερνητική στρατηγική στα εθνικά θέματα έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του συνεδρίου της ΝΔ.
Ο υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε ως σημαντική ελληνική επιτυχία τη στάση της Αθήνας στις συζητήσεις για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, απαντώντας –όπως είπε– στις «Κασσάνδρες» που προεξοφλούσαν ότι η Ευρώπη θα άνοιγε ανεξέλεγκτα την αμυντική της αρχιτεκτονική σε τρίτες χώρες.
«Όταν οι Κασσάνδρες έλεγαν ότι βάζουμε τρίτες χώρες, μη κοινοτικές, στα ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα, ήρθε η μεγάλη διάψευση από την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να θέσει σαφή πολιτικό όρο για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. «Καμία χώρα δεν θα μπει στα ευρωπαϊκά συστήματα αν δεν σέβεται την κυριαρχία και τα δικαιώματα όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε, παρουσιάζοντας την εξέλιξη αυτή ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης διεθνούς θέσης της χώρας.
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση από ποτέ στο διεθνές περιβάλλον. «Η παράσταση ισχύος της Ελλάδος δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι σήμερα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα δείχνει τη δύναμή της παντού».
«Φροντίζουμε έτσι ώστε η δύναμη της χώρας να λέγεται και να φαίνεται από όλους», ανέφερε, επιχειρώντας να συνδέσει τη διπλωματική παρουσία της Ελλάδας με τη συνολική κυβερνητική στρατηγική των τελευταίων ετών.
Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές προς την αντιπολίτευση αλλά και προς όσους αμφισβητούν τις κυβερνητικές επιτυχίες στα εθνικά θέματα, κάνοντας λόγο για «γνωστό πολιτικό μηδενισμό».
«Αυτό που διακρίνει εμάς, την κυβέρνηση, την παράταξη και τα μέλη της παράταξης, είναι ο ανιδιοτελής και υπεύθυνος πατριωτισμός», υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι «ο υπεύθυνος πατριωτισμός είναι η ψυχή της παράταξης αυτής και όχι τα ευχολόγια και οι ανέξοδες κορώνες».
Η ομιλία του κορυφώθηκε με προσωπική αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μία αποστροφή που προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από το ακροατήριο.
«Ρωτάω ένα και μόνο ένα: ποιον θέλω να καθίσει πίσω από την ελληνική σημαία και να υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια; Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε, δίνοντας σαφές πολιτικό στίγμα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
