Πολάκης: Έσπασα παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την ΚΟ, ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία
«Δυστυχώς τόσος είναι, παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει» συνεχίζει την κριτική του στον Σωκράτη Φάμελλο ο Πολάκης
Χωρίς καμία δικαιολογία τον διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Σωκράτης Φάμελλος, λέει σε νέα του ανάρτηση, μετά την είδηση της διαγραφής του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης.
«Δυστυχώς τόσος είναι, παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει» συνεχίζει την κριτική του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία, προαναγγέλλει επίσης, λέγοντας ότι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ ήταν και θα είναι.
Αυτούσια η ανάρτηση Πολάκη:
Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!
Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)
Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!
Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα ,ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!
Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!
Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!
Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..
ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!
Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!
Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!
Παυλος Πολακης
Βουλευτης Χανιων ,μελος της ΠΓ του Συριζα-ΠΣ
