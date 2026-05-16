Παπασταύρου στο Συνέδριο της ΝΔ: Προχωράμε με ενότητα για την Ελλάδα του 2030

«Πατρίδα, κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία. Αυτή είναι η αλάνθαστη πυξίδα μας τα τελευταία 50 χρόνια - Η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας ανήκει στη Νέα Δημοκρατία» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας





«Αυτό είναι το dna μας, η ταυτότητά μας, το άυλο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η παράταξή μας. Το να είσαι ΝΔ προϋποθέτει να έχεις ή να έχεις υιοθετήσει αυτό το dna. Αυτό μας κράτησε όρθιους και κάνει τη ΝΔ ισχυρή και πρωταγωνίστρια. Η ψυχή της παράταξης δεν χαρίζεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανήκει σε κανέναν», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.







«Προχωρήσαμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ασκώντας στο πεδίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι το περιβάλλον είναι εθνική υπόθεση», επεσήμανε ο υπουργός.



«Μετά το συνέδριο έχουμε μια μεγάλη μάχη η οποία θα αποδείξει ότι η ΝΔ παραμένει η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας. Πάμε όλες και όλοι μαζί με πίστη, αυτοπεποίθηση και ενότητα για την Ελλάδα του 2030. Η ισχυρή ΝΔ σημαίνει ισχυρή Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.







Ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου



Το πρώτο συνέδριο που παρακολούθησα, ως εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ, ήταν το 1994. Τριάντα χρόνια μετά, δεκατρία συνέδρια μετά, σκέφτομαι τι είναι αυτό που μας φέρνει όλους εδώ. Τι είναι αυτό που μας ενώνει.



Κάποιοι θα πουν ότι είναι οι αναμνήσεις, είναι η νοσταλγία. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει, γιατί τα παιδιά που έφεραν τη νίκη, τα παιδιά που γέμισαν το συνέδριο χθες, δεν είχαν γεννηθεί τότε. Δεν έχουμε κοινές αναμνήσεις από τις δεκαετίες εκείνες.

Κάποιοι πιο κυνικοί θα πουν ότι είναι η εξουσία, είναι το συμφέρον. Πάλι όχι, γιατί εμείς που είμαστε εδώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είχαμε πάντα νίκες. Είχαμε και πολλές απογοητεύσεις.



Και όσοι ήμασταν 9 Απριλίου του 2000 στον δρόμο στη Ρηγίλλης, θυμόμαστε αυτές τις νύχτες. Άρα δεν ήταν συμφέρον να είσαι Νέα Δημοκρατία το 1980 και το 1990. Από το 1981 έως το 2004 η παράταξή μας ήταν στην εξουσία λίγα χρόνια.



Άρα δεν είναι ούτε η νοσταλγία ούτε το συμφέρον. Κυρίες και κύριοι, αυτό που μας ενώνει είναι η βαθιά, η ακλόνητη πίστη στις κοινές αρχές και αξίες μας. Πρώτον, η πατρίδα πάνω από όλους και από όλα.



Πάνω από το ΕΓΩ, πάνω από το κομματικό κέρδος, πάνω από τον προσωπικό σχεδιασμό.



Δεύτερον, το όφελος των πολλών πάνω από το συμφέρον των λίγων. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι η παράταξη των πολλών.



Γι’ αυτό είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Με κοινωνική δικαιοσύνη που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Και τρίτον, η ελευθερία.



Ο τρόπος που προστατεύουμε την πατρίδα και διασφαλίζουμε την κοινωνική δικαιοσύνη είναι η ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Η ελεύθερη οικονομία της αγοράς δημιουργεί πλούτο. Είναι ο μοχλός ανάπτυξης, ευημερίας και κοινωνικής προόδου.

Πατρίδα, κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία. Αυτή είναι η αλάνθαστη πυξίδα μας τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό σημαίνει να είσαι Νέα Δημοκρατία.



Αυτό είναι το DNA μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το γονίδιό μας.



Το άυλο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η παράταξή μας. Και να το πούμε και να το ακούσουν όλοι. Το να είσαι Νέα Δημοκρατία προϋποθέτει να έχεις ή να έχεις υιοθετήσει αυτό το DNA.



Πατρίδα, κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία. Αυτό μας κράτησε όρθιους. Αυτό κάνει τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και πρωταγωνίστρια.



Αυτές οι τρεις αρχές και αξίες αποτελούν την ψυχή της παράταξής μας. Και η ψυχή αυτή δεν χαρίζεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανήκει σε κανέναν. Η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας ανήκει μόνο στη Νέα Δημοκρατία.







Ανήκει σε εσάς. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για την ιστορική διαδρομή στους δύο βασικούς τομείς που έχω την τιμή να υπηρετώ. Να θυμηθούμε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.



Στην ιστορική του ομιλία στην Καβάλα είχε πει: «Για να γνωρίσουμε ποιο είναι το μέλλον του τόπου μας, πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο πλούτος μας». Ακούστε τι είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ε, λοιπόν, μετά από 50 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάνει πράξη.



Με τις συμφωνίες με τη Chevron και την ExxonMobil. Θα μάθουμε ποιος είναι ο πλούτος μας. Και να θυμηθούμε, καμιά φορά το ξεχνάμε, τον Γεώργιο Ράλλη.



Ο Γεώργιος Ράλλης έφτιαξε το πρώτο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ. Και να πάμε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έβαλε τα θεμέλια για το Εθνικό Δίκτυο Φυσικού Αερίου.



Αυτό το δίκτυο, το οποίο τώρα επεκτείναμε και το οποίο είναι ένα γεωπολιτικό όπλο για τη χώρα μας, γιατί γινόμαστε ενεργειακός κόμβος ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.



Και να πάμε και στον Κώστα Καραμανλή, γιατί ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είναι αυτός που έφτιαξε το πρώτο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.



Και στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια για την τρίτη δεξαμενή της Ρεβυθούσας και τη στρατηγική σημασία του έργου του TAP.



Και πάμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή έχει προγραμματιστεί να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας, στο Ιόνιο, τον Φεβρουάριο του 2027. Και η κοινοπραξία, ακούστε το νούμερο, η κοινοπραξία εκτιμά ότι μιλάμε για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 bcm, 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.



Η ετήσια κατανάλωσή μας είναι έξι. 270 το κοίτασμα, έξι οι ετήσιες ανάγκες μας. Για τέτοια οφέλη μιλάμε, για τέτοιες δυνατότητες.

Για την πατρίδα, για όλους, όχι για λίγους. Και τα εκτιμώμενα δημόσια έσοδα φτάνουν τα δέκα δισ.



Μίλησα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πατρίδα μας είναι τρίτη στη συμμετοχή του ήλιου στο ενεργειακό μας μείγμα. Τρίτη στον κόσμο. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές.



Και όσον αφορά την αιολική ενέργεια, είμαστε ένατοι στον κόσμο. Και θα μου πείτε: «Εντάξει, ωραίο να είμαστε τρίτοι. Αλλά τι σημαίνει αυτό για εμάς;».



Σημαίνει πάρα πολλά. Γιατί ακριβώς επειδή στο ενεργειακό μας μείγμα έχουμε πάνω από 50% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορούμε, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο δεύτερο μισό του 2025 να έχουμε στα νοικοκυριά τιμές 18% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2019, όταν αναλάβαμε, είχαμε την υψηλότερη χονδρική τιμή στην Ευρώπη.



Όλη η Ευρώπη είχε 45, εμείς είχαμε 63. Τώρα η Eurostat λέει ότι έχουμε 18% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και επίσης, από το 2024 και μετά, ξαναγίναμε εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας.



Και να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος εξαρτάται από τους άλλους, δεν ελέγχει τη μοίρα του.



Εμείς ελέγχουμε τη μοίρα μας.



Αλλά και στο περιβάλλον, το πολύτιμο αυτό κεφάλαιο της πατρίδας μας, θεσπίσαμε τα δύο μεγάλα εθνικά θαλάσσια πάρκα.

Στο Νότιο Αιγαίο, στις Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Και έτσι θα είμαστε στο τέλος του χρόνου, κρατήστε το κι αυτό, πρώτοι σε όλη την Ευρώπη στην προστασία των θαλασσών.



Πρώτοι σε όλη την Ευρώπη.



Αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί η θάλασσα, και το ξέρουν οι νησιώτες, είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Και όχι μόνο προστατεύουμε τη θάλασσά μας, αλλά η κυβέρνησή μας έφτιαξε έναν ενιαίο οργανισμό προστασίας της φύσης, αντικαθιστώντας 30 και πλέον διάσπαρτους οργανισμούς.



Και ο ΟΦΥΠΕΚΑ είναι αυτή τη στιγμή ο θεματοφύλακας των περιοχών Natura. Και μας βοήθησε να δημιουργήσουμε έναν θεσμό, τον οποίο όλοι έχετε αγκαλιάσει, που είναι τα απάτητα βουνά και οι απάτητες παραλίες. Βουνά και παραλίες για όλους και όχι για λίγους.



Και τέλος, προχωρήσαμε σε μία εκκρεμότητα πολλών ετών. Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, όπου για πρώτη φορά, σε ένα ευρωπαϊκό κείμενο, αποτυπώνεται πλήρως η ελληνική υφαλοκρηπίδα, με πλήρη επήρεια των νησιών μας, ασκώντας στην πράξη, στο πεδίο, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.



Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ότι το περιβάλλον είναι εθνική υπόθεση, δεν είναι κομματική υπόθεση.



Δεν χωρούν ιδεολογικές εκπτώσεις. Έχει να κάνει με το τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια.

Εμείς έχουμε πάρει την απόφαση να βάλουμε τάξη στον χώρο, για πρώτη φορά στην πατρίδα μας. Εκπονούμε ταυτόχρονα τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια: για τον τουρισμό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη βιομηχανία.



Η ναυαρχίδα της οικονομίας μας, ο τουρισμός, εδώ και δέκα χρόνια δεν είχε οποιοδήποτε χωροταξικό πλαίσιο.

Αυτό τελειώνει. Πλαίσιο σημαίνει κανόνες. Και εμείς στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε και στην τάξη και στους κανόνες.

Δεν πιστεύουμε ούτε στην αναρχία ούτε στην αυθαιρεσία, ούτε στα πανεπιστήμια ούτε στον χώρο. Πιστεύουμε στους κανόνες.

Φίλες και φίλοι, μετά το συνέδριο έχουμε μια μεγάλη μάχη.



Μια μάχη η οποία θα αποδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία.



Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας. Στον λαϊκισμό θα αντιπαραθέσουμε την πραγματικότητα.

Πάμε λοιπόν όλες και όλοι μαζί, με πίστη, με αυτοπεποίθηση και ενότητα. Ενότητα για την Ελλάδα του 2030.

Για μια Ελλάδα περιβαλλοντικά προστατευμένη, ενεργειακά θωρακισμένη και γεωπολιτικά ισχυρή.



Γιατί ισχυρή Νέα Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή Ελλάδα.



Σας ευχαριστώ πολύ.

16.05.2026, 18:54