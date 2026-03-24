Ο Κύων, ο σκύλος ρομπότ υποδέχτηκε τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Φανή Χαρίση
Θερμή και υπάκουη υποδοχή επεφύλαξε ο σκύλος ρομπότ του Ινστιτούτου Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κύων περίμενε καρτερικά την έλευση του πρωθυπουργού και όταν τον είδε -όπως όλα τα σκυλάκια- ξάπλωσε κάτω και ακούστηκε ένα γάβγισμα.

«Να τον φέρω στο Μαξίμου μετά» είπε ο κ. Μητσοτάκης μόλις αντίκρισε το σκύλο ρομπότ ενώ κάποιος ακούστηκε να λέει ότι ο Κύων είναι καλύτερος από τον Πίνατ, τον σκύλο του πρωθυπουργού που ζει μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά ότι δεν ξέρει αν είναι καλύτερος «αλλά το παλεύει».

Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης εισήλθε στο Ινστιτούτο όπου ενημερώθηκε για μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες και εφαρμογές που αφορούν την παρατήρηση και τη βελτίωση της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη.
