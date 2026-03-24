Γιατί ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε τώρα το πακέτο μέτρων: Η στόχευση και η απάντηση στο «παράδειγμα της Ισπανίας»
Γιατί ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε τώρα το πακέτο μέτρων: Η στόχευση και η απάντηση στο «παράδειγμα της Ισπανίας»
Fuel pass, επιδότηση diesel και στήριξη 300 εκατ. ευρώ: Η κυβέρνηση ενεργοποιεί παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, με στόχο τη συγκράτηση τιμών και την ενίσχυση νοικοκυριών, αγροτών και μεταφορών
Τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και τις σημαντικές συνέπειες που ήδη καταγράφονται στην παγκόσμια οικονομία, η κυβέρνηση επιστράτευσε ένα δεύτερο πακέτο μέτρων με αιχμή το fuel pass, την επιδότηση του diesel στην αντλία και τις ενισχύσεις για λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πρόκειται για ένα πακέτο που δεν είναι αμελητέο, με δεδομένο ότι θα κοστίσει 300 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο δίμηνο, αν και αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ότι δεν τίθενται υπό αίρεση ούτε τα δημοσιονομικά περιθώρια ούτε η δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ παράλληλα το οικονομικό επιτελείο θα "ρεφάρει" τα 100 εκατομμύρια εξ αυτών από τη φορολόγηση των κερδών παικτών από online τυχερά παιχνίδια.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε χθες το περίγραμμα της παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί και εφεδρείες για τη δύσκολη συνέχεια. Και αυτό γιατί παρά τις χαραμάδες αποκλιμάκωσης, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πεδίο και αν θα χρειαστούν νέες ενισχύσεις από τον Μάιο και μετά. Είναι ενδεικτική η φράση υπουργού της κυβέρνησης που έλεγε χθες στο protothema ότι μπήκε στο ΚΥΣΕΑ με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και βγήκε με αποκλιμάκωση 15 δολαρίων, καθώς είχαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις Τραμπ για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Πάντως, ανώτερη κυβερνητική πηγή έλεγε χθες στο protothema.gr ότι ρεαλιστικά το πακέτο αυτό θα μας φτάσει ως το τέλος Μαϊου, εφόσον υπάρξει και παράταση, και…βλέπουμε.
Η ακτινογραφία των μέτρων δηλοί ακριβώς αυτή τη συλλογιστική. Η επιδότηση του diesel στην αντλία που φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο με τον ΦΠΑ αφορά πρωτίστως την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τον πρωτογενή τομέα. Αν συγκρατηθεί το κόστος των μεταφορών, οι ανατιμήσεις στο ράφι θα είναι μικρότερες. Όσο για το fuel pass, η κυβέρνηση επιστρατεύει τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος "Σπίτι μου 2", με αποτέλεσμα να υπολογίζεται ότι το 78% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ή δικύκλων θα πάρουν επιδότηση. Ίδια η λογική και με την επιδότηση 15% για τα λιπάσματα που έχουν πάρει "φωτιά" και δυσκολεύουν τους παραγωγούς που βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται, ιδίως σε μια περίοδο που χρησιμοποιείται το 50% των λιπασμάτων μιας καλλιεργητικής περιόδου. Τέλος, ως προς τα εισιτήρια των πλοίων, στόχος είναι οι τιμές να μείνουν περίπου στα περυσινά επίπεδα, κάτι που αφορά ιδιαίτερα τους νησιώτες, αλλά και τους εκδρομείς.
"Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια, δεν γνωρίζουμε το βάθος. Αλλά, για να, για να απαντήσω ανάποδα, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη", επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε χθες το περίγραμμα της παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί και εφεδρείες για τη δύσκολη συνέχεια. Και αυτό γιατί παρά τις χαραμάδες αποκλιμάκωσης, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πεδίο και αν θα χρειαστούν νέες ενισχύσεις από τον Μάιο και μετά. Είναι ενδεικτική η φράση υπουργού της κυβέρνησης που έλεγε χθες στο protothema ότι μπήκε στο ΚΥΣΕΑ με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και βγήκε με αποκλιμάκωση 15 δολαρίων, καθώς είχαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις Τραμπ για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Πάντως, ανώτερη κυβερνητική πηγή έλεγε χθες στο protothema.gr ότι ρεαλιστικά το πακέτο αυτό θα μας φτάσει ως το τέλος Μαϊου, εφόσον υπάρξει και παράταση, και…βλέπουμε.
Η στόχευση των μέτρωνΤο πακέτο που "κλείδωσε" σε αλλεπάλληλες συσκέψεις από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή έχει και μια βασική ραχοκοκαλιά: πρόκειται για μέτρα στοχευμένα, αλλά με ευρεία περίμετρο, ώστε να αφορούν πρωτίστως τους πιο ευάλωτους, τα μεσαία στρώματα και τις οικογένειες με παιδιά, αλλά και τους παραγωγικούς κλάδους π.χ. όλες τις εταιρίες που χρησιμοποιούν οχήματα με diesel. Τόσο το timing όσο και η φιλοσοφία της παρέμβασης, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δείχνουν ότι η κυβέρνηση κινείται με ψυχραιμία, δρομολογώνας μετρημένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις και διατηρώντας άμυνες για τυχόν μελλοντικές αναταράξεις που δεν θεωρούνται καθόλου απίθανες.
Η ακτινογραφία των μέτρων δηλοί ακριβώς αυτή τη συλλογιστική. Η επιδότηση του diesel στην αντλία που φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο με τον ΦΠΑ αφορά πρωτίστως την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τον πρωτογενή τομέα. Αν συγκρατηθεί το κόστος των μεταφορών, οι ανατιμήσεις στο ράφι θα είναι μικρότερες. Όσο για το fuel pass, η κυβέρνηση επιστρατεύει τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος "Σπίτι μου 2", με αποτέλεσμα να υπολογίζεται ότι το 78% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ή δικύκλων θα πάρουν επιδότηση. Ίδια η λογική και με την επιδότηση 15% για τα λιπάσματα που έχουν πάρει "φωτιά" και δυσκολεύουν τους παραγωγούς που βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται, ιδίως σε μια περίοδο που χρησιμοποιείται το 50% των λιπασμάτων μιας καλλιεργητικής περιόδου. Τέλος, ως προς τα εισιτήρια των πλοίων, στόχος είναι οι τιμές να μείνουν περίπου στα περυσινά επίπεδα, κάτι που αφορά ιδιαίτερα τους νησιώτες, αλλά και τους εκδρομείς.
Η "απάντηση" στον ΣάντσεθΗ δομή και η φιλοσοφία του πακέτου παράλληλα συνιστούν και μια απάντηση στο "μοντέλο Σάντσεθ" με ουσιαστική μείωση του ΕΦΚ και των έμμεσων φόρων στα καύσιμα, την οποία αναδεικνύει η εγχώρια αντιπολίτευση ως βέλτιστη πρακτική. Όπως εξήγησε χθες επισταμένως ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων, ο συνδυασμός fuel pass και επιδότησης στην αντλία θα φέρει μεγαλύτερο όφελος για τον καταναλωτή, συγκριτική με την επίδραση αυτών των φόρων στις ισπανικές τιμές. Εν προκειμένω, όπως εξήγησε ο κ. Πιερρακάκης, αν ίσχυε και στην Ελλάδα η πρόταση για μείωση του ΕΦΚ στο diesel, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες η μείωση θα μπορούσε να φτάσει ως 8 λεπτά/ λίτρο, ενώ τώρα η μείωση οριζόντια είναι 20 λεπτά. Αντιστοίχως, στη βενζίνη το περιθώριο μείωσης φτάνει ως τα 35,9 λεπτά/λίτρο, ενώ με το fuel pass το όφελος ανέρχεται σε 36 λεπτά/λίτρο για την ηπειρωτική χώρα και στα 43 για τα νησιά.
"Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια, δεν γνωρίζουμε το βάθος. Αλλά, για να, για να απαντήσω ανάποδα, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη", επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης.
