Δημοσκόπηση MRB: Το ΠΑΣΟΚ αιμορραγεί προς ΝΔ, από πού αντλεί ψήφους η Καρυστιανού, τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα, αυτοδυναμία ΝΔ
Το β' μέρος της δημοσκόπησης για το OPEN - Το 68,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύουν ότι θα είναι πρώτο κόμμα - Το 20,9% δηλώνει ότι θα ψήφιζε το υπό ίδρυση κόμμα του Τσίπρα
Νέα στοιχεία για την απήχηση που έχουν στο εκλογικό σώμα τα υπό ίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού δίνει το β΄μέρος της δημοσκόπησης της MRB που παρουσιάστηκε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.
Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το 20,9% απαντά «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα» ενώ το 76,6% τοποθετείται αρνητικά. Στο ίδιο ερώτημα για τη Μαρία Καρυστιανού, το 30,6% δηλώνει «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα». Τη μεγαλύτερη επιρροή ασκεί η κα Καρυστιανού στους ψηφοφόρους της Ελληνικής λύσης καθώς το 27,4% των ψηφοφόρων του κ. Βελόπουλου δηλώνει ότι θα ψήφιζαν σίγουρα το κόμμα της.
Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά «σίγουρα» και «μάλλον θα το ψήφιζα» δηλώνει 14,3%.
H δημοσκόπηση της ΜRΒ αποτυπώνει επίσης και την εσωστρέφεια που έχει επιστρέψει για τα καλά στο ΠΑΣΟΚ μετά την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Η συσπείρωση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται στο 65,7% με τις απευθείας διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία να φθάνουν το 12,8%.
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση της πορείας του ΠΑΣΟΚ, σχεδόν 4 στους 10 ψηφοφόρους του (38,4%) θεωρούν ότι το κόμμα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Το 21,5% πιστεύει ότι κινείται σίγουρα προς τη σωστή και το 38,5% μάλλον προς τη σωστή.
Να σημειωθεί ότι το 42,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η κριτική από τα στελέχη του στις επιλογές της ηγεσίας βοηθά στην βελτίωση της εικόνας του κόμματος ενώ το 53,1% εκφράζει την άποψη ότι το φθείρει.
Στην ερώτηση ποια κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες μετά τις επόμενες εκλογές, το 22,1% δηλώνει «Οικουμενική», το 20,1% κυβέρνηση «ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς» και το 17,9% «αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ». Η κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 8,5% ενώ το 20,4% δεν απαντά στο ερώτημα.
