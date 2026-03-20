Μητσοτάκης: Με τη νέα συλλογική σύμβαση στηρίζουμε έμπρακτα την εστίαση, έως 25% αύξηση στον κατώτατο μισθό, βίντεο
Σε βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις αλλαγές που φέρνει η νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό για 400.000 εργαζόμενους
Στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που «ανέβηκε» στους λογαριασμούς του στα social media.
Με μια κούπα καφέ στο χέρι ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει ότι έχει... νέα για όσους παρακολουθούν το βίντεο αυτό και δουλεύουν στην εστίαση ή έχουν κάποιον φίλο/φίλη που δουλεύει εκεί.
«Υπογράφηκε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: αυξήσεις στους μισθούς σας, μιλάμε για αυξήσεις πάνω από 6% έως 25% στον κατώτατο μισθό», λέει αρχικά ο πρωθυποουργός και συνεχίζει αναφερόμενος στις αλλαγές που φέρνει η νέα σύμβαση στον κατώτατο μισθό: «Πλέον ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται από 930 έως 1100 ευρώ, μαζί με επιδόματα έως 10% για εποχική δουλειά κι έως 15% για τουριστική εκπαίδευση».
«Αυτή είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στηρίζουμε έμπρακτα τους εγαζόμενους στην εστίαση», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εάν δουλεύεις στην εστίαση, το βίντεο αυτό σε αφορά! pic.twitter.com/UXXcyjDss3— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 20, 2026
Αφορά σε 400.000 εργαζόμενουςΌπως λέει, η εξέλιξη αυτή αφορά σε 400.000 εργαζομένους δηλαδή το 15% των μισθωτών στη χώρα.
